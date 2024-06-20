استعرضت شركة Hikvision مجموعة منتجات وتقنيات LED المطورة بالكامل في أحدث احتفالتها بإطلاق منتجاتها

هانغتشو، الصين, 20 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- استضافت Hikvision حفل إطلاق شاشات LED لعام 2024، حيث عرضت تحديثات كبيرة في مجال البحث والتطوير وتشكيلة منتجاتها. أعجب هذا الحفل المذهل الجمهور العالمي بعمليات التشغيل المنسقة لمقريّ التصنيع، وأول ظهور لحجرات LED من الجيل الخامس، إضافة إلى إطلاق منتجات LED المتنوعة من شاشات العرض الخارجية، وشاشات العرض الإبداعية، والوحدات، وأجهزة التحكم.

أساس النجاح: التصنيع الرقمي والابتكار المتواصل

2024 Hikvision LED display product launch event

اشتهرت Hikvision على نطاق واسع بحلولها المخصصة لأمن الفيديو، وقد غامرت بالفعل بدخول سوق شاشات الـ LED منذ أكثر من عقد من الزمن. وتواصل الشركة باستمرار تحويل تقدمها التكنولوجي إلى مزايا سوقية، بطرح منتجاتها في أكثر من 150 دولة.

يكمن السر وراء هذه الرحلة المثيرة للإعجاب في قدرات التصنيع الرقمي السباقة لدى شركة .Hikvision ويتميز مقرا التصنيع في تونغلو وووهان مجتمعين معًا بقدرة إنتاجية سنوية مذهلة تتجاوز 500000 متر مربع. طوال مرحلة التصنيع كلها، تلتزم Hikvision بمعايير صارمة وتحرص على إدارة جودة رفيعة المستوى.

أول ظهور مذهل: إن حجرات LED من الجيل الخامس ستغير من قواعد اللعبة

في هذا الحفل المذهل، سلطت Hikvision الضوء على حجرة الـ LED من الجيل الخامس ، التي تعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الشاشات. مع التصميم الصناعي المتطور، يَعد هذا الإصدار الجديد بأداء وملاءمة رائدة في الصناعة.

مع هيكل الحجرة المتطور الذي يبلغ 29.3 ملم فقط ويزن 17 كجم/ م2 فقط، يجمع منتج Hikvision الرئيسي الجديد بين الأناقة والمتانة. يساعد تصميمه ذو اللوحة الكبيرة المبتكرة التركيب بشكل أسهل، وهو متوافق مع خيارات الدقة المتعددة الاستخدامات. تدعم الحجرة الأسلاك الأفقية والعمودية على حد سواء، مما يقلل من التكاليف ويعزز الكفاءة.

وتقدم حجرة LED من الجيل الخامس من Hikvision هيكلًا موحدًا، يستوعب ثلاث تقنيات للوحة المصابيح: COB (إرفاق مباشر للرقاقة على اللوحة)، HOB (طبقة من الغراء على لوحة Hikvision)، وSMD (جهاز التركيب السطحي)، مما يقلل من خطر المتعلق بالمخزونات المتقادمة ويقلل من التكاليف عند تكرار المنتج. تقدم سلسلة Ultra بديلًا سلسًا لدرجات البكسل وتناسق الألوان من خلال معايرة الحجرة المفردة. وتوفر سلسلة Solid Plus وSolid متانة وصيانة سهلة وكفاءة في استخدام الطاقة.

تعمل حجرة LED من الجيل الخامس من Hikvision على إحداث تحول في حلول شاشات العرض عبر الصناعات. بدءًا من مراكز القيادة مرورًا بقاعات المؤتمرات والمسارح ووصولًا إلى متاجر البيع بالتجزئة، فإنها توفر إعادة إنتاج ألوان أكثر حيوية وتجارب باهرة أكثر من أي وقت مضى.

تحديثات واسعة النطاق: التوسع إلى أجهزة التحكم والبرمجيات وما يتجاوز التوقعات

وحدات تحكم بشاشات الـ LED : للارتقاء بمستوى النظام البيئي للمنتج كله، قامت Hikvision بتحديثات كبيرة في أجهزة التحكم بشاشات الـ LED الخاصة بها. تدعم سلسلة C بطاقات استقبال الواجهة المركزية المتنوعة وتوفر أهمية كبيرة لدى الوسطاء من العملاء. تلبي سلسلة P الرائدة، المتوفرة في إصدارات العرض الكامل ونصف العرض، الاحتياجات المتنوعة في إصدار المعلومات والتحكم في ربط الشاشات. تلبي وحدات التحكم في عرض الفيديو على الحوائط المتقدمة إعدادات المراقبة الصغيرة ومراكز القيادة الكبيرة.

برنامج (سوفت وير) شاشة الـ LED : إضافة إلى الأجهزة، تقدم Hikvision أيضًا برنامج شاشة الـ LED القوي مع تهيئة مُعتمدة على الإنترنت لجميع وحدات التحكم بشاشات الـ LED . للاحتياجات المتقدمة، تتيح وحدة التحكم المُجمِّعة لشاشات الـ LED التهيئة المتزامنة لعدة وحدات تحكم. لتصميم وتوزيع الإعلانات المعقدة، يوفر HikCentral FocSign تحديد مواعيد مستفيضة وتدفقات عمل شاملة ولوحة مراقبة مركزية لرصد الوضع.

شاشات داخلية، وشاشات خارجية، ووحدات LED : في خط منتجات LED الداخلية، تم تعزيز سلسلة Flex و Value بشكل أكبر لخدمة مخططات البيع بالتجزئة بشكل أفضل. في هذه الأثناء، تقدم سلسلة شاشات LED الخارجية الموثوق بها، بما في ذلك LumiUltra و LumiFit و LumiSquare ، مجموعة أكبر من الخيارات من حيث درجة الصوت والسطوع والقدرة على تحمل التكاليف. إضافة إلى ذلك، غطت وحدات LED التي طورتها Hikvision ذاتيًّا مجموعة متنوعة من النماذج، بما في ذلك الداخلية والخارجية واللينة وذات الحافات المقطوعة، لتلبية احتياجات السيناريوهات المتنوعة.

باعتبارها قوة رائدة في صناعة شاشات LED العالمية، فإن Hikvision مستعدة لتقديم إنجازات جديدة وعمليات تطوير مشوقة. لمزيد من التفاصيل والتحديثات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Hikvision.