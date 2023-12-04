مجموعة SUPCON تحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين

هانغتشو، الصين، 4 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أقامت مجموعة SUPCON (688777.SH، SUPCON.SW) احتفالية كبرى بمرور الذكرى الثلاثين على تأسيسها، وجاءت هذه الاحتفالية تحت عنوان "اعتناق آفاق جديدة، نحو مستقبل مشترك"، وأقيمت في مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي. وشهدت الاحتفالية حضور أكثر من 6000 من أعضاء مجموعة SUPCON، وذلك لمشاركة فرحة مرور ثلاثة عقود مليئة بالإنجازات الرائعة التي حققتها المجموعة. كما شاهد الاحتفالية أكثر من 100000 متفرج من حول العالم عبر البث المباشر للاحتفالية على شبكة الإنترنت.

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حملت احتفالية الافتتاح كلمات تهنئة من ضيوف مميزين وشخصيات بارزة، من بينهم السيد Gao Chong، نائب عمدة منطقة بينجيانغ للتكنولوجيا الفائقة في هانغتشو، والسيد Wang Zizong، نائب المدير الهندسي الرئيسي والمدير العام لإدارة التحول الرقمي والمعلومات في شركة SINOPEC، إلى جانب السيد Gu Jiandang، المدير العام لشركة Phoenix Contact China. ومن جانبه، أعرب السيد Chu Jian، مؤسس مجموعة SUPCON، عن امتنانه لجميع الشركاء والأصدقاء الذين دعموا SUPCON على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وجاء ذلك عند إلقائه كلمة رئيسية في الاحتفالية بعنوان "التقدم للأمام نحو التميز"، وقال: "بالنظر إلى المستقبل، فإن المستقبل مليء بعدم اليقين، ومع ذلك، آمل أن تحرص SUPCON على استمرار تفوقها في خمسة جوانب رئيسية: خلق قيمة للعملاء والمجتمع. القيام بالأشياء الصحيحة والصعبة. التركيز على الأهداف والتحلي بالثقة. الحفاظ على الشغف والبحث عن التميز. الحفاظ على منظومة عمل تعاونية ومفتوحة وتعزيزها".

عُرض البرنامج التالي في ثلاث فقرات، وهم: فقرة "تجاوز الجبال والبحار"، وفقرة "اعتناق السحب العالية"، و"الرقص مع النجوم"، وكل فقرة من هذه الفقرات تمثل مرحلة معينة من مراحل التطور الهامة في تاريخ SUPCON. ويعكس نمو SUPCON الصعود السريع للصناعة الصينية والتحضر. وقد بدأت SUPCON رحلتها قبل 30 عامًا من الآن، حيث تماشت رؤيتها المؤسسية المتمثلة في "جعل الصناعة أكثر ذكاءً، وجعل الحياة أسهل" مع المبادرة الوطنية لتعزيز القدرات الصناعية، وبدأت رحلة الشركة من المشاريع الكيميائية الصغيرة إلى المتوسطة إلى مشاريع أتمتة التصنيع والتحكم MAC لمصنع إيثيلين بسعة مليون طن إلى جانب مجمعات تكرير بسعة عشرة ملايين طن، ومشاريع ضخمة للمدن الذكية ومشاريع استراتيجية وطنية أخرى. اليوم، تعتبر SUPCON كيان عام عالمي يحتضن، على نحو متواصل، التحديات الجديدة إلى جانب الشركاء الصناعيين، إلى جانب قاعدة عملاء كبرى تضم ما يقرب من 30000 عميل في قطاع الصناعات التحويلية. وشملت الاحتفالية حفلًا خاصًا قام فيه ممثلون عن شركاء بارزين بختم علامة الذكرى الثلاثين SUPCON، الأمر الذي يرمز إلى افتتاح فصل جديد في تاريخ SUPCON نحو مستقبل مشترك أفضل مع الشركاء العالميين.

وفي اليوم التالي للاحتفال الذي أقيم في 23 من نوفمبر، عقد مؤتمر ومعرض IMPACTS الصناعي في 24 نوفمبر تحت عنوان "ذكي، أخضر، آمن" بتوجيه ودعم من قسم الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في مقاطعة تشجيانغ والمكتب التجاري لمقاطعة تشجيانغ وحكومة مدينة هانغتشو والجهات ذات الصلة.

