الإنجاز الأول من نوعه في مجال الدواجن على مستوى المملكة: "التنمية الغذائية" تحصل على أعلى تقييم دولي في السلامة الغذائية AA+ من اتحاد التجزئة البريطاني

• قطاع الدواجن في شركة التنمية الغذائية يحصل على تقييم AA+ وهو أعلى تصنيف من اتحاد التجزئة البريطاني مما يعكس ثقافة "التنمية" في سلامة الأغذية وأعلى مستويات الجودة في الإنتاج.

الرياض، المملكة العربية السعودية , 1 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية الحلال السعودية في المنطقة، عن حصولها على أعلى تقييم امتثال للمعايير العالمية AA+ في منشأتها للدواجن. وتؤكد هذه الشهادة تميز "التنمية" كمزود متميز للأغذية في هذا القطاع، مما يعكس التزامها الثابت بسلامة الأغذية وأعلى معايير الجودة.

Tanmiah Food Company

ويعتبر تقييم اتحاد التجزئة البريطاني العالمي لسلامة الأغذية (BRCGS) أفضل معيار عالمي للممارسات في قطاع الأغذية، مما يضمن امتثال الموردين وتأمين القدرة على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية. ومن خلال حصولها على هذا التقييم، تصبح شركة "التنمية" أول منتج دواجن طازجة في المملكة العربية السعودية يحصل على تقييم +AA في عملية تدقيق وتقييم غير معلنة، مما يعزز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في هذه الصناعة. ويعد الحصول على تقييم AA+ بمثابة شهادة على الالتزام الصارم والمتسق بهذه المعايير من قبل "التنمية".

حيث صرح ذو الفقار حمداني الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية:

"نحن فخورون بحصولنا على أعلى تقييم دولي +AA من اتحاد التجزئة البريطاني في صناعة البروتين في المملكة العربية السعودية. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بسلامة الأغذية، بما يتماشى مع المعايير العالمية في سعينا المستمر لتحقيق التميز. وأعرب عن شكري وتقديري للجهود والتفاني والعمل الجاد لفريق العمل والتزامه بالجودة والذي شكل الأساس في حصولنا على هذا التقييم. كما نتوجه بالشكر إلى عملائنا وشركائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر."

وقد تم تصميم التدقيق غير المعلن لتقييم المعايير والممارسات التشغيلية اليومية للمنشأة. وتضمن هذه العملية الصارمة التزام الشركات المعتمدة باستمرار المعايير الصارمة التي وضعها اتحاد التجزئة البريطاني، والتي تغطي جوانب مثل إدارة سلامة الأغذية، ومعايير الموقع، ومراقبة المنتجات، ومراقبة العمليات، والاهتمام بالنظافة الشخصية.

من جهته، قال ماركوس ديلورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الزراعية، قطاع الدواجن بشركة التنمية:

" لقد جاء حصولنا على هذا التقييم العالي نظراً لالتزامنا باتباع إجراءات صارمة في سلامة الأغذية. ويرتكز نهج عملنا في الشركة على تحقيق الأفضل في كل ما نقوم به. إن حصولنا على تقييم AA+ لا يعطينا شهادة تميز فحسب، إنما يعزز علاقتنا مع عملائنا ويعطيهم الثقة بتسويق أفضل المنتجات في السوق، وهو بمثابة إشارة واضحة لعملائنا وشركائنا بأن التنمية ملتزمة بتقديم منتجات بأعلى مستويات الجودة والسلامة."

و قد أضاف السيد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية، بالقول:

"على مر تاريخنا الممتد 60 عامًا، تواجدت التنمية دائماً في طليعة شركات إنتاج الأغذية في المملكة العربية السعودية. فالتنمية معروفة بتشكيلتها المتنوعة والغنية من منتجات البروتين الحلال، وبتفانيها في مجال الاستدامة، والتزامها بالتميز من خلال مرافقها الحديثة وإجراءات مراقبة الجودة الصارمة. لذا فإن كوننا أول من يحصل على تقييم AA+ من اتحاد التجزئة البريطاني في المملكة ما هو إلا تأكيد إضافي على مدى التزامنا بجودة الأغذية العالية بما يتماشى تماما مع مستهدفات رؤية 2030 للأمن الغذائي."

بدورها قالت أنجيلا أودونوفان، رئيسة البرامج في اتحاد التجزئة البريطاني العالمي لسلامة الأغذية:

"