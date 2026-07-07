الأيقونة العالمية ديبيكا بادوكون وهيلتون تحتفيان بقوة الإقامة في الفصل الجديد من حملتهما التي نالت استحسانًا دوليًا واسعًا

مرحلة جديدة من حملة هيلتون «لأن مكان إقامتك مهم» تستكمل الإطلاق القياسي لعام 2025

تكشف الموسيقى والحركة والسرد الإبداعي جانبًا أكثر عفوية وتعبيرًا لدى ديبيكا بادوكون

عبر مجموعة واسعة من المحتوى تمتد من الحركة وتناول الطعام إلى العافية والولاء والخدمة، تستكشف الحملة كيف تساعد الإقامة النزلاء على الشعور بمزيد من الاسترخاء والثقة، وأن يكونوا على سجيتهم تمامًا

دلهي، الهند, 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- كشفت هيلتون (NYSE: HLT) اليوم عن فصل جديد جريء بالتعاون مع الأيقونة العالمية وسفيرة العلامة التجارية ديبيكا بادوكون، في انطلاقة دولية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والإعلانات الخارجية، ضمن برنامج إبداعي أوسع سيستمر طرحه طوال العام. تأتي الحملة عقب إطلاقها القياسي العام الماضي، الذي حصد أكثر من 11 مليار مشاهدة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

يقدّم هذا العمل للمشاهدين لمحة عن جانب جديد من ديبيكا خلال سفرها، مدعومًا بضيافة هيلتون التي تتيح لها التعبير بصدق عن نفسها، مع الحفاظ على أصالتها المعهودة، وإضفاء طاقة ثقافية مرحة ومتجددة على حملة «لأن مكان إقامتك مهم» في الهند.

صُوِّرت الحملة في كونراد بنغالورو، وهي مستوحاة من حقيقة بسيطة عن السفر الحديث. عندما يغادر الناس منازلهم، فإنهم غالبًا ما يتركون وراءهم الروتين ومنظومات الدعم التي تساعدهم على إدارة حياتهم اليومية.

بالنسبة إلى هيلتون، يؤكد ذلك أهمية الإقامة بوصفها المنظومة المتكاملة التي يعتمد عليها النزلاء عند السفر. بعيدًا عن الروتين المألوف والأشخاص الذين يساعدونهم على إدارة حياتهم اليومية، يجد النزلاء منظومة تضم أعضاء فريق هيلتون، ومساحات مصممة بعناية، وتقنيات سلسة، ومزايا هيلتون أونرز، حيث تعمل جميعها معًا لتمنحهم إحساسًا بالاستقرار وهم بعيدون عن المنزل. وتخلق هذه العناصر مجتمعة الراحة والثقة اللتين تمكّنان النزلاء من التركيز على ما يهمهم أكثر، وأن يكونوا على سجيتهم تمامًا.

وقال Mark Weinstein، كبير مسؤولي التسويق ورئيس العلامات التجارية الفاخرة في هيلتون: «غالبًا ما يفكر الناس في السفر من منظور الوجهات، أما بالنسبة إلينا فالأمر يتعلق بالضيافة، وتحديدًا الإقامة، التي تجعل الرحلة ممكنة. تساعد الإقامة في هيلتون نزلاءنا على تحقيق أقصى استفادة مما أتوا من أجله. السفر أمر يبعث على الحماس، لكنه قد يكون مرهقًا أيضًا. عندما يبتعد الناس في سفرهم عن روتينهم المعتاد، تصبح الإقامة أكثر أهمية. يحرص أعضاء فريقنا على العناية بكل التفاصيل، بما يمنح النزلاء الراحة والثقة للتركيز على ما يهم حقًا، فتتحول اللحظات اليومية إلى تعبيرات عن الثقة وروح المرح. وتجسد ديبيكا هذا الإحساس ببراعة في هذه الحملة، وتنقل ذلك الشعور بالسلاسة حين يعمل كل ما يحيط بك كما ينبغي.»

على امتداد الحملة، تكشف ديبيكا عن جانب أكثر عفوية وتلقائية من شخصيتها. إذ تبدو مرتاحة في محيطها وحاضرة تمامًا في اللحظة، تجسد ما يصبح ممكنًا عندما تزيل الإقامة أي عوائق وتتيح للنزلاء ببساطة الاستمتاع بالرحلة.

وقالت ديبيكا بادوكون: «أكثر ما شدني في هذه الحملة هو مدى صدقها في تجسيد تجربة الإقامة مع هيلتون. عندما تشعر براحة حقيقية وبأن هناك من يعتني بك، تتوقف عن الإفراط في التفكير، وتستطيع ببساطة أن تكون على طبيعتك. وقد منحنا هذا الإحساس بالراحة مساحة من الحرية للاستمتاع بالعمل الإبداعي.»

