اختتام معرض الصين الدولي لديكور المباني CBD (قوانغتشو) لعام 2024، والكشف عن الابتكارات وتمهيد الطريق لتمكين الصناعة لعام 2025

غوانغتشو، الصين، 23 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- انتهى معرض ديكور المباني الدولي الصيني (غوانغتشو) السادس والعشرون، المعروف أيضًا باسم CBD (غوانغتشو)، وهو حدث محوري في مجال بناء المنازل والديكور العالمية، بنجاح في الحادي عشر من يوليو، ومع مساحة عرض تبلغ 400,000 متر مربع، وأكثر من 2,000 عارض، وأكثر من 100 مؤتمر ومنتدى رفيع المستوى، اجتذب المعرض 208,739 زائرًا محترفًا من 116 دولة ومنطقة.

سلط معرض هذا العام الضوء على الشركات المبتكرة التي تهدف إلى تنشيط الصناعة، مع التركيز على تجديد المنازل القديمة، وإعادة التصميم المحلي الجزئي، والتحسينات الزخرفية، وتماشياً مع هذه التوجهات، تم تنظيم سلسلة من الأنشطة التي تركز على التصميم قبل وأثناء المعرض، لتمكين العارضين من توسيع شبكاتهم ورفع محافظ منتجاتهم وخدماتهم.

علاوة على ذلك، عزز المعرض فئات وأنظمة بيئية جديدة مثل الديكور التجاري، والرسم المخصص، وحدائق الشرفات، والتخصيص باستخدام المعادن، وسلسلة توريد الأبواب والنوافذ، وعرضها في أجنحة مواضيعية ومناطق حصرية لهذه القطاعات المزدهرة.

وإلى جانب التحسينات على الاتجاهات والفئات الجديدة، يهدف المعرض إلى تعزيز التكامل الصناعي من خلال استخدام وسائل الإعلام الجديدة لتعزيز الاتصالات عبر الإنترنت، والتفكيك الفعال لحواجز الموارد عبر السلسلة الصناعية، وقد اجتذب هذا النهج مصادر تعاملات متنوعة، مما عزز كفاءة التسويق لدى الشركات.

ومن أهم الأحداث البارزة الأخرى مبادرة CBD World-Connect، وهي مبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات على النمو عالميًا من خلال استراتيجية ترويجية قوية، ويشمل ذلك إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الدولية، والتسويق عبر الإنترنت، والبث المباشر، وإقامة شراكات إعلامية، ودعوات قواعد البيانات المستهدفة لمجموعات المشترين، وتسهيل أنشطة التوفيق بين المشتريات.

وبالنظر إلى المستقبل، يهدف معرض الصين الدولي لديكور المباني CBD (قوانغتشو) العام المقبل إلى الابتكار والارتقاء ومعالجة مخاوف الصناعة من خلال التحول إلى منصة خدمات سنوية شاملة لتحويل الأعمال، مع وجود المعرض في قلبه.

ولتحقيق هذا الهدف، سيستخدم معرض الصين الدولي لديكور المباني CBD (قوانغتشو) موارده الواسعة للمعارض وتعزيز استراتيجية "البيئات الثلاثة"، التي تشمل المساحة الداخلية، والواجهات الخارجية للمباني، والبيئات الخارجية، جنبًا إلى جنب مع قطاع المواد والأجهزة والآلات.

بالإضافة إلى هذه المبادرات، سيعمل معرض الصين الدولي لديكور المباني CBD (قوانغتشو) لعام 2025على توسيع حدود الخدمة إلى ما بعد مدتها البالغة أربعة أيام، مما يوفر خدمات تمكين ذات قيمة مضافة على مدار العام، وسيؤدي ذلك إلى تحسين تأثير التحويل للعارضين والزوار من خلال الاستفادة من قنوات متعددة.

يظل معرض CBD (قوانغتشو) ملتزمًا بإبراز تطور السوق، وقيادة تحول الصناعة وتعزيزها، وتعزيز ظهور قوى إنتاجية جديدة داخل هذا القطاع، باعتباره المعرض الأول في صناعة البناء والديكور في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.cbdfair-gz.com/en/.

للتواصل: Jingjing Dong, [email protected]

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