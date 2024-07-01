استحواذ Dias Geophysical على Gap Geophysics: تعزيز القدرات والالتزام بالابتكار

ساسكاتون، ساسكاتشوان، 1 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Dias Geophysical، وهي مزود رائد للخدمات الجيوفيزيائية المتطورة، أن تعلن عن استحواذها على Gap Geophysics of Australia، وهي شركة فاعلة بارزة في الصناعة معروفة بحلولها المبتكرة ونهجها الذي يركز على العملاء. يؤكد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على التزام Dias بتوسيع قدراتها وتعزيز عروض الخدمات الفريدة من نوعها لخدمة العملاء بشكل أفضل على مستوى العالم.

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يمثل دمج Gap Geophysics في Dias Geophysical علامة بارزة في تاريخ الشركتين، حيث يجمع بين عقود من الخبرة والتفاني المشترك في التقدم التكنولوجي ورضا العملاء. سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة Dias في السوق وتقديم قيمة أكبر لعملائها في مختلف القطاعات بما في ذلك استكشاف المعادن وإدارة البيئة وتطوير البنية التحتية.

أعرب جوناثان رود، الرئيس التنفيذي لشركة Dias Geophysical، عن حماسه بشأن الاستحواذ، قائلاً: "نحن متحمسون للترحيب بـ Gap Geophysics في عائلة Dias. تتوافق سمعتهم في التميز وفريقهم الموهوب تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية في الابتكار والنمو. سيسمح لنا هذا الاستحواذ بالاستفادة من التآزر وتقديم مجموعة أوسع من الحلول لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

علق مال كاتاش، المؤسس والرئيس التنفيذي الخارجي لشركة Gap Geophysics، على الاستحواذ، قائلا: "إن توحيد القوى مع Dias Geophysical يقدم فرصًا مثيرة لفريقنا وعملائنا. فمعًا، سنكون قادرين على الجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا لتقديم خدمات جيوفيزيائية أكثر شمولًا وتطورًا. هذا الاستحواذ يمثل بداية فصل جديد مثير لنا جميعا."

بالنسبة لعملاء الشركتين، يَعِد الاستحواذ بعدة مزايا، بما في ذلك الوصول إلى مجموعة أوسع من التقنيات الجيوفيزيائية، وزيادة الكفاءات التشغيلية، وتعزيز قدرات الدعم. لا تزال Dias Geophysical ملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير التميز في الخدمة والابتكار، مما يضمن الانتقال السلس والاستمرار في تقديم نتائج استثنائية.

حول Dias Geophysical:

Dias Geophysical هي شركة رائدة في تقديم الخدمات الجيوفيزيائية على مستوى العالم، وتتخصص في تقنيات وحلول متطورة لاستكشاف وتطوير الموارد الطبيعية. مع الالتزام بالابتكار ورضا العملاء، تكرس Dias Geophysical جهودها لدفع حدود ما هو ممكن في الجيوفيزياء.

لمزيد من المعلومات حول Dias Geophysical وخدماتها، يرجى زيارة www.diasgeo.com. وللحصول على وصف لخدمات Gap، يرجى زيارة www.gapgeo.com.

للتواصل: جوناثان رود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Dias Geophysical

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