الأجانب يزدهرون في سوق البث المباشر في محافظة هاينان

هايكو، الصين، 23 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من صحيفة China Daily:

تتسلل أشعة شمس ما بعد الظهيرة عبر الجدران الزجاجية المظللة لإحدى منصات البث المباشر في مقاطعة تشينغماي بمحافظة هاينان، لتغمر المكان المزدحم بضوء ذهبي.

وخلف أحد الأبواب العازلة للصوت، تقوم شابة مغربية بضبط حلقة الضوء، بينما يقف خلف باب آخر رجل غانيُّ الجنسية تعلوه ابتسامة واسعة أمام كاميرته. خلال أقل من دقيقة، سيبدآن بالتحدث إلى آلاف المتسوقين على بعد آلاف الأميال — في أماكن مثل نيويورك، وكازابلانكا، ولاغوس، وجاكرتا.

A foreign host is livestreaming cosmetics products "Made in China" in Chengmai county, Hainan province, in September 2025

بعد دخول عمليات الجمارك الخاصة على مستوى الجزيرة حيز التنفيذ في ديسمبر في ميناء هاينان للتجارة الحرة، بدأت موجة مختلفة بالتدفق — ليست موجة من السياح، بل من الوجوه الأجنبية التي تتحدث عبر الهواتف وتبيع منتجات "صنعت في الصين" إلى العالم.

قالت إيمان، وهي شابة مغربية تبلغ من العمر 25 عامًا، خلال استراحة قصيرة من تجهيزاتها للبث: "ما الذي يدفعني للمجيء إلى هاينان؟ إنها تنمو. إنها فرصة جيدة. أشعر أنني سأنمو مع هذه الجزيرة".

وأضافت: "في السابق، كان الأمر صعبًا للغاية لأن الناس لم يكونوا يثقون في المنتجات الصينية". "لكن عندما نبدأ في الشرح — قصة المنتج وكيفية تصنيعه، ونتحدث عن جودته، وكيف يمكن أن يساعد في حياتهم اليومية — يبدأ الناس في التفهُّم".

"الأمر يتعلق بالثقة. لكن بمجرد أن تُظهر لهم القصة وراء المنتج — كيف صُنع، ومن الذي صنعه، وما المشكلة التي يحلها — يصبحون عملاء أوفياء لك".

إن بناء الثقة هذا هو بالضبط ما يدفع شركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في ميناء هاينان للتجارة الحرة إلى مضاعفة الاعتماد على المذيعين والمقدمين الأجانب. يدير Xu Jie، الشريك المؤسس لشركة Hainan Chuangchen Overseas Enterprise Services، منصة للبث المباشر في تشينغماي توظف حاليًا مقدمين من تسع دول — من بينها باكستان ومصر والمغرب وغانا والكونغو وغيرها.

أطلقت منطقة التجارة الحرة في هاينان مجموعة من الإجراءات التي تعود بفوائد مباشرة على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وبالنسبة للمواهب الأجنبية، فقد أصبحت الإجراءات أكثر سهولة وانسيابية. تُوفر هاينان الآن خدمة مشتركة لاستخراج تصريح العمل وتصريح الإقامة، لا تستغرق سوى ثلاثة أيام عمل فقط — ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 70% مقارنة بالإجراءات التقليدية. كما أصبحت تصاريح العمل، التي كانت تُمنح سابقًا لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، تُصدر الآن بشكلٍ اعتيادي لمدة عام كامل.

ما يجعل الأمر أكثر جاذبية هو المزايا المتعلقة بالتكاليف التي توفرها السياسات الجمركية. وأوضح Xu أن سقف ضريبة الدخل الفردي للمواهب عالية المستوى يبلغ 15% فقط — بينما تبلغ ضريبة دخل الشركات للقطاعات المدعومة 15% أيضًا — ما يجعل إجمالي تكاليف التشغيل أقل بنسبة تتراوح ما بين 15% و20% مقارنةً بالبر الرئيسي الصيني.

