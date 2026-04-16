الإجراءات العشرون الرئيسية في مقاطعة هاينان لتيسير الأعمال ودعم الشركات

هايكو، الصين، 16 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من chinadaily.com.cn

Randy Floyd, an American who has settled in Hainan and started a business there, praises the island’s business environment.

يُمثل التطور عالي الجودة للمؤسسات الركيزة الجزئية الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في الصين. ويُعدّ مناخ الأعمال البيئة الحاضنة التي تنمو فيها الشركات وتزدهر أو تتباطأ وِفق فاعليتها. وفي إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مناخ أعمال عالمي المستوى قائم على آليات السوق ويخضع لإطار قانوني متين، وتعزيز التنمية عالية المعايير لميناء هاينان للتجارة الحرة، وبناء منظومة خدمات مؤسسية متكاملة وفعّالة، وتوفير بيئة إنتاج وتشغيل مطمئنة وموثوقة وميسّرة، ودعم الارتقاء بالتنمية عالية الجودة للمؤسسات داخل ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP)، تُقترح الإجراءات التالية وفقًا للقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة:

1. الاضطلاع بالمسؤوليات اللازمة لتعزيز التنمية عالية الجودة للمؤسسات.

2. تيسير قنوات تواصل وتشاور منتظمة بين الحكومة والشركات.

3. تحسين خدمات "المواعيد بين الحكومة والشركات".

4. إنشاء وتطبيق نظام مسؤول خدمات متخصص للمؤسسات.

5. تطوير آلية تنسيق متكاملة لجذب المشاريع وتنفيذها وتشغيلها.

6. تطبيق نظام "المساءلة عند أول استفسار" لمسؤولي خدمات المؤسسات (والمشروعات).

7. تطوير آلية استباقية لرصد المشكلات وتحليلها ومعالجتها وحلها.

8. تعزيز تفسير وتطبيق سياسات ميناء هاينان للتجارة الحرة.

9. رفع جودة وكفاءة خدمة الخط الساخن العام 12345.

10. تعزيز إيصال السياسات الداعمة للأعمال عبر الوسائل الذكية.

11. تعزيز خدمات الإرشاد والامتثال التنظيمي للشركات.

12. إنشاء آليات تنسيق متعددة الأطراف لحل مشكلات بيئة الأعمال.

13. إنشاء آلية استشارة سريعة للتعامل مع القضايا العاجلة الخاصة بالأعمال.

14. خفض التكاليف الإجمالية لتشغيل الأعمال.

15. تنظيم وتقييد إجراءات التفتيش والتنفيذ الإداري المتعلقة بالمؤسسات بشكلٍ صارم ووفقًا للقانون.

16. تقليل الزيارات البحثية الحكومية غير الضرورية إلى الشركات.

17. تعزيز استخدام تقنيات المعلومات في منظومة خدمات الشركات.

18. تعزيز إنشاء مناطق مخصصة لخدمات الأعمال.

19. دفع تحسينات ملموسة في الكفاءة الإدارية.

20. ترسيخ ثقافة أعمال تقوم على احترام ودعم وتيسير عمل المؤسسات.

عرض الإجراءات العشرون الرئيسية في مقاطعة هاينان لتيسير الأعمال ودعم الشركات بالكامل

