استعداد من جانب شركة ZTE لتقديم ميزات 5G-A الرائعة إلى MWC 2024، لتستهل المستقبل الذكي

برشلونة، إسبانيا, 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة ZTE Corporation ‏(‎0763.HK ‎/ ‎000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تكشف عن أبرز مميزات شبكة 5G-A خلال مؤتمر Mobile World Congress 2024. وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لتقنية 5G وإنشاء قيمة هائلة.

بنية تحتية مراعية للبيئة تتبع منحنى بت/وات المثالي

• أول مرة في المجال، منصة لاسلكية ذات كفاءة PA ثابتة لتحقيق الأداء الأمثل

تحقق أحدث منصة لاسلكية كفاءة PA شبه ثابتة، مما يضمن الأداء الأمثل طوال الوقت. يتيح ذلك كفاءة PA أعلى بنسبة 25-30 نقطة مئوية واستهلاك طاقة RRU أقل بنسبة 35% من المتوسط في هذا المجال.

• 0 بت 0 وات مع وضع السُبات الأول من نوعه في الصناعة

تم نشر تقنية السُبات الأولى في المجال على نطاق واسع،عبر أكثر من 300 ألف وحدة AAU لتقليل استهلاك الطاقة لـ AAU إلى ما يصل إلى 5 وات في حال عدم وجود حركة استخدام. وتم تطبيق هذه التقنية أيضًا على RRU، مما يساعد على تحقيق استهلاك طاقة منخفض يصل إلى 3 وات عندما لا تكون ثمة حركة استخدام. وبالنسبة للخلايا الصغيرة، يتيح وضع السُبات 0 وات لوحدات pRRU في حال عدم وجود حركة استخدام، ويمكن إيقاظ الخلية في ثوانٍ عند وجود أي محاولات للوصول إلى الخدمة.

5G-A B2C: تجارب سلسة بسرعة تزيد عن 10 جيجابت في الثانية

• يتيح Uni-Radio تبسيط الموقع باستخدام أجهزة لا سلكية أقل بـ 10 مرات

يحقق Uni-Radio (A+P) دمجًا مبسطًا للغاية للنطاقات السبعة في نطاق واحد، مع AAU ثنائي النطاق، وهوائي UBR الفريد من نوعه في المجال ذي 5 نطاقات، وهوائي FDD الكامل النطاقات، مما يحقق تقليل عدد وحدات اللاسلكي من 10 إلى 1.

• 12TR RRU الفريد من نوعه في المجال يصبح مراعيًا للبيئة بدرجة كبيرة، ما يتيح كفاءة فائقة في استخدام الطاقة

يتطور 12TR RRU الثنائي النطاق والفريد من نوعه في الصناعة استنادًا إلى منصة جديدة، مما يحقق كفاءة PA شبه ثابتة. ويتيح ذلك استهلاك طاقة RRU أقل بنسبة 35% من المتوسط في هذا المجال. مع أول تجميع للترددات اللاسلكية في الصناعة، يتيح 12TR RRU مشاركة طاقة الإخراج بين القطاعات. وبالنسبة لأي قطاع بعينه، يمكن استخدام 4*120 وات كأنها 4x160 وات، ما يحقق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.

• بتحقيق أعلى تكامل في الصناعة، فإن FDD Massive MIMO يدفع سعة 4G إلى أبعد من إمكاناتها

يدعم FDD Massive MIMO الثلاثي النطاق كل RATs من 2G إلى 5G وNB-IoT مع طاقة خرج مذهلة تبلغ 640 وات في 115L فحسب، ما يحقق تحسينًا في الإنتاجية يصل إلى 6 مرات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكوين الشعاع بالذكاء الاصطناعي على تحسين أداء FDD Massive MIMO بنسبة 30%، في حين يعمل DSS على مستوى الشعاع الفريد من نوعه في الصناعة على تحسين استخدام الطيف، ما يحقق زيادة إضافية في معدل البيانات بنسبة 10%.

• تعمل تقنية mmWave AAU ذات النطاق الترددي الأكبر على مستوى الصناعة على تمكين تجربة 5G-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية وأكثر

يتيح أكبر عرض نطاق ترددي يبلغ 1.6 جيجا هرتز mmWave AAU للخلية الواحدة تحقيق سعة تفوق 28 جيجابت في الثانية، مما يتيح تجارب تفوق 10 جيجابت في الثانية. وهو يخدم سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، والوصلة المتنقلة ذات النطاق الترددي الكبير، والبث المباشر UHD، وغيرها الكثير.

