افتتاح مركز تجارة ييوو الرقمي العالمي وتحديد مقياس التجارة الرقمية في جميع أنحاء العالم

ييوو، الصين، 26 أكتوبر 2025/ PRNewswire / -- افتُتح رسميًا في 14 أكتوبر مركز ييوو العالمي للتجارة الرقمية، وهو المشروع الرائد للجيل السادس من أسواق المدينة. يمثل الافتتاح تتويجًا لأحدث مراحل تطوير السوق، ويشير إلى انتقال ييوو من التجارة التقليدية إلى منظومة تجارة رقمية متكاملة، بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي عصري ورقمي وصديق للبيئة، يجمع بين الحداثة والطابع الدولي والأناقة التجارية.

تقع مدينة ييوو في قلب مقاطعة تشيجيانغ، على بُعد نحو 300 كيلومتر من مدينة شنغهاي، وتُعد مدينة تجارية نابضة بالحياة، تزخر بفرص استثمارية غير محدودة. كما أطلقت ييوو أول مؤشر ائتمان للأسواق في الصين، وجرى تصنيف سوقها بوصفه أكبر سوق جملة للسلع الصغيرة في العالم من قِبَل مؤسسات دولية موثوقة.

وفي ظل دخول العالم عصر التجارة الرقمية، تقف ييوو مجددًا على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير والتحديث الشامل لسوقها.

ويمتد المركز على مساحة تبلغ 1.25 مليون متر مربع، ويضم خمس مناطق رئيسة: السوق والمباني الإدارية والمنطقة التجارية والشقق السكنية ومحور التجارة الرقمية. ويحتضن السوق حاليًا تجّارًا في صناعات المجوهرات العصرية والألعاب الإبداعية الحديثة والمعدات الذكية، وأكثر من نصفهم من الجيل الثاني من التجار أو من رواد الأعمال الشباب أو مالكي العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

كما يستخدم أكثر من 3700 تاجر أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، ويمكن للمشترين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المركز للعثور على المنتجات والمتاجر وجهات الاتصال بسرعة فائقة.

وقال تشو جيان، المدير العام لشركة Yiwu China Commodities City Big Data Co., Ltd .، إن المستأجرين ينتجون مقاطع فيديو ترويجية باستخدام أداة " Xiaoshang AI Video Creator " المطورة داخليًّا. وكان إعداد مقطع واحد سابقًا يستغرق أسبوعًا كاملًا ويكلّف أكثر من 1000 يوان صيني (حوالي 140 دولارًا أمريكيًّا )، بينما أصبح الآن بإمكان البائعين الحديث أمام الكاميرا، ثم إضافة النصوص والحصول على نسخ متعددة اللغات خلال دقائق، ما خفض الوقت والتكلفة بشكل كبير.

وقالت تساو فانيويه، مالكة متجر Muqi Jewelry ، وهي إحدى المستأجرات في المركز، وإنتاج متجرها الشهري بات يتجاوز 200 طرازًا جديدًا من المنتجات: "كان تطوير المجوهرات الفضية في الماضي يتطلّب رأس مال ضخم. أما اليوم فـ" Xiaoshang AI " يحوّل الفكرة إلى تصميم فوري بسرعة وإلهام كبيرين".

ويضم المركز محور تجارة رقمية متطورًا وثلاث منصّات رئيسة: منصّة Chinagoods لخدمات التجارة الرقمية، ومنصّة رقمية لسلسلة الإمداد لتسريع الخدمات اللوجستية، ومنصّة Yiwu Pay لخدمات الدفع والتسوية، وجميعها تشكّل منظومة متكاملة وشاملة للتجارة الرقمية.

كما يطرح المركز مجموعة من سيناريوهات "التمكين الرقمي" المتعددة، بينما تشهد نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة والتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود نموًّا سريعًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2804328/image_841617_11359225.jpg