معرض CBD Guangzhou 2026 يستعرض الابتكارات العالمية في تشطيبات المباني وتطور المنازل الذكية في يوليو

قوانغتشو، الصين، 14 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تستعد مدينة قوانغتشو لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من معرض الصين (قوانغتشو) الدولي لتشطيبات ومواد البناء (CBD Guangzhou 2026) في الفترة من 8 إلى 11 يوليو 2026، وذلك في مجمع معرض كانتون. يمثل هذا الحدث، بوصفه المعرض الرائد عالميًا في قطاع مواد البناء والتشطيبات، منصة رئيسية للتجارة الدولية ودفع عجلة التطور في القطاع. يتولى تنظيم المعرض مركز التجارة الخارجية الصيني، وهو الجهة المنظمة لمعرض كانتون الشهير، ليواصل CBD Guangzhou ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية لقطاعي البناء والتصميم الداخلي على الصعيد العالمي.

على مساحة شاسعة تبلغ 300,000 متر مربع، يستضيف معرض CBD Guangzhou 2026 أكثر من 2,000 عارض من كبرى العلامات التجارية. يتمحور الحدث حول ثلاث منظومات رئيسية: INTERIOR، وEXTERIOR، وMATECH. يغطي هذا الهيكل الشامل تقريبًا كامل نطاق صناعة البناء والمفروشات المنزلية، مع التركيز على مجالات تشمل المنزل الذكي، والحمامات والأدوات الصحية، والأبواب والنوافذ، ومواد البناء، والأجهزة والتجهيزات، والآلات الصناعية، والدهانات وغيرها، بما يعكس اتساع هذا القطاع وعمق أحدث تطوراته.

منذ إطلاقه عام 2015، ترسخ قطاع المنزل الذكي بوصفه معيارًا مرجعيًا في الصناعة. تمتد هذه المساحة على 40,000 متر مربع، وتستعرض مستقبل أنماط المعيشة من خلال حلول الأمن الذكي، والروبوتات، ورعاية كبار السن. في السياق ذاته، تطور قطاع السيراميك والأدوات الصحية ليصبح "منصة متخصصة لتجديد الحمامات والأدوات الصحية"، حيث يقدم حلولًا متكاملة لتحديث المساكن إلى جانب أبرز ابتكارات البلاط والتجهيزات.

يُعد قطاع الأبواب والنوافذ مكوّنًا محوريًا في المعرض، إذ يبرز أعلى مستويات التصنيع الصيني جودةً وإتقانًا، ويضم مجموعة واسعة من المنتجات الراقية، بدءًا من أنظمة الشرفات والتظليل الشمسي وصولًا إلى أنظمة الألمنيوم للفناءات والتجهيزات المتقدمة. لدعم الجانب الإنتاجي، تركز منظومة MATECH على الروافد الأولى لسلسلة الإمداد، وتعرض أحدث معدات التصنيع الذكي والمواد المستحدثة التي تقود الصناعة المعاصرة نحو آفاق جديدة.

صُمم معرض CBD Guangzhou 2026 لتقديم قيمة موجهة لمختلف المتخصصين في القطاع. يتيح الحدث للموزعين الدوليين الوصول إلى علامات تجارية عالية الجودة وحقوق وكالة حصرية، بينما يستفيد مطورو العقارات من حلول الشراء بالجملة وسلاسل الإمداد المستقرة. يوفر المعرض للمعماريين والمهندسين مجموعة واسعة من منتجات التصميم الإبداعي والتقنيات المتقدمة، فيما يمنح المصنّعين العالميين وصولًا مباشرًا إلى أحدث معدات الإنتاج وشبكات الإمداد المتقدمة في الصين.

ندعو المتخصصين في هذا المجال وأصحاب المصلحة لاستكشاف مستقبل تشطيبات المباني والحياة الذكية. لمزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي: .https://www.cbdfair-gz.com/en

