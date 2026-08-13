La South Africa-China Electricity and Energy Investment Conference s'est tenue au siège de POWERCHINA pour renforcer les partenariats énergétiques à long terme

PÉKIN, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- POWERCHINA a mis en avant son rôle de longue date dans le développement énergétique et infrastructurel de l'Afrique du Sud lors de l'ouverture, le 3 août, de la South Africa-China Electricity and Energy Investment Conference, qui s'est tenue sur deux jours à son siège de Pékin.

South Africa-China Electricity and Energy Investment Conference Opens at POWERCHINA Headquarters to Advance Long-Term Energy Partnerships

Organisé par le ministère sud-africain de l'Électricité et de l'Énergie et l'ambassade d'Afrique du Sud en Chine, avec le soutien de POWERCHINA, cet événement a réuni plus de 260 représentants des pouvoirs publics, du secteur financier et de l'industrie afin d'étudier les opportunités d'investissement, d'un montant total de plus de 2 200 milliards de rands, prévues jusqu'en 2039 dans le cadre du Plan intégré des ressources 2025 de l'Afrique du Sud, couvrant la production, le transport, le stockage d'énergie et les activités de fabrication connexes.

Kgosientsho Ramokgopa, ministre sud-africain de l'Électricité et de l'Énergie, a déclaré que le pays entamait une décennie décisive dans la transformation de son marché de l'énergie. Il a souligné que le pipeline d'investissements IRP 2025 permettrait non seulement d'accroître les capacités de production et de transport d'électricité, mais aussi de soutenir la mise en place d'infrastructures durables, le développement industriel et la prospérité partagée grâce à des partenariats à long terme.

« Depuis le début de ses opérations en Afrique du Sud en 2008, POWERCHINA a contribué au développement des infrastructures énergétiques et hydrauliques du pays », déclare Wang Xiaojun, président de POWERCHINA. « Nous sommes prêts à collaborer avec les organismes publics, les institutions financières et nos partenaires sectoriels afin de faire passer les projets de la phase de planification à celle de la mise en œuvre, tout en créant de la valeur durable grâce à l'approvisionnement local, au renforcement des compétences et à la coopération au sein de la chaîne d'approvisionnement. »

En vertu de l'IRP 2025, l'Afrique du Sud prévoit d'ajouter environ 105 GW de nouvelle capacité de production d'ici 2039, grâce à un mix énergétique diversifié comprenant l'énergie solaire, l'éolien, le stockage par batterie, le gaz naturel et l'énergie nucléaire. Le pays prévoit également de construire environ 14 500 kilomètres d'infrastructures de transport d'électricité, ce qui nécessiterait un investissement estimé à 440 milliards de rands au cours de la prochaine décennie.

L'expérience acquise par POWERCHINA en Afrique du Sud constitue une base concrète pour sa participation à la prochaine phase de développement des infrastructures du pays. En Afrique du Sud, les projets de l'entreprise dans l'éolien, le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique, qu'ils soient déjà réalisés ou encore en cours, totalisent une capacité installée combinée de 1,9 GW. Ses projets de stockage par batterie en cours de construction ont une capacité totale de 1,9 GWh.

Parmi eux figure le projet Redstone, une centrale solaire thermodynamique de 100 MW, la plus grande installation sud-africaine de solaire thermique sur tour utilisant des sels fondus. Le projet combine la production d'énergie solaire et le stockage thermique afin de fournir une électricité renouvelable répartissable. POWERCHINA participe également au projet de centrale hybride d'Oya, qui intègre l'éolien, le solaire et le stockage par batterie au sein d'une même plateforme raccordée au réseau, afin de contribuer à un système électrique plus flexible et plus fiable.

Au-delà de la production d'énergie, POWERCHINA contribue au développement d'infrastructures hydrauliques qui soutiennent l'approvisionnement en électricité, l'activité industrielle et les communautés locales. Le projet de renforcement du réseau d'approvisionnement en eau de Mokolo - Crocodile (phase 2A) est un projet majeur d'infrastructure hydraulique s'inscrivant dans le cadre de la Stratégie nationale des ressources en eau de l'Afrique du Sud. Une fois achevé, il devrait fournir 75 millions de mètres cubes d'eau par an. Ce projet contribuera à garantir l'approvisionnement en eau des centrales électriques de Medupi et Matimba, à soutenir le développement de la région minière de Waterberg et à alimenter en eau les installations industrielles, les communes et les collectivités situées le long du tracé.

POWERCHINA a également intégré l'approvisionnement local, la sous-traitance et le renforcement des compétences dans la mise en œuvre de ses projets en Afrique du Sud. Ses projets ont permis de créer des milliers d'emplois locaux et ont soutenu le développement des fournisseurs locaux. Dans le cadre du projet Redstone, l'entreprise a créé un centre de formation au soudage et a collaboré avec une université locale afin de proposer un enseignement technique lié au solaire thermodynamique. Ces initiatives contribuent à renforcer les capacités locales nécessaires pour soutenir à long terme le secteur énergétique en plein essor de l'Afrique du Sud.

Cette conférence devrait jeter les bases d'une proposition de partenariat entre l'Afrique du Sud et la Chine en matière d'investissements énergétiques. POWERCHINA continuera à collaborer avec ses partenaires sud-africains afin de développer des infrastructures énergétiques et hydrauliques éprouvées soutenant le développement industriel et une croissance pérenne.