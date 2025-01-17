اكتشف حلول Sungrow المتقدمة للطاقة الشمسية في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) لعام 2025

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Sungrow WFES Poster

إطلاق منتج جديد: شاهد الكشف عن العاكس الموصول بسلسلة الألواح الشمسية من الجيل التالي من شركة Sungrow ، المصمم خصيصًا للتطبيقات التجارية والصناعية ( C&I ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عرض المنتجات المبتكرة: استكشف حلول شركة Sungrow المتنوعة وأكثر من 30 منتجًا، بما في ذلك العاكسات الموصولة بسلسلة الألواح الشمسية والعاكسات الهجينة، ومُحسّنات الطاقة الشمسية ( PV )، والعاكسات الشمسية الدقيقة، وشواحن السيارات الكهربائية ( EV )، المصممة للتطبيقات السكنية، والتجارية، والصناعية ( C&I )، والمرافق العامة، وتطبيقات الهيدروجين.

المشاركة التفاعلية: انضم إلينا في الجناح رقم 6220، القاعة 6، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ( ADNEC ) لعروض مباشرة للمنتجات والمناقشات مع الخبراء. لا تفوتوا حدث إطلاق المنتجات في 14 يناير الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث سيُعرض على شاشة ضخمة في الجناح.

إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسعد Sungrow، المزود العالمي الرائد لعاكسات الطاقة الشمسية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة، أن تُعلن عن مشاركتها في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) لعام 2025 في أبوظبي. في 14 يناير، ستكشف Sungrow عن عاكس موصول بسلسلة الألواح الشمسية جديد مبتكر مصمم لإحداث ثورة في مجال الطاقة المتجددة. بفضل الميزات المتطورة والحلول المخصصة، يعد هذا المنتج بالتصدي لتحديات الطاقة الفريدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يساهم في دفع الأجندة العالمية للطاقة إلى الأمام.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركز عالمي ناشئ لتطوير الطاقة المتجددة. حيث تستثمر دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة الشمسية، مع أهداف طموحة لتنويع محافظ الطاقة الخاصة بها. تقوم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ سياسات ومشاريع واسعة النطاق لتسريع اعتماد الطاقة الشمسية. من "مشروع نور للطاقة الشمسية" في أبوظبي إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإن المنطقة تضرب مثالًا على الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

صرح Thompson Meng، نائب رئيس شركة Sungrow PV & ESS BG، قائلًا: "إن قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) لعام 2025 تذكير قوي بالدور التطويري الذي تلعبه الطاقة المتجددة في تشكيل مستقبل مستدام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES)، نحن حريصون على مشاركة الأفكار وتعزيز الشراكات وعرض كيف تمكن حلول Sungrow الشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. معًا، يمكننا تحقيق تقدم لا يصدق وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة."

الأسئلة الشائعة

1. ماذا تقدم Sungrow في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) لعام 2025؟

ستسلط Sungrow الضوء على أحدث ابتكاراتها، بما في ذلك العاكس الموصول بسلسلة الألواح الشمسية الجديد المُنتظر بشدة. يمكن للزوار أيضًا المشاركة في مناقشات مع الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول حلولنا المخصصة لاحتياجات الطاقة المتجددة في المنطقة.

2. كيف يفيد منتج Sungrow الجديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تم تصميم العاكس الموصول بسلسلة الألواح الشمسية من الجيل التالي من Sungrow للتطبيقات التجارية والصناعية الحديثة (C&I)، وتحسين الأداء والكفاءة والسلامة. لقد صُمم من أجل الموثوقية، ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، ما يوفر حلًا قويًا لمستقبل الطاقة المتجددة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3. لماذا تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محورية في مشهد الطاقة المتجددة العالمي؟

بفضل ضوء الشمس الوفير هناك والاستثمارات المتزايدة في الاستدامة، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة حاسمة لدفع تقدم الطاقة المتجددة العالمية. تعمل حلول Sungrow عالية الأداء على تشغيل المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن موثوقية وكفاءة لا مثيل لهما. مع توسع دول مثل عمان والمغرب في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تستمر Sungrow في لعب دور حاسم في إتاحة أنظمة الطاقة القابلة للتطوير والمستدامة التي تدفع التقدم الإقليمي والعالمي.

نبذة عن شركة Sungrow

تعد Sungrow، وهي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، رائدة في مجال حلول الطاقة المستدامة منذ أكثر من 28 عامًا. اعتبارًا من يونيو/حزيران 2024، قامت Sungrow بتثبيت 605 جيجاوات من محولات الطاقة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تعتبر الشركة بأنها رقم 1 في العالم في تصدير المحولات الكهروضوئية (S&P Global Commodity Insights) وشركة تخزين الطاقة الأكثر جدارة بالتمويل (BloombergNEF). وتدعم ابتكاراتها مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 170 دولة، مدعومة بشبكة من 490 منفذ خدمة تضمن تجربة عملاء ممتازة. في Sungrow، نحن ملتزمون بالوصول إلى مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.sungrowpower.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2593542/Sungrow_WFES_Poster.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg