الإعلان عن فوز "Quickplus لاستشارات الأعمال" بجائزة "أفضل شريك لزيادة الأرباح لعام 2026"

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 23 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركة "كويك بلس لاستشارات الأعمال" (Quickplus Business Consultants) على جائزة "أفضل شريك لزيادة الأرباح لعام 2026" من قبل منطقة عجمان الحرة، وهو اعتراف يعكس ليس فقط الأداء التجاري القوي ولكن أيضًا تركيز الشركة المستمر على الشفافية والامتثال ونتائج العملاء على المدى الطويل.

تؤكد الجائزة على النمو المستمر لشركة "كويك بلس" على مر السنين وقدرتها على التوسع بمسؤولية في مساحة تكون فيها الوضوح والمواءمة التنظيمية مهمة بقدر السرعة. تحت قيادة مروان خليفة ، المؤسس والمدير التنفيذي ، قامت الشركة ببناء نموذج تشغيلي واضح يعطي الأولوية للدقة والتنفيذ الأخلاقي والتسليم المتوقع؛ وهي عوامل ساعدتها على كسب الثقة بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الدوليين.

من خلال تبسيط إعداد الأعمال، والتواصل الحكومي، والامتثال للشركات ، رسّخت "كويك بلس" مكانتها كشريك موثوق للعملاء الذين يرغبون في تقليل الشكوك واتخاذ قرارات مستنيرة. لقد عزز هذا النهج العلاقات طويلة الأجل ودعم الأعمال المتكررة ، مما ساهم في الأداء الذي أدى إلى الاعتراف عام 2026.

وتعليقًا على الجائزة ، قال مروان خليفة إن الإنجاز هو نتيجة التنفيذ المنضبط بمرور الوقت ، وليس الانتصارات قصيرة الأجل. وأضاف أن الشفافية والمساءلة لا تزال محورية في ثقافة "كويك بلس" ، مما يوجه كل تفاعل وشراكة بين العملاء. وفقًا له ، يتم بناء النمو المستدام عندما يتم اكتساب الثقة باستمرار وحمايتها باستمرار.

في عام 2026 ، تسارعت "كويك بلس" أيضًا في مرحلتها التالية من النمو من خلال التوسع في الأسواق الدولية الجديدة ، وتعزيز منظومة الشركاء، والاستثمار في الأتمتة وأدوات الاستشارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء. ساعدت هذه المبادرات الشركة على التوسع مع الحفاظ على معايير الخدمة الصارمة وانضباط الامتثال.

بالنظر إلى المستقبل ، تخطط "كويك بلس" لمواصلة توسيع بصمتها العالمية مع تطوير قدراتها الرقمية أولاً ، مع التركيز المستمر على الشفافية والتماسك التنظيمي وخلق القيمة على المدى الطويل. تعد جائزة "أفضل شريك لزيادة الأرباح لعام 2026" علامة على القيادة القوية والنمو المستدام المبني على الثقة.