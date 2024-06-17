اختيار Darwinbox كخيار العملاء في تقرير Gartner® Peer Insights™ صوت العميل لعام 2024 لتقرير حِزَم إدارة رأس المال البشري السحابية Cloud HCM Suites للمؤسسات التي تضم أكثر من 1000 موظف

دبي، الإمارات العربية المتحدة

17 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Darwinbox، الشركة الرائدة عالميًا في حلول إدارة رأس المال البشري السحابية، عن تميزها كخيار العملاء في تقرير Gartner® Peer Insights™ صوت العميل لعام 2024، عن حِزم برامج إدارة رأس المال البشري السحابية لأكثر من 1000 موظف.

يعتمد وسام اختيار العميل Gartner® Peer Insights™على التعليقات والتقييمات الواردة من المستخدمين النهائيين ذوي الخبرة والمحترفين في استخدام المنتج أو الخدمة، وقد حصلت Darwinbox على تقييم إجمالي 4.8 من أصل 5 نجوم عبر 141 تقييمًا، اعتبارًا من 31 يناير 2024.

Darwinbox named as a Customers’ Choice in the 2024 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud HCM Suites Report for Enterprises with 1,000+ Employees

يقول Jayant Paleti، المؤسس المشارك لشركة Darwinbox: "نعتقد أن هذا التميز، للسنة الثالثة على التوالي، يعكس التزامنا الثابت تجاه عملائنا ونجاحهم، فضلًا عن تفانينا في التميز والابتكار في مجال إدارة رأس المال البشري HCM"

أُطلِق على Darwinbox لقب خيار العملاء لكل من قطاعات الشركات الكبيرة (1-10 مليار دولار) والشركات متوسطة الحجم (50 مليون - 1 مليار دولار)، مما يُثبِت قدراتها القوية في التعامل مع العمليات على نطاق واسع وجاذبيتها واسعة النطاق عبر مختلف أحجام الأعمال، ويؤكد هذا الاعتراف على شعبية المنصة، مدفوعة بتكوينها القوي، وتصميمها البديهي، وسرعة التحرك، وقد قام 98% من العملاء بتقييم Darwinbox بنسبة 4 نجوم أو أعلى، مما يسلط الضوء على الرضا الكبير عن المنتج.

علاوة على ذلك، يجري الاعتراف بـ Darwinbox باعتبارها حل إدارة رأس المال البشري HCM الأكثر ملاءمة للعملاء على مستوى المؤسسات عالميًا. تُميز المنصة نفسها من خلال سهولة التنفيذ والتكامل، والاستجابات الفورية للمورد، والدعم الفني الاستثنائي، مما يدل على تفاني Darwinbox في الخدمة السريعة ورضا العملاء، ومن الجدير بالذكر أن 94٪ من العملاء أعربوا عن استعدادهم لتوصية Darwinbox، مما يدل على تأثيرها الكبير وموثوقيتها في مشهد تكنولوجيا المؤسسات.

"ما أحبه هو عندما نحتاج إلى دعم، خدمة العملاء لديهم من الدرجة الأولى، يتميزون بالاستجابة الدائمة، هم صانعي حلول، ودائما مفيدون،" شريك أعمال الموارد البشرية، في مجال صناعة الإعلام

"تساعدنا Darwinbox على تلبية احتياجاتنا بالنظر إلى أنظمة أعمالنا المتنوعة والاختلافات في العمليات،" رئيس الموارد البشرية، قطاع التصنيع

اقرأ المزيد من الآراء

نبذة عن Darwinbox:

تعتبر Darwinbox منصة تكنولوجيا الموارد البشرية الرائدة القائمة على البرمجيات كخدمة SaaS، وتمكين المنظمات من أتمتة عمليات الموارد البشرية ورفع مستوى تجربة الموظفين. تم تصنيف Darwinbox بأعلى مستوى عالمي بين المؤثرين في مجال إدارة رأس المال البشري HCM على منصة مراجعة العملاء في Gartner، Peer Insights، ويثق بها أكثر من 900 شركة عالمية تضم أكثر من 2.5 مليون موظف منتشرة في أكثر من 116 دولة.