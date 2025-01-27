ازدهر مع Vantage: تداول واربح أظرفًا حمراء بقيمة تصل إلى 888 دولارًا أمريكيًا

بورت فيلا، فانواتو, 27 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تدعو Vantage Markets المتداولين إلى استقبال السنة القمرية الجديدة بالازدهار والمكافآت من خلال سحب الأظرف الحمراء الحصري. من 3 فبراير إلى 28 فبراير، يمكن للمشاركين الاحتفال بعام الثعبان مع فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 888 دولار أمريكي.

هذا العرض الترويجي للسنة القمرية الجديدة متاح لكل من المستخدمين الجدد والحاليين. احتفل بهذا الموسم الموفق مع Vantage من خلال اتباع الخطوات التالية:

Prosper with Vantage: Trade and Win Red Packets Worth Up to $888

للمستخدمين الجدد:

إنشاء حساب تداول مباشر: سجِّل واشترك في العرض الترويجي عبر بوابة عملاء Vantage أو التطبيق . إجراء إيداع : موِّل حسابك بحد أدنى 200 دولار أمريكي. تداول لكسب التذاكر : احصل على تذكرة سحب محظوظة واحدة لكل 200,000 دولار أمريكي في الحجم النظري للقيمة.

للمستخدمين الحاليين:

انضم إلى العرض الترويجي : اشترك من خلال بوابة العملاء أو تطبيق Vantage . التداول طريقك إلى المكافآت : كل صفقة تجعلك أقرب إلى الفوز، مع جوائز تصل قيمتها إلى 888 دولارًا أمريكيًا متاحة لأولئك الذين يستحوذون على رشاقة الثعبان في هذا العام القمري الجديد.

يرمز العرض الترويجي للسنة القمرية الجديدة إلى التجديد والحظ والازدهار، مما يوفر للمتداولين فرصةً فريدةً لتعزيز تجربتهم في التداول والفوز بمكافآت مثيرة.

وشارك Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage، قائلًا:

"السنة القمرية الجديدة هو وقت لتبني بدايات جديدة والاحتفال بالنجاح. يقدم سحب الأظرف الحمراء فرصةً مثيرةً لمجتمع التداول لدينا للازدهار في أثناء الاستمتاع بالموسم الاحتفالي. في Vantage، نهدف إلى جعل كل رحلة تداول مجزية وذات مغزى".

لا تفوّت هذه الفرصة للتداول والفوز والاحتفال مع Vantage في هذا العام القمري الجديد. لمزيد من التفاصيل حول العرض الترويجي، تفضل بزيارة Vantage Markets من 3 فبراير إلى 28 فبراير.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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