استكشف رحلات السفاري المليئة بالعجائب، حيث تُقدم Taman Safari Indonesia تجارب لا تنسى للسياح السعوديين

Let's Go Safari!

الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تنقل Taman Safari Indonesia، وهي حديقة ترفيهية عالمية المستوى ومحمية طبيعية تقع في ستة مواقع ومنتجعين في جميع أنحاء إندونيسيا، إندونيسيا إلى قلب الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى مدينتين من مدن المملكة العربية السعودية: الرياض في 28 يوليو 2024 وجدّة في 30 يوليو 2024. تكون المملكة العربية السعودية مستهدفة نظرًا إلى زيارات سكانها المستمرة لإندونيسيا. ففي عام 2023، وصل عدد السياح من الشرق الأوسط إلى 68٪ من عدد السياح فيما قبل الجائحة في عام 2019. وتقوم المملكة العربية السعودية برحلات مباشرة إلى العديد من المدن في إندونيسيا، مما دفع وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي إلى استهداف 139,842 زائرًا سعوديًّا في عام 2024.

صرح Alexander Zulkarnain، نائب مدير قسم التسويق، في Taman Safari Indonesia قائلًا "يميل السياح السعوديون إلى السفر في مجموعات عائلية كبيرة تتمتع بقوة شراء قوية والرغبة في الحصول على تجارب سفر فاخرة ومريحة. يبحثون عن وجهات تظهر لهم جمال الطبيعة والراحة وسهولة أداء العبادة. لذا فإن Taman Safari Indonesia هي الوجهة الرئيسية المعروضة"

يضم منتجع TSI Bogor الحياة البرية في مواطنها الطبيعية مع مرافق ملائمة لجميع أفراد العائلة، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للسياح السعوديين. ويجمع TSI Bali بين تجارب السفاري والثقافة الثرية والشواطئ الجميلة، التي يعززها معلم Varuna السياحي الجديد. بينما يقدم TSI Solo عبق التاريخ وسحر الثقافة الجاوية مع مرافق تلائم جميع أفراد العائلة. وتقدم TSI Batang جمالًا طبيعيًّا هادئًا، مثاليًّا للعائلات الكبيرة التي تسعى إلى السلام. وتقدم TSI Prigen تجربة سفاري مع مناظر الجبال والمرافق الحديثة، مما يجعلها وجهة محببة للحصول على الراحة والاستمتاع.

تستهدف وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي 139,842 زائرًا سعوديًّا خلال عام 2024. قال Cecep Rukendi، مدير تسويق السياحة الإقليمي الثاني، في وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي "لتحقيق هدف السياح السعوديين، قمنا بتنفيذ مختلف الجهود والتعاون الإستراتيجي، من بينها التعاون مع شركة طيران الإمارات. إضافة إلى ذلك، سيستفيد هذا النشاط من الزخم والحماس بعد موسم الحج لعام 2024".

مع وجود إستراتيجية شاملة ودعم من الحكومة الإندونيسية، تعتقد Taman Safari Indonesia أنها يمكن أن تزيد من عدد الزوار السعوديين، وتوسع حصتها في السوق، وترفع الوعي بالعلامة التجارية بين السعوديين. سيكون لهذا تأثير إيجابي في السياحة الإندونيسية وتعزيز مكانة Taman Safari Indonesia بوصفها أفضل وجهة سياحية للسياح السعوديين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي على www.tamansafari.com.

للتواصل الإعلامي:

Alexander Zulkarnain

نائب مدير قسم التسويق لمجموعة Taman Safari Indonesia

الهاتف: +62 812-8382-5663

البريد الإلكتروني: [email protected]

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