مبادرة "معاً نمشي" تعود بنسختها السادسة لرفع الوعي بمرض السكري لدى الأطفال

• مبادرة "معاً نمشي" الخيرية التي تنظّمها مجموعة تيكوم بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية تعود بنسختها السادسة لتوفير العلاج للأطفال المصابين بمرض السكري

• المشاركون في المبادرة على موعد مع المشي، الهرولة، الركض أو ركوب الدرّاجات الهوائية خلال فعالية صباحية مليئة بالأنشطة والعروض الحية وجلسات اللياقة البدنية والهدايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- تعود مبادرة "معاً نمشي" الخيرية إلى مجمّع دبي للعلوم بنسختها السادسة يوم السبت 15 نوفمبر 2025، بهدف رفع الوعي بمرض السكري لدى الأطفال وجمع التبرّعات للمساهمة في علاجه. وتدعو نسخة هذا العام من مبادرة "معاً نمشي"، وهي إحدى مبادرات الصحة المجتمعية الرائدة التي تنظمها مجموعة تيكوم بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية، المشاركين للمشي، الهرولة أو الركض لمسافة 3.5 كم وكذلك عشّاق الدرّاجات الهوائية لركوب درّاجاتهم لمسافة 17 كم دعماً لأهداف هذه المبادرة.

تُعدّ الوقاية من مرض السكري ومراقبته باستمرار من أولويات الصحة العامة، علماً أنّ الاتحاد الدولي للسكري يشير إلى وجود أكثر من 85 مليون شخص مصاب بمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذلك، تدعو مبادرة "معاً نمشي" سكان دبي والشركات والعائلات إلى الاستمتاع بيوم مميّز يجمع بين الأنشطة الصحية والمجتمعية والعمل الخيري لرفع الوعي بمرض السكري، علماً أنّه سيجري تخصيص جميع عائدات هذه المبادرة لدعم جمعية دبي الخيرية ورفع الوعي بأهمية الوقاية من مرض السكري ومراقبته ، ولا سيّما لدى الأطفال.

وفي هذه المناسبة، أشارت هيف زمزم، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الإستراتيجي والتسويق ورئيسة لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المجموعة، إلى أنّ رفع الوعي العام بمختلف التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع والإسهام في التصدّي لها يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من مسؤوليات الفرد المدنية وواجباته تجاه المجتمع. وقالت: "تهدف مبادرة "معاً نمشي" إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ورفع الوعي بأهمية الوقاية من مرض السكري وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي خيارات أكثر صحة. ويسرّنا في نسخة هذا العام من هذه المبادرة الخيرية أن ندعو عشّاق الدرّاجات الهوائية والعائلات على حدّ سواء للمشاركة معنا في هذه الفعالية البارزة. ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز المشاركة المجتمعية حول القضايا الصحية والاجتماعية المهمة، من خلال مثل هذه المبادرات الرائدة التي تهدف إلى رفع الوعي بسُبُل الوقاية من مرض السكري وعلاجه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وأجندة دبي الاجتماعية 33".

ومن جانبه ، أعرب سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية ، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة تيكوم في تنظيم فعالية " معاً نمشي"، وقال: "تأتي مشاركتنا انطلاقًا من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها إستراتيجيتنا وقيمنا المؤسسية، وحرصنا على تفعيل العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي والتواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع، وفقًا للنهج الإنساني الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والذي جعل من دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها باعتبارها عنواناً للعطاء. وفي دورة هذا العام، سنوجه كامل ريع الفعالية لدعم أطفالنا الأبطال المصابين بمرض السكري. وندعو الجميع إلى الانضمام إلينا في هذه المبادرة الحيوية، لنبني معاً مجتمعاً أكثر صحة وسعادة".

وسيكون المشاركون في نسخة هذا العام على موعد مع العديد من الجوائز والهدايا المميّزة ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والعروض الحية وجلسات اللياقة البدنية طوال فترة الصباح. كما سيتضمّن هذا الحدث فعالية خاصّة من تنظيم "عالم ريال مدريد"، حيث سيحظى المشاركون بفرصة مقابلة أسطورة كرة القدم وسفير فريق "ريال مدريد" روبرتو كارلوس .

والجدير بالذكر أنّ نسخة العام الماضي من مبادرة "معاً نمشي" استقطبت آلاف الزوّار. وبالإضافة إلى مسارات المشي حول مجمّع دبي للعلوم، تَعِدُ نسخة هذا العام المشاركين بأجواء من المتعة والمرح، مع العروض المسرحية والعروض الحية والألعاب التفاعلية والمنصّات التثقيفية وأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات المخصّصة لكافة الفئات العمرية.

تستقطب نسخة عام 2025 من مبادرة "معاً نمشي" المشاركين من القطاعين العام والخاصّ، علماً أنها تحصل على الدعم من شبكة واسعة من أبرز الشركاء. ويجري تنظيم هذه المبادرة بدعمٍ من مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي ومجمّع دبي للعلوم، وبالتعاون مع جمعية دبي الخيرية وعلامة "بيلوتون" .

وتشارك مجموعة عبد الواحد الرستماني و"شيري الإمارات" في هذه الفعالية بصفتهما شريكين من الفئة الماسية، في حين تشارك مؤسسة دبي للإعلام (دبي للإعلام) بصفتها الشريك الإعلامي الإستراتيجي. وينضمّ "عالم ريال مدريد" إلى الحدث بصفته شريك الفعاليات الرسمي و"لوڤين دبي" بصفتها الشريك الرقمي للحدث .

وتأتي مبادرة "معاً نمشي" بدعمٍ من شركاء من الفئة الذهبية، بما في ذلك "سكيتشرز" ونادي "تشامبس" الرياضي و"ميدترونيك" وقناة "الرابعة إف إم" و"خليج تايمز" ومحطة "الرابعة إف إم"، وشركاء من الفئة الزمرّدية "إم سي إن" و"ساب واي". أما المستشفى الأمريكي، فسيكون شريك الدعم الطبي الرسمي لهذا الحدث الرائد.

يجري تنظيم فعاليات نسخة عام 2025 من مبادرة "معاً نمشي" يوم السبت 15 نوفمبر، من الساعة 7 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً في مجمّع دبي للعلوم. تتوفر التذاكر عبر منصّة "بلاتينوم لِست"، علماً أنّ الدخول مجاني للأطفال دون سنّ 5 سنوات. للمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة أو الدعم، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني wewalk.ae ومتابعة صفحة الحدث @WeWalk_AE على منصّة "إنستغرام".

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية .

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2822471/WeWalk_Dubai_Science_Park.jpg