استعراض اتجاهات الغذاء العالمية في FOODEX JAPAN لعام 2024: أكبر معرض تجاري للأغذية والمشروبات في آسيا

- 3,913 جناحًا تشارك من خلالها 2,879 شركة من 68 دولة/منطقة في الفترة من 5 إلى 8 مارس في Tokyo Big Sight -

طوكيو، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- ستنظم جمعية الإدارة اليابانية (JMA) أكبر معرض تجاري للأغذية والمشروبات في آسيا، وهو FOODEX JAPAN لعام 2024، الذي يستمر مدة أربعة أيام، من الثلاثاء 5 مارس إلى الجمعة 8 مارس في Tokyo Big Sight في كوتوكو، طوكيو.

صور من الفعالية السابقة:

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منذ عام 1976، عرض FOODEX JAPAN أحدث الأطعمة والمشروبات من أكثر من 90 دولة ومنطقة، ما يوفر فرصة لتوسيع الأعمال التجارية من خلال الربط بين العارضين المحليين والدوليين وكبار المشترين.

وستتم زيادة مساحة معرض FOODEX JAPAN لعام 2024 مقارنة بالعام الماضي، وذلك باستخدام صالات معرض Tokyo Big Sight الشرقية من 1 إلى 8 وصالتي المعارض الغربيتين 1 و2، بمساحة إجمالية تزيد عن 85 ألف متر مربع (بزيادة 130% عن العام الماضي)، وسيجذب 80 ألف زائر. (بما في ذلك 15 ألف من خارج البلاد)، حيث يشارك المشترون من اليابان وكل أنحاء العالم - بما في ذلك آسيا - بنشاط في المفاوضات التجارية.

ولعل أبرز الأجنحة في المعرض هو National Pavilion، الذي يضم منتجات بحسب البلدان/المناطق ومعرض FOODEX FROZEN، أحد أكبر معارض الأطعمة المجمدة في اليابان، والذي يضم أحدث تقنيات ومنتجات التبريد وأكثرها تقدمًا. وفي منطقة المأكولات البحرية، وبالنظر إلى الضرر الذي لحق بالسمعة بسبب الشائعات التي لا أساس لها حول قضية المياه المعالجة، تهدف JMA إلى تطوير قنوات مبيعات جديدة، والترويج للأطعمة اليابانية الجذابة على المستوى الدولي، وتعزيز قنوات البيع الخارجية وتنمية الصادرات وتوسيعها.

حفل الاستقبال الافتتاحي: الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، من 11:30 حتى 13:00

فعاليات التعارف في مجال صيد الأسماك: الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، من 17:30 حتى 19:30

تقدم JMA نوعين من حفلات الاستقبال لتثبت للعالم سلامة المنتجات البحرية اليابانية وجودتها العالية، والتي عانت من تضرر سمعتها بسبب الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول قضية المياه المعالجة. وفي حدث التذوق هذا، تقدم الجمعية للسفراء والمشترين الأجانب المأكولات البحرية العالية الجودة، والتي تم إعدادها باستخدام أساليب الطهي اليابانية الفريدة. وسوف تقوم JMA بنشر مستوى سلامة المأكولات البحرية اليابانية في شتى أنحاء العالم.

خريطة الطابق: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108056/202402226920/_prw_PI2fl_D8NE3g8L.jpg البحث عن العارضين/المنتجات المعروضة: https://www.jma-tradeshow.com/foodex/webguide_en/index.php معلومات الندوة: https://www.jma.or.jp/foodex/en/seminar/index.html

