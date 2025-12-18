افتتاح أول مركز لـ VIPKID Dino Reading Club في الرياض دعماً لرؤية السعودية ٢٠٣٠

الرياض، المملكة العربية السعودية, 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- افتتح VIPKID Dino Reading Club رسمياً أول مركز تعليمي له في "غرناطة مول" بالرياض، حيث قامت صاحبة السمو الأميرة منيرة الرشيد، رئيسة مجلس إدارة FAM Holding، وسيندي مي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ VIPKID، بقص شريط الافتتاح معاً، في خطوة تمثّل إطلاق المركز ودخول VIPKID إلى قطاع التعليم الحضوري في المملكة العربية السعودية.

وفي كلمتها خلال الحفل، أوضحت صاحبة السمو الأميرة منيرة أن الشراكة مع VIPKID انطلقت من إيمان مشترك بقدرة تعليم اللغات على إحداث تغيير إيجابي عميق في حياة الأفراد والمجتمعات.

وقالت سموها: "اللغة ليست مجرد كلمات، بل هي مفتاح للفهم والخيال، وجسر يربط الطفل بالعالم من حوله". وأضافت: "إن VIPKID Dino Reading Club ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل يعكس التزاماً حقيقياً بتمكين الأطفال من الأدوات التي يحتاجونها لبناء مستقبلهم، تماشياً مع تطلعات رؤية السعودية 2030".

من جانبها، أكدت سيندي مي أن الشركة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية مستدامة وطويلة الأمد في المملكة العربية السعودية، تربط المجتمعات المحلية بمستويات رفيعة من التميّز التعليمي العالمي.

وقالت سيندي مي: "هدف VIPKID هو إنشاء شبكة شاملة للتعلّم تربط المستقبل المشرق للمملكة بالعالم". وأضافت: "سيكون Dino Reading Club بمثابة مركز يجمع بين المعلمين المتميزين، وتقنيات تعليمية متقدمة، وموارد تعلّم عالمية المستوى، ومبادرات هادفة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة".

كما قدّمت طالبتان ممثلتان للطلبة، لبنى وميرا، كلمتين باللغة الإنجليزية تحت شعار "أنا طفل من أطفال رؤية 2030"، مسلطتين الضوء على الدور الذي يلعبه تعلّم اللغة الإنجليزية في تمكين الشباب السعودي من الانخراط بثقة مع العالم والمشاركة في صياغة مستقبل الوطن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ارتباطهم العميق بهويتهم الثقافية.

وخلال الحفل، أعلنت VIPKID عن إبرام اتفاقيات تعاون مع ETS ومع مجموعة أعمال المستهلك من هواوي (Huawei Consumer Business Group)، بهدف تعزيز المعايير الدولية للتقييم وتحسين تجارب التعلّم الرقمي في المملكة العربية السعودية. كما تم في اليوم نفسه تدشين مركز اختبار معتمد لاختبارات TOEFL Primary و TOEFL Junior في مركز VIPKID Dino Reading Club بالرياض.

نبذة عن VIPKID و Dino Reading Club

تأسست شركة VIPKID في عام 2013، وهي شركة تعليم عالمية متخصّصة في تعليم اللغة الإنجليزية. ومع دخولها السوق السعودي في عام 2024، تواصل الشركة توسّعها دولياً من خلال شراكات تجمع بين الخبرة التعليمية العالمية والاحتياجات المحلية.

يقع مركز VIPKID Dino Reading Club في "غرناطة مول" بالرياض، ويمتد على مساحة تبلغ 350 متراً مربعاً، ويضم عدداً من المناطق التعليمية المتخصّصة، تشمل مساحات للقراءة، ومنصات للأداء المسرحي، ومناطق تفاعلية سمعية وبصرية، إضافة إلى مرافق تعليمية مدمجة عبر الإنترنت. وقد صُمم المركز ليقدّم تجارب غامرة في تعلّم اللغة تجمع بين القراءة والتعبير والتكنولوجيا والمحتوى العالمي.

