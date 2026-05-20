تفاح الشمع في مدينة "تشونغهاي" يحفر مكانته في سوق دبي

هايكو، الصين، 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من chinadaily.com.cn

حققت شركة فاكهة مقرها في مدينة "تشونغهاي" في أقصى جنوب مقاطعة هاينان في الصين إنجازًا كبيرًا مع تفاحها الشمعي المميزة والمليء بالعصارة.

لقد أصبحت أول شركة في هاينان تحصل على شهادة اعتماد (GLOBALG.A.P.) لتفاح الشمع ، مما يفتح الباب أمام إنتاجها لمحلات السوبر ماركت المتميزة في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

Fresh from Qionghai, Hainan — these juicy wax apples are bursting with tropical sweetness and island sunshine.

تم منح الشهادة لشركة "يريني (هاينان) أجريكلتشر كو ليمتد" [Yirenyi (Hainan) Agriculture Co Ltd] بعد تدقيق أجرته هيئة التصديق الدولية Ecocert. كما أنها أول شهادة اعتماد (GLOBALG.A.P.) تُمنح لأي مؤسسة زراعية في مدينة "تشونغهاي"، وفقًا لـ "مكتب بلدية "تشونغهاي" للزراعة والشؤون الريفية" في 13 مايو.

قال "وو بين"، المدير العام للشركة: "إن الحصول على هذه الشهادة يمنحنا إمكانية الوصول المباشر إلى محلات السوبر ماركت الراقية مثل (Walmart) "وول مارت" و(Costco) "كوسكو" في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "وو" قائلاً "المشترون في الخارج يعطون الأولوية للموردين المعتمدين ، ما يعني عمليات فحص أقل تكرارًا للمصانع والمنتجات وكفاءة توزيع أعلى بكثير".

منذ بداية عام 2026 ، قامت الشركة بتصدير سبع شحنات من تفاح (Dalu) الشمعي إلى دبي.

بفضل مظهرها الموحد ومذاقها الحلو، وغناها بالعصارة ، اكتسبت الفاكهة بسرعة قوة جذب في قنوات بيع المنتجات الطازجة المتوسطة إلى الراقية في دبي ، مع ارتفاع معدلات الشراء المتكرر بشكل مطرد. يبلغ سعر البيع بالتجزئة في محلات السوبر ماركت المحلية حاليًا حوالي 20 دولارًا لكل كيلوغرام.

يتطلب تلبية معايير اعتماد (GLOBALG.A.P.) تحولاً جوهريًا في كيفية عمل المزرعة. وقال "وو": "إن أصعب جزء لم يكن الاستثمار المالي؛ بل كان التحول من الزراعة القائمة على التجربة إلى زراعة موحدة بالكامل عبر عملية الإنتاج بأكملها".

أشار "وو" إلى أن كل معيار دولي ، من إدارة قابلية التتبع وتسجيل المدخلات إلى مراقبة بقايا المبيدات الحشرية والمراقبة البيئية ، كل ذلك دفع الشركة إلى تحديث نهج إدارة المزارع باستمرار.

وأضاف أن الحصول على شهادة دولية كان مجرد الخطوة الأولى في أخذ تفاح Dalu الشمعي إلى العالم. وتُجري الشركة حاليًا محادثات لدخول الأسواق الكندية والروسية وتسعى للحصول على شهادات إضافية في فئات متخصصة أخرى.

كما جلبت حوالي 40 أسرة زراعية مجاورة على متن الطائرة ، مما يوفر لهم قائمة مدخلات ومعايير فنية موحدة ويضمن شراء منتجاتهم ، بحيث يمكن لمزيد من المزارعين المحليين الاستفادة من فرصة التصدير.

من جانبه ، قال "مكتب بلدية "تشونغهاي" للزراعة والشؤون الريفية" إنه سيعمل مع سلطات الرقابة على السوق في المدينة والإدارات الأخرى لدعم العلامات التجارية وترويج التصدير للمنتجات الزراعية الخاصة المحلية.

علاوةً على ذلك ، سيوجه المزيد من المشغلين الزراعيين ليكونوا متوافقين مع المعايير الدولية، ويدفع ترقية نوعية الصناعات الزراعية المميزة في "تشونغهاي" إلى الأمام ، لدعم التنمية عالية الجودة للمنتجات الاستوائية الممتازة في "ميناء هاينان للتجارة الحرة".

