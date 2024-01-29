الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2024

طوكيو، 29 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Japan Prize Foundation (مؤسسة جائزة اليابان) عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024. فاز البروفيسور السير Brian J. Hoskins (المملكة المتحدة) والبروفيسور John Michael Wallace (الولايات المتحدة الأمريكية) بجائزة اليابان في مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، بينما فاز البروفيسور Ronald M. Evans (الولايات المتحدة الأمريكية) بجائزة اليابان في مجالات العلوم الطبية والصيدلانية.

- مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية

البروفيسور السير Brian J. Hoskins

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البروفيسور John Michael Wallace

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- مجالات العلوم الطبية والصيدلانية

البروفيسور Ronald M. Evans

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في احتفالية جائزة اليابان لهذا العام، يتم تكريم البروفيسور Hoskins والبروفيسور Wallace لمساهماتهما المتميزة في إنشاء أساس علمي لفهم الظواهر الجوية المتطرفة والتنبؤ بها، والبروفيسور Evans لاكتشافه عائلة مُستقبِلات الهرمونات النووية وتطبيقاتها لتطوير الأدوية.

استعدادًا لمنح جائزة اليابان لعام 2024، طلبت المؤسسة من نحو 15500 عالم ومهندس بارز من كل أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في المجالات المحددة لهذا العام. وقد تلقت 130 ترشيحًا في مجالات الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، و198 ترشيحًا في مجالات العلوم الطبية والصيدلانية. ولقد تم اختيار الفائزين لهذا العام من بين 328 مرشحًا.

معلومات عن جائزة اليابان

كان الدافع وراء إنشاء جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إنشاء جائزة معترف بها دوليًا من شأنها أن تساهم في التطور العلمي والتكنولوجي في كل أقطاب العالم. وبدعم من العديد من الجهات المانحة، حصلت مؤسسة جائزة اليابان على موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تُمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من كل أنحاء العالم ممن حققوا إنجازات إبداعية ومؤثرة تساعد في التقدم في مجالاتهم وتساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار للبشرية بأسرها. إن الباحثين في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا مؤهلون للحصول على الجائزة، ويتم اختيار مجالين علميين كل عام مع أخذ الاتجاهات الحالية في التطور العلمي والتكنولوجي في الاعتبار. ومن حيث المبدأ، يتم تكريم فرد واحد في كل مجال بالجائزة، ويحصل على شهادة ونوط وجائزة مالية. يحضر كل حفل لتوزيع الجوائز فخامة الإمبراطور والإمبراطورة الحاليين، ورؤساء الفروع الثلاثة للحكومة، وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة، وممثلون عن مختلف شرائح المجتمع الأخرى.