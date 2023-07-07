الإعلان عن Yadea بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم للسيدات 2023™ الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ووشي، الصين، 7 يوليو، 2023 /PRNewswire - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن Yadea، وهي علامة تجارية رائدة عالميًا في قطاع المركبات الكهربائية ذات العجلتين، هي الراعي الرسمي لكأس العالم للسيدات فيفا 2023™، وهذه هي المرة الثالثة للتعاون بعد كأس العالم روسيا فيفا 2018™وكأس العالم قطر فيفا 2023™.

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في عام 2018، أصبحت Yadea راعيًا إقليميًا لكأس العالم فيفا™ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتكون بذلك أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية ذات العجلتين راعية لهذا الحدث. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير عملية تدويل Yadea بسرعة مذهلة. وحتى يومنا هذا، قدمت Yadea منتجات عالية الأداء وعالية التقنية وعالية الجودة لأكثر من 70 مليون عميل عالمي في أكثر من 100 دولة.

إن بطولات كأس العالم فيفا ™ هي أكثر الأحداث الرياضية شعبية في العالم والتي تجمع المشجعين العالميين معًا بغض النظر عن الخلفيات والثقافات والجنسيات. وصرح جيري تشو، رئيس Yadea Overseas Business Group، قائلاً: "إن الشمولية والسعادة والإنصاف الذي نسعى نحو تحقيقهم يعبرون عن مهمة Yadea، حيث نرغب في إنشاء أسلوب حياة ممتع وصديق للبيئة لوسائل النقل في العالم".

"إن جوهر كأس العالم للسيدات فيفا 2023™هو أيضًا جزء من اهتمامات Yadea، فهو يمثل التحرر وقوة الإرادة القوية للتغلب على الصعوبات والتحديات والمثابرة على كسر الحواجز والحدود. ويسعدنا التواصل مع المشجعين وتعزيز تلك القيم التي تدفع رؤية Yadea. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم للسيدات فيفا 2023™ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستعمل Yadea على زيادة الوعي بعلامتها التجارية وإشراك عشاق كرة القدم المتحمسين هنا من خلال تقديم دراجات نارية إلكترونية ودراجات إلكترونية ودراجات بخارية إلكترونية متميزة".

على الرغم من أن هذه هي البطولة الثالثة للتحالف مع الفيفا، إلا أنها المرة الأولى التي تكون فيها Yadea راعيًا للبطولة في كأس العالم للسيدات فيفاTM. وتحتفي Yadea بالنساء اللواتي يحطمن الحواجز التي تواجههن في ممارسة الرياضة وتقدم الدعم لهن كما تهتم Yadea بالنساء بشكل كبير، ويعزز هذا الإجراء تقدير Yadea بقيم وإنجازات المرأة.

وصرح رومي جاي، كبير مسؤولي الأعمال في الفيفا قائلاً: "يسعدنا الترحيب بعودة Yadea إلى برنامجنا التجاري، ونحن متحمسون للعمل معها مرة أخرى حيث نعد معًا بأن تكون البطولة رائعة ومميزة". وأضاف: "سيحظى كأس العالم للسيدات فيفا في أستراليا ونيوزيلندا بشعبية لا تصدق في جميع أنحاء المنطقة، وYadea هي الشريك المثالي الذي سيساعدنا على جذب جمهور منعش وشاب لحضور فعاليات القمة في بطولة للسيدات".

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