5G-A B2C: التكامل بين الشبكة والسحابة، وتشغيل الخدمة خلال ساعة واحدة

• UniEngine: حل 5G خاص متكامل للإنتاج الأساسي

يحقق UniEngine تكاملاً شاملاً بين شبكة 5G الأساسية و5G RAN وعمليات التشغيل والصيانة المبسطة، مع توفير حوسبة قوية لتمكين النشر السهل لتطبيقات الجهات الخارجية. وتوفر القدرات الحتمية المُعززة لشبكة RAN ضمانات خدمة محسنة كثيرًا. تساعد عمليات التشغيل والصيانة المبسطة بشكل كبير المؤسسات الأقل خبرة في نشر شبكات 5G الخاصة بها وتتيح أيضًا مراقبة أداء الخدمة الشاملة.

• يخلق موقع 5G-A CampSite الداخلي إمكانيات جديدة للبث التلفزيوني وترفيه الواقع الافتراضي

من السهل نشر CampSite بواسطة شخص واحد، فهو بحجم حقيبة السفر. وهو يدمج الاتصالات والحوسبة، ما يتيح إعداد شبكة 5G-A في غضون ساعة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع تضمين MiCell، أول حل تجميعي للخلايا الدقيقة الموزعة وIF في الصناعة، فإنه يحقق تغطية بمساحة 2500 متر مربع، ما يوفر ما يصل إلى 6 جيجابت في الثانية للوصلة المنخفضة أو 4 جيجابت في الثانية للوصلة الصاعدة، مع زمن وصول منخفض للغاية يبلغ 4 مللي ثانية عند 99.99%، وموثوقية عالية. ويسهل CampSite حالات الاستخدام الجديدة مثل البث التلفزيوني الذي يعمل بتقنية 5G والترفيه اللاسلكي الواسع النطاق وترفيه الواقع الافتراضي غير ذي الأحمال، من بين أمور أخرى.

5G-A B2X: تعزيز الاقتصاد الجديد

• بفضل شبكة 5G-A الفائقة الموثوقية والتكامل بين الحافة والسحابة، تتحقَّق تقنية V2X الفعَّالة من حيث التكلفة للنقل الذكي

نشرت ZTE أول شبكة V2X متكاملة قائمة على 5G-A ومخصصة للمركبات والطرق والسحابات، ما ييسر القيادة الذاتية ويعزز كفاءة حركة المرور. وتحقق الشبكة الفائقة الاعتمادية وتقنيات الدمج بين الحافة والسحابة في المحطة الأساسية زمن وصول يبلغ 20 مللي ثانية @99.99%، ما يتيح القيادة الذاتية بدرجة L4 لمركبات L2 بسرعات تصل إلى 60 كم/ساعة.

• يحقق 5G-A NTN اتصالاً عالميًا من خلال التكامل الفضائي-الأرضي

طورت ZTE أول محطة قاعدة أرضية NTN في الصناعة وأكملت أول تجربة مباشرة إلى خلية 5G IoT-NTN في العالم عبر النطاق S بالإضافة إلى أول تجربة بحرية في الصناعة وتجارب معملية وميدانية بشأن NR-NTN. وتهدف هذه الجهود إلى توفير قدرات الاتصالات في حالات الطوارئ، وإنترنت الأشياء على نطاق واسع، وخدمات الإنترنت.

الذكاء الشامل: تحقيق الكفاءة العالية والشاملة

• 5G-A BBU، تكامل الاتصالات والحوسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الغنية

يحقق 5G-A BBU التكامل السلس بين قدرات الاتصال والحوسبة. ومن خلال الاستفادة من القدرات الحسابية للذكاء الاصطناعي المتوطن في المحطة الأساسية ، فإنه يعمل على تعزيز ذكاء RAN، ما يتيح ضمانات خدمة عالية الكفاءة لتعزيز حركة المرور، وتنفيذ إستراتيجيات أكثر دقة لتوفير الطاقة، وتسهيل تشغيل وصيانة شبكة L4 المستقلة. ومن خلال فتح مورد الحوسبة المفتوح أمام جهات خارجية، يصبح نشر التطبيقات الفعالة من حيث التكلفة في المحطة الأساسية أمرًا ممكنًا، ما يثري عددًا كبيرًا من التطبيقات الجديدة.

• قامت شركة AIGC بتمكين إعلان uSmartNet التجاري المستخدم خلال حدث رياضي كبير في آسيا

واستنادًا إلى تقنية AIGC والتوأمة الرقمية، حققت شبكة uSmartNet من ZTE أول ضمان للألعاب الذكية في الصناعة خلال الحدث. أدى هذا الإنجاز إلى انعدام حدوث أي مشكلات رئيسية وعدم وجود شكاوى كبيرة من العملاء، ما أدى بدوره إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 15% وتقليل عبء العمل بنسبة 30%.

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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