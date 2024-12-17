ازدهار قطاع مساحات العمل المشتركة في دبي يدفع بمضاعفة مساحة D/Quarters في مجمّع دبي للعلوم

• الطلب القوي من شركات الأدوية والعملاء القائمين يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه D/Quarters في تعزيز الابتكار ضمن مجمّع دبي للعلوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت D/Quarters، الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة والتابعة لمجموعة تيكوم، عن مضاعفة مساحاتها في مجمّع دبي للعلوم لتلبية الطلب المتنامي على مساحات العمل المرنة، تماشياً مع احتياجات الشركات بمختلف أحجامها ومتطلبات المستقبل في دبي.

D/Quarters Expansion at Dubai Science Park

وكان قد تمّ الإعلان عن افتتاح مساحات العمل المشتركة والجديدة D/Quarters في يوليو 2023 ضمن مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات علوم الحياة والبحث والتطوير والرعاية الصحية. ويأتي هذا التوسّع في ظلّ ارتفاع الطلب على مساحات العمل المشتركة، مع توجّه المزيد من ذوي المواهب والمبتكرين نحو العيش في دبي والعمل والاستثمار فيها.

ويعكس نمو المساحات المكتبية في دبي ارتفاع الطلب على هذا القطاع بشكل ملحوظ، حيث سجلت محفظة مجموعة تيكوم للأصول التجارية والصناعية معدلات إشغال بنسبة 94% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتتميز D/Quarters بموقعها الإستراتيجي في مجمّع دبي للعلوم على مقربة من الوجهات الرئيسية، مثل وسط مدينة دبي والمجمّعات السكنية الواقعة ضمن شارع القدرة.

ويأتي الطلب القوي من شركات الأدوية الجديدة والعملاء القائمين في D/Quarters الخاضعة للتوسعة في مجمّع دبي للعلوم والتي تبلغ مساحتها 27 ألف قدم مربّع تقريباً، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه D/Quarters عبر تزويد أكثر من ألف عميل بحلول مرنة لمساحات العمل المشتركة، بما يلبّي الاحتياجات المتغيّرة لقاعدة المواهب المتنامية في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، إلى أن بيئة الأعمال المتكاملة في دبي، والمدعومة بالسياسات الاقتصادية المبتكرة والبنية التحية المتقدّمة بالإضافة إلى القاعدة الغنية والمتنوّعة من المواهب، تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً مفضلة للمستثمرين والشركات العالمية.

وقال عمّار المالك: "تأتي خطة توسعة D/Quarters في مجمّع دبي للعلوم في إطار مساعينا الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. ندرك أنّ مستقبل قطاع العمل يستوجب توفير بيئة أعمال مرنة تقوم على التعاون والعمل المشترك لتحقيق التقدّم، لذا نسعى من خلال D/Quarters إلى تعزيز مكانة دبي كبيئة استثمارية عالمية رائدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير".

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة تيكوم قد باردت إلى إطلاق D/Quarters في يونيو 2022 ضمن اثنين من أبرز مجمّعات الأعمال المتخصّصة في دبي، وهما مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، لتزويد الأفراد بمساحات عمل مشتركة، بما في ذلك الموظفين الحاصلين على التأشيرة الذهبية تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية ضمن قطاعات المعرفة والابتكار. ويسهم مشروع توسعة D/Quarters في مجمّع دبي للعلوم في ترسيخ مكانة مجموعة تيكوم وجهةً رائدةً في توفير الحلول المبتكرة والمرنة لمساحات العمل المتخصّصة، فضلاً عن التأكيد على دورها المحوري في استقطاب المواهب المتميزة وتوفير بيئة تحفّز على التعاون، بما يسهم في دفع عجلة نمو اقتصاد دبي القائم على المعرفة.

وتوفّر D/Quarters مسارات نمو مرنة لأصحاب الأعمال الحرّة وذوي المواهب من الموظفين والباحثين والشركات من مختلف الأحجام، عبر إتاحة مساحات العمل العصرية التي تستفيد من ارتباط دبي بكافة أنحاء العالم والفرص التي تقدّمها مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتعليم والتصميم والعلوم والتصنيع. ويمكن للشركات والأفراد القائمين في D/Quarters الاستفادة كذلك من منصّة "axs" الحائزة على عدد من الجوائز، والتي تقدّم أكثر من 200 خدمة مؤسسية وحكومية، مثل تسهيل الحصول على التأشيرات وإقامة الأعمال، لتمكين أكثر من 11,800 عميل و124 ألف موظف متخصّص من ممارسة أعمالهم بسهولة ضمن منظومة عمل مجموعة تيكوم الرائدة.

وقد ساهمت مجموعة تيكوم لأكثر من عقدين من الزمن في تحقيق تطلّعات دبي وطموحاتها الاقتصادية من خلال مجمّعات الأعمال المتخصّصة والرائدة التابعة لها، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2582967/DQuarters.jpg