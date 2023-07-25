اختتام معرض CBD الخامس والعشرين (قوانغتشو) ومعرض قوانغتشو الدولي الأول للحمامات والأدوات الصحية

قوانغتشو، الصين، 25 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- في 11 يوليوز، اختتم معرض الديكور الصيني الدولي الخامس والعشرون (قوانغتشو)، والمعروف أيضًا باسم معرض CBD (قوانغتشو)، جنبًا إلى جنب مع أول معرض للحمامات والأدوات الصحية في قوانغتشو، بنجاح في قوانغتشو.

غطى معرض CBD (قوانغتشو)، الذي أقيم في مجمع معرض كانتون في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 يوليوز/تموز، مساحة إجمالية تبلغ حوالي 400 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا مقارنة بعام 2022. بمشاركة ما يقرب من 2000 شركة، استضاف الحدث حوالي 100 مؤتمر ومنتدى راقٍ، بما في ذلك خمسة معارض تصميم خاصة وما يقرب من 30 منتدى مؤتمرات التصميم. على مدار أربعة أيام، استقطب المعرض ما مجموعه 255078 زائرًا محترفًا عالي الجودة.

هذا العام، عرض معرض CBD (قوانغتشو) خمسة مجالات رئيسية تغطي التخصيص والنظام والذكاء والتصميم والمواد. استجابة للاتجاه المتزايد لتخصيص المنزل بالكامل، أقيم معرض قوانغتشو الدولي للحمامات والأدوات الصحية بشكل متزامن. من خلال عرض أحدث الإنجازات والاتجاهات في مجال حلول الحمامات المخصصة، سلط المعرض الضوء على خبرة الصناعة وابتكارها، مما يوفر تمكينًا دقيقًا لمؤسسات الحمامات والأدوات الصحية لاستكشاف عمق سوق الديكور المنزلي.

يعرض تخطيط المعرض 5+1 فجر حقبة جديدة في تخصيص المنزل بالكامل، والذي ظهر كقوة بارزة في صناعة الديكور المنزلي. هذا الاتجاه لا يغذي نمو الطلب في السوق فحسب، بل يوجه الصناعة أيضًا نحو مسار تنمية عالية الجودة.

لعب معرض CBD (قوانغتشو) أيضًا دورًا محوريًا في تمكين الصناعة، وإبراز مكانتها كمنصة رئيسية لإطلاق منتجات وتصميمات ومواد وتقنيات واستراتيجيات وابتكارات صناعية جديدة. كما أنها كانت بمثابة مركز لاستكشاف فرص الأعمال والتعاون مع تعزيز نمو نظام التصميم البيئي. وركز على موضوعات ملحة مثل الاتجاه الجديد للتنمية في صناعة الديكور المنزلي والاتجاهات الناشئة في التطور الدائري للسلسلة الصناعية. من خلال القيام بذلك، فقد قدمت فرصًا جديدة للتطوير عالي الجودة والتحديث الذكي.

أظهر الحدث بشكل شامل الانتعاش القوي لصناعة الديكور المنزلي، وجمع بشكل فعال فرص السوق، وتعزيز ثقة السوق، ودفع استهلاك السوق. علاوة على ذلك، فقد خطت خطوات كبيرة نحو تعزيز الابتكار والتنسيق وتعزيز النمو عالي الجودة داخل الصناعة.

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The China (Guangzhou) International Building Decoration Fair SOURCE