تنبض الحملة بالحياة عبر مجموعة واسعة من المحتوى. عبر تناول الطعام والعافية والولاء والرعاية التي يقدمها أعضاء فريق هيلتون كل يوم، يجسد العمل الإحساس بوجود أشخاص من حولك يفهمون ما تحتاج إليه، ويساعدونك على الشعور بأن هناك من يعتني بك، ويمنحونك الثقة لتكون على سجيتك تمامًا أثناء السفر.

تقع الموسيقى والحركة في صميم المعالجة الإبداعية للحملة. تعاونت هيلتون مع شركاء إبداعيين مرموقين، من بينهم المخرجة Nadia Marquard Otzen الحائزة على جائزة GRAMMY، ومصمم الرقصات المعروف عالميًا Shay Latukolan، لإنتاج عمل يتسم بالتأثير العاطفي، والارتباط الثقافي، والطابع الترفيهي.

ويضم الفيلم موسيقى تصويرية أصلية أبدعها المنتج والمؤلف الموسيقي الحائز على جوائز Mikey McCleary، ويمزج بين التأثيرات الإلكترونية والغناء الهندي المعاصر ليعكس طاقة ديبيكا على امتداد القصة، طاقةً واثقة ومسترخية وعلى سجيتها تمامًا. وتساعد الموسيقى وتصميم الرقصات معًا في تجسيد رؤية هيلتون للضيافة العصرية بأسلوب مميز وذي صدى ثقافي.

مع مواصلة هيلتون تسريع وتيرة نموها في مختلف أنحاء الهند، مستهدفة الوصول إلى 400 فندق قيد التشغيل في السنوات المقبلة، تؤكد الحملة فهم الشركة العميق للمسافرين العصريين. فنزلاء اليوم لا يبحثون فقط عن مكان للإقامة، بل يقدّرون سهولة التجربة والأصالة والتفاعل الهادف. يضمن تركيز هيلتون على إزالة العوائق وتقديم ضيافة إنسانية بديهية استمرارها في تلبية تلك التوقعات وتجاوزها.

في جوهرها، تحتفي الحملة بالدور الذي تؤديه هيلتون عندما يكون النزلاء بعيدين عن الأشخاص والروتين ومنظومات الدعم التي يعتمدون عليها كل يوم. سواء من خلال اعتزاز أعضاء فريقها برعاية النزلاء، أو التجارب التي تبتكرها، أو الطرق التي تكافئ بها النزلاء الأوفياء، تصبح هيلتون جزءًا من منظومة الدعم تلك، فتساعد الناس على الشعور بأن هناك من يفهمهم ويدعمهم، وبأنهم أحرار في التركيز على ما يهمهم أكثر. ولهذا السبب، أكثر من أي وقت مضى، هيلتون. للإقامة.

لمزيد من المعلومات عن «هيلتون. للإقامة.» وللتخطيط لإقاماتك المستقبلية، يُرجى زيارة .https://www.hilton.com/en-IN/

نبذة عن هيلتون

هيلتون (NYSE: HLT) هي شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة، وتضم محفظتها 28 علامة تجارية عالمية المستوى تشمل أكثر من 9,200 منشأة، وما يزيد على 1.3 مليون غرفة، في 144 دولة وإقليمًا. وتكرّس هيلتون جهودها لتحقيق رؤيتها التأسيسية المتمثلة في ملء الأرض بنور الضيافة ودفئها، وقد استقبلت أكثر من 4 مليارات ضيف خلال تاريخها الممتد لأكثر من 100 عام. وصُنفت هيلتون في المركز الأول بوصفها أفضل مكان عمل في العالم بحسب Great Place to Work وفورتشن، وتهدف إلى إرساء أفضل ثقافة عمل لـ500,000 من أعضاء فريقها حول العالم. وقد أدخلت هيلتون تحسينات تقنية رائدة على مستوى القطاع لتعزيز تجربة النزلاء، بما في ذلك ميزة مشاركة مفتاح رقمي، وترقيات الغرف المجانية التلقائية، وإمكانية حجز الغرف المتصلة المؤكدة. ومن خلال هيلتون أونرز، برنامج ولاء النزلاء الحائز على جوائز، يمكن لأكثر من 250 مليون عضو في هيلتون أونرز ممن يحجزون مباشرة لدى هيلتون كسب نقاط برنامج هيلتون أونرز مقابل الإقامات الفندقية والتجارب التي لا تُشترى بالمال. ومن خلال تطبيق برنامج هيلتون أونرز المجاني، يستطيع النزلاء حجز إقامتهم، واختيار غرفتهم، وإنهاء إجراءات الوصول، وفتح باب غرفتهم باستخدام المفتاح الرقمي، وإنهاء إجراءات المغادرة، كل ذلك من هواتفهم الذكية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة stories.hilton.com، والتواصل مع هيلتون عبر Facebook وLinkedIn وInstagram و.YouTube