قام كل من السيد Zhang Dengfeng، أمين اللجنة الشيوعية في منطقة بينجيانغ للتكنولوجيا الفائقة، والسيد Li Min، نائب مدير إدارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في مقاطعة تشجيانغ، بإلقاء خطابات افتتاحية أعربوا فيها عن تهانيهم لشركة SUPCON وتوقعاتهم العالية للشركة في استغلال الفرص السانحة لها من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي للصناعة التحويلية الوطنية.

وفي الجلسة العامة التي عُقدت تحت عنوان "التنمية المستدامة عالية الجودة في العصر الرقمي"، قدم السيد Li Peigen، أحد الكوادر الأكاديمية في الأكاديمية الصينية للهندسة وأستاذ في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، تقريراً بعنوان "تجاوز المتقدمين باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي"، وقد أكد فيه على الإمكانيات الهائلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التصميم، حيث سيكون للذكاء الاصطناعي دور رائد في الأيام القادمة، مع توجيه إرشادات أساسية فقط من قبل الإنسان. ومن المتوقع أن يجلب هذا التحول المزيد من الإحساس بالنظام وفرص التحسين لأنشطة التصنيع.

ومن جانبه، قدم السيد Qian Feng، أحد الكوادر الأكاديمية الأخرى في الأكاديمية الصينية للهندسة وأستاذ في جامعة شرق الصين للعلوم والتكنولوجيا، تقريرًا بعنوان "دمج الواقع الرقمي لتسهيل التحول الرقمي في صناعة المواد الخام التقليدية". وقد أبرز هذا التقرير أهمية تحسين تناغم سلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد وسلسلة القيم من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساعدة اتخاذ القرارات بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الذاتي، والإدارة الذكية للصحة والسلامة والبيئة، وغيرها. وسيساهم ذلك في تحقيق إنتاج أخضر ومنخفض الكربون وعالي الجودة وفعال للموارد والطاقة.

شهدت الاحتفالية أيضًا، إلقاء السيد Bob Gill، المدير العام لمجموعة ARC Advisory في جنوب شرق آسيا، خطبة بعنوان "اتجاهات التحول الرقمي في صناعات العمليات"، حيث شدد فيها على أهمية التكنولوجيا الرقمية في بناء نماذج أعمال جديدة وكذلك إضافة إمكانيات وقدرات جديدة، مشيرًا إلى أن أنظمة التحكم الحديثة يمكن أن تكون عوامل فعالة تمكننا من تحقيق عملية التحول الرقمي. فعلينا أن نستفيد من مزايا التقنيات الناشئة من كل من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، ونزيد من الرشاقة والمرونة والمتانة للحفاظ على التفوق التنافسي.

ألقى George Cui Shan، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SUPCON Technology، كلمة رئيسية بعنوان "استكشاف المصانع الذكية في صناعات العمليات وممارساتها". وقد شدد في كلمته على ضرورة أن تعزز الشركات التقليدية الأتمتة والرقمنة والتحول الذكي، كما قدم مفهوم "1+2+N" الخاص بالبنية المؤسسية الذكية لشركة SUPCON، والذي يمثل 1- نظام تشغيل مصنع، 2- أتمتة (أتمتة العمليات وأتمتة الأعمال)، وتطبيقات صناعية متعددة (N). ويتم تعيين الاتصال البيني على مستوى المصنع من خلال عمل نظام تشغيل المصنع بمثابة "قاعدة بيانات"، حيث يتكامل مع نظام إدارة العمليات والتحكم الذكي (OMC) باعتباره "قاعدة التحكم"، ونظام هندسة العمليات المتقدمة (APEX) باعتباره "قاعدة النموذج"، وكذلك نظام الإدراك لجميع الأدوات والأجهزة والمعدات القابلة للقراءة (PRIDE) باعتباره "قاعدة الإدراك". وبذلك تصبح جميع الأصول والبيانات قطعة واحدة مثل الجلد ونظام الأعصاب في المؤسسة، الأمر الذي يتيح لعملية الإنتاج والتشغيل التجاري عملية قابلة للقياس والتحكم والتنبؤ.

