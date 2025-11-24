افتتاح مركز الجراحة الروبوتية الرسمي "Revo-i" في تونس؛ بداية عصر جديد للجراحة الروبوتية في شمال أفريقيا

شهد مستشفى شارل نيكول افتتاح مركز الجراحة الروبوتية بحضور وزير الصحة التونسي

أجرى مدير المركز، الدكتور رمزي نويرة، أول عملية جراحية روبوتية باستخدام نظام Revo-i في تونس

سيول، كوريا الجنوبية، 24 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة meerecompany، (برئاسة الرئيس التنفيذي Joon Koo Kim)، في تاريخ 24 من الشهر الجاري أن مستشفى شارل نيكول في تونس، الذي تبنى مؤخرًا نظام الروبوت الجراحي Revo-i، قد افتتح رسميًا مركز الجراحة الروبوتية وشرع في إجراء العمليات الروبوتية بشكلٍ كامل.

Dr. Ramzi Nouira, Director of the Robotic Surgery Center, performing surgery

أقيم حفل الافتتاح في 11 نوفمبر (بتوقيت تونس المحلي) بحضور Joon Koo Kim، الرئيس التنفيذي لشركة meerecompany، ووزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، وسفير جمهورية كوريا لدى تونس Tae-won LEE، إلى جانب ممثلين عن الحكومتين وشركة meerecompany.

صرَّح الوزير الفرجاني قائلاً: "أعتقد أن افتتاح هذا المركز للجراحة الروبوتية يُمثل خطوة كبيرة نحو تطوير نظام الرعاية الصحية في تونس. ومع اعتماد نظام Revo-i، نتطلع ليس فقط إلى نمو الجراحة الروبوتية، بل أيضًا إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال التقنيات الطبية المتقدمة الكورية".

شدد السفير Tae-won LEE على "أن إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس باستخدام روبوت جراحي كوري الصنع يُمثل إنجازًا مهمًا للقطاع الطبي الكوري في سياق توسعه بسوق شمال أفريقيا، ويشكِّل نقطة انطلاق رئيسية لشراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التقنيات الطبية المتقدمة".

وأضاف الرئيس التنفيذي Joon Koo Kim "يشرفنا أن نشهد إدخال نظام Revo-i إلى تونس، الدولة الرائدة في التقدم الطبي بشمال أفريقيا". وتابع حديثه قائلاً: "من خلال مركز الجراحة الروبوتية في مستشفى شارل نيكول، سنعمل على توسيع التعاون مع الجراحين ليس فقط في تونس، بل في مختلف أنحاء شمال أفريقيا والمناطق المجاورة، مع بناء برنامج مستدام للجراحة الروبوتية وتعزيز تواجد نظام Revo-i على مستوى قارة شمال أفريقيا".

وبالتزامن مع الحفل، أجرى المستشفى أول عملية جراحية روبوتية باستخدام نظام Revo-i. أجرى الدكتور رمزي نويرة، رئيس قسم الجراحة ومدير مركز الجراحة الروبوتية، بنجاح عملية استئصال المرارة لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا، حيث تعافت بسلاسة وغادرت المستشفى دون أي مضاعفات. حظيت هذه الحالة باهتمام وزارة الصحة التونسية ووسائل الإعلام المحلية.

وجاء نجاح هذه العملية بشكلٍ رئيسي نتيجة التحضير الدقيق والمكثف الذي قام به الدكتور نويرة. أكمل تدريبًا منظمًا على نظام Revo-i في مقر شركة meerecompany بكوريا، واكتسب خبرة إضافية من خلال متابعة الحالات والإشراف في مراكز مرجعية لنظام Revo-i. أسهم هذا الإعداد المتكامل في ضمان نجاح وأمان أول عملية جراحية باستخدام نظام Revo-i في تونس. كما خضع كامل فريق الجراحة الروبوتية بالمستشفى لتدريب مكثف محلي في تونس، مما ضمن استقرار العمليات وسيرها بسلاسة منذ انطلاق البرنامج.

علق Ho Kun Lee، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الروبوتات الجراحية في شركة meerecompany، قائلاً: "يسعدنا أن يبدأ برنامج Revo-i باهتمام وطني قوي. بفضل التزام فريق مستشفى شارل نيكول، نتطلع لأن يصبح هذا المركز رائدًا في توسيع نطاق الجراحة الروبوتية عبر كامل منطقة شمال أفريقيا".

وتابع قائلاً: "مع بدء عمليات Revo-i في المغرب وأوزبكستانوباراغواي، والآن في تونس هذا العام، يمكن القول إن نظام Revo-i قد دخل مرحلة جديدة من الانتشار العالمي على نطاق واسع".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827294/Dr_Ramzi_Nouira_Director_Robotic_Surgery_Center_performing_surgery.jpg