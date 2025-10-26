Se inaugura el Centro Global de Comercio Digital en Yiwu, que establece un punto de referencia para el comercio digital a nivel mundial

YIWU, China, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Centro Global de Comercio Digital en Yiwu, el emblemático proyecto del mercado de sexta generación de la ciudad, abrió sus puertas de manera oficial el 14 de octubre. Con su apertura se completa la última actualización del mercado, y representa el cambio de Yiwu del comercio tradicional a un ecosistema de comercio digital a gran escala, que ubica a la ciudad como un centro mundial popular, internacional, moderno, digital y con bajas emisiones de carbono.

Situado en el corazón de la provincia de Zhejiang y a cerca de 300 km de Shanghái, Yiwu es una ciudad comercial y mercantil con un vibrante mercado e ilimitadas oportunidades de negocio. Yiwu ha publicado el primer "Índice crediticio del mercado" de China. El mercado de Yiwu ha sido considerado por organizaciones acreditadas como el mercado mayorista de pequeñas mercancías más grande del mundo.

En los últimos años, con la llegada de la era del comercio digital, Yiwu está nuevamente preparada para iniciar la actualización iterativa del mercado.

Con un área de 1,25 millones de metros cuadrados, el centro está integrado por cinco zonas: el mercado, edificios de oficinas, el distrito comercial, apartamentos y el Centro de Comercio Digital. El mercado ya acoge a vendedores de joyería de moda, juguetes creativos y populares y equipos inteligentes; más de la mitad son comerciantes de segunda generación, emprendimientos de próxima generación o titulares de marcas o propiedad intelectual.

Cerca de 3.700 vendedores nuevos utilizan y venden herramientas de IA; los compradores pueden explorar el centro a través de la IA para localizar más rápidamente productos, tiendas y contactos.

Zhou Jian, director general de Yiwu China Commodities City Big Data Co., Ltd., comentó que los arrendatarios están realizando una producción masiva de videos promocionales utilizando la propia herramienta del centro, "Xiaoshang AI Video Creator" (Creador de videos con IA Xiaoshang). Anteriormente, la producción de un video tomaba una semana y costaba más de 1.000 RMB (cerca de $140). Ahora los vendedores le hablan a la cámara, añaden un texto y reciben versiones multilingües en cuestión de minutos, lo que ahorra tiempo y dinero.

"El desarrollo de joyería de plata solía requerir grandes inversiones. La herramienta de inteligencia artificial Xiaoshang AI ahora convierte al instante una idea en diseño, algo rápido e inspirador. ", expresó Cao Fanyue, dueña de Muqi Jewelry, una arrendataria cuya producción mensual ahora supera las 200 nuevas SKU.

La instalación desarrolla un Centro de Comercio Digital de alto nivel y tres plataformas principales: Chinagoods para servicios de comercio digital, una plataforma de cadena de suministro digital para una logística eficiente y Yiwu Pay para el pago; las tres apoyan de conjunto el comercio digital integral.

También implementa distintas situaciones de capacitación digital, mientras que los modelos de IA de gran tamaño, el comercio digital y el comercio digital transfronterizo se expanden rápidamente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804328/image_841617_11359225.jpg

FUENTE Yiwu Global Digital Trade Center