وقد تم إصدار تقرير فني بعنوان "رؤى ثاقبة حول اتجاهات المصانع المستقبلية في صناعات العمليات" بتأليف مشترك من قبل المعهد الصيني لتوحيد التكنولوجيا الإلكترونية، وشركة Standardization, Petro-Cyber لتكنولوجيا المعلومات، وشركة SUPCON Technology، وذلك بشكل رسمي خلال المؤتمر. ويتناول هذا التقرير الفني القضايا الأساسية لصناعات المعالجة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية والطاقة والمعادن غير الحديدية، والحديد والصلب وصناعة الطعام والمشروبات، والصناعات الدوائية، وغيرهم. كما سيستعرض هذا التقرير الأولويات ونقاط الضعف، وسيلخص الأساليب النموذجية ومسارات التنفيذ العملية، وتوفر رؤى حول الاتجاهات المتطورة للمصانع المستقبلية، وتحدد بشكل منهجي عناصر تنفيذ أتمتة عمليات المصانع الذكية (PA) + أتمتة الأعمال (BA).

شاركت شخصيات مؤثرة وبارزة في حلقة النقاش التالية التي عُقدت تحت عنوان "دمج التقنيات الرقمية في الصناعات التقليدية، والتقدم معًا نحو العصر الجديد"، وكان من بين هؤلاء السيد Zhu Sendi، المدير الفخري للجنة الخبراء في اتحاد صناعة الآلات في الصين، والسيد Pang Guanglian، نائب الأمين العام لاتحاد النفط والصناعات الكيماوية في الصين، والسيد Wang Zizong، نائب كبير المهندسين والمدير العام لإدارة التحول الرقمي والمعلومات في شركة SINOPEC، إلى جانب السيدة Cai Lianchun، النائبة العالمية لشركة SK geo centric، والسيد Hu Baishan، رئيس شركة Zhejiang NHU ونائب رئيس مجلس إدارتها، فضلًا عن السيد George Cui Shan، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي CEO لشركة SUPCON Technology، حيث قدم كل منهم وجهة نظره وتجربته حول دعم ممارسات التصنيع الجديدة في الصين. وتناولوا مواضيع حيوية مثل الإنتاجية الجديدة عالية الجودة والتصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والممارسات منخفضة الكربون والتخطيط العالمي للأعمال، وغيرها. وقد قدمت هذه المناقشات المثمرة تحليلًا عميقًا للوضع الصناعي الحالي والاتجاهات المتوقعة للتنمية المستقبلية، الأمر الذي دعا إلى إبرام تعاون واسع وعميق نحو تنمية مستدامة عالية الجودة.

تضمنت فترة الظهيرة 4 جلسات نقاش تناولت بعض المواضيع الهامة على غرار التصنيع الذكي والبناء البيئي المشترك والمباني منخفضة الكربون ورقائق التحكم الصناعية على التوالي. وكان من الحاضرين لهذه الجلسات مجموعة من الضيوف المحترمين من شخصيات رائدة وخبراء والعلماء وممثلين عن معاهد بارزة ومنظمات وشركات، بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT، معهد تقنية الإلكترونيات في الصين ITEI، جمعية Jiangsu Association of Automation، وNAMUR، وOPAF، وشركة CNPC، ومجموعة Tongkun Group، وشركة Daikin Fluorochemical، ومجموعة Luzhou Laojiao Group، وشركة Hobré Instruments، وشركة Petro-Cyber Works Information Technology، وشركة DMS، وشركة EPEC، بالإضافة إلى شركة Lenovo، وشركة ABB Measurement & Analytics China، وشركة Rockwell Automation China، وكذلك شركة Dahua Technology، ومجموعة Alibaba Group، ومجموعة ARC AdvisoryARC Advisory Group، وTTWisdom، فضلًا عن شركة gongkong Data Technology، وغيرهم المزيد.

تزامنًا مع المؤتمر، قدمت SUPCON ونحو 20 شريكًا بيئيًا، خلال المعرض، منتجاتهم وحلولهم وتقنياتهم وقصص نجاحهم التي تركز على مجالات الأتمتة والرقمنة والمصانع الذكية.

تستعد SUPCON، بالتفكير في ألوان الماضي النابضة بالحياة وإلقاء نظرة على ضوء المستقبل، لركوب المد الديناميكي والإبحار نحو المجد التالي جنبًا إلى جنب مع شركائها العالميين الموقرين.

للاستفسارات الإعلامية:

Meifang Wang

[email protected]

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2290628/SUPCON_Nov_23_Event.mp4

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2290629/SUPCON_Nov_24_event.mp4