الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2026

طوكيو، 26 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة جائزة اليابان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2026 في 21 يناير 2026. حصلت البروفيسورة سينثيا دورك (الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة اليابان في مجال الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات، كما حصل البروفيسور شيزو أكيرا (اليابان) والبروفيسور زيجيان «جيمس» تشن (الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة اليابان في مجال علوم الحياة.

- المجال المؤهل للحصول على الجائزة: الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات

صورة للبروفيسورة سينثيا دورك: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI1fl_4D06A8QY.jpg

- المجال المؤهل للحصول على الجائزة: علوم الحياة

صورة للبروفيسور شيزو أكيرا: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI2fl_En28lIUM.jpg

صورة للبروفيسور زيجيان «جيمس» تشن: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI3fl_n3HT0jm9.jpg

في جائزة اليابان لهذا العام، تم تكريم البروفيسورة دورك تقديراً لمساهمتها في قيادة أبحاث تهدف إلى بناء مجتمع رقمي أخلاقي، بما في ذلك أعمالها في مجال الخصوصية التفاضلية والعدالة. ويُكرَّم البروفيسور أكيرا والبروفيسور تشن لاكتشافهما آلية استشعار الأحماض النووية بواسطة الجهاز المناعي الفطري.

ولجائزة اليابان لعام 2026، طلبت المؤسسة من ما يقرب من 16,000 عالم ومهندس بارز من مختلف أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في المجالات المؤهلة لهذا العام. وتلقت المؤسسة 107 ترشيحات لمجال الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات، و185 ترشيحاً لمجال علوم الحياة، وقد تم اختيار الفائزين لهذا العام من إجمالي 292 مرشحاً.

نبذة عن 'جائزة اليابان'

كان الدافع وراء إنشاء جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إنشاء جائزة معترف بها دوليًا من شأنها أن تساهم في التطور العلمي والتكنولوجي حول العالم. وبدعم من العديد من التبرعات، تلقت مؤسسة 'جائزة اليابان' موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم الذين حققوا إنجازات إبداعية مثيرة تساعد على التقدم في مجالاتهم وتساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار العالمي. ويحق للباحثين في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا الحصول على الجائزة، حيث يتم اختيار مجالين كل عام مع مراعاة الاتجاهات الحالية في التطور العلمي والتكنولوجي. ويتم مبدئيا تكريم فرد واحد في كل مجال بالجائزة، حيث يتلقى شهادة وميدالية وجائزة مالية. ويحضر كل حفل لتقديم الجوائز الإمبراطور والإمبراطورة، ورؤساء السلطات الثلاث ومسؤولون آخرون ذوو صلة، وممثلون عن مختلف فئات المجتمع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي على https://www.japanprize.jp/en/index.html