La Tunisie ouvre un centre officiel de chirurgie robotique « Revo-i », qui fait entrer l'Afrique du Nord dans une nouvelle ère de la chirurgie robotique

L'hôpital Charles Nicolle inaugure son centre de chirurgie robotique avec la participation du ministre tunisien de la santé

Le docteur Ramzi Nouira, directeur du centre, réalise la première intervention assistée par le robot chirurgical Revo-i en Tunisie

SÉOUL, Corée du Sud, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La société meerecompany (directeur général Joon Koo Kim) a annoncé le 24 novembre que l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, qui a récemment adopté le robot chirurgical Revo-i, avait officiellement ouvert son centre de chirurgie robotique et lancé les interventions assistées par robot à grande échelle.

Le docteur Ramzi Nouira, directeur du centre de chirurgie robotique, en train d’opérer

La cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue le 11 novembre (heure locale), s'est déroulée en présence de Joon Koo Kim, directeur général de meerecompany, de Mustapha Ferjani, ministre tunisien de la santé, de Tae-won Lee, ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, ainsi que de représentants des deux gouvernements et de meerecompany.

Le ministre, M. Ferjani, a déclaré : « L'ouverture de ce centre de chirurgie robotique marque selon moi une avancée significative pour le système de santé tunisien. Avec l'introduction du Revo-i, nous espérons non seulement une croissance de la chirurgie robotique, mais aussi l'élargissement des échanges autour des technologies médicales avancées de la Corée. »

L'ambassadeur Tae-won Lee a souligné que la première opération de chirurgie robotique réalisée en Tunisie à l'aide d'un robot chirurgical de fabrication coréenne constituait une étape cruciale pour l'industrie médicale coréenne dans son expansion sur le marché nord-africain, et devait servir de point de départ à un partenariat stratégique entre les deux pays dans le domaine des technologies médicales de pointe.

Le directeur général Joon Koo Kim a ajouté : « Nous sommes honorés de voir l'introduction du Revo-i en Tunisie, un pays leader pour les progrès de la médecine en Afrique du Nord. En partenariat avec le centre de chirurgie robotique de l'hôpital Charles Nicolle, nous élargirons notre engagement avec les chirurgiens non seulement en Tunisie, mais aussi dans toute l'Afrique du Nord et les régions voisines, en construisant un programme de chirurgie robotique durable et en renforçant la présence du Revo-i sur le continent nord-africain », a-t-il poursuivi.

Parallèlement à la cérémonie, l'hôpital a effectué sa première intervention assistée par le robot Revo-i. Le docteur Ramzi Nouira, chef du service de chirurgie et directeur du centre de chirurgie robotique, a pratiqué avec succès une cholécystectomie sur une patiente de 38 ans, qui s'est bien rétablie sans complications et a été autorisée à sortir de l'hôpital. Ce cas a retenu l'attention du ministère tunisien de la santé et des médias locaux.

La préparation minutieuse du docteur Nouira a été un facteur clé de la réussite de cette opération. Le docteur Nouira a suivi une formation structurée sur le Revo-i au siège de meerecompany, en Corée, et a acquis une expérience supplémentaire fondée sur l'observation de cas et le monitorat dans des centres de référence Revo-i. Cette préparation complète a permis de mener à bien en toute sécurité la première intervention assistée par Revo-i. Une formation intensive supplémentaire a été organisée localement en Tunisie pour l'ensemble de l'équipe de chirurgie robotique de l'hôpital, afin d'assurer la fiabilité des opérations dès le début.

Ho Kun Lee, vice-président exécutif et directeur de la division « Robots chirurgicaux » de meerecompany, a commenté : « Nous sommes ravis que les premiers pas du programme Revo-i aient suscité un aussi vif intérêt au niveau national. Grâce à l'engagement de l'équipe de l'hôpital Charles Nicolle, nous comptons sur ce centre pour guider l'expansion de la chirurgie robotique dans toute l'Afrique du Nord. »

Il a ajouté : « Après le lancement des interventions chirurgicales assistées par Revo-i au Maroc, en Ouzbékistan, au Paraguay, et cette année en Tunisie, le Revo-i a véritablement atteint une grande échelle de développement mondial. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827294/Dr_Ramzi_Nouira_Director_Robotic_Surgery_Center_performing_surgery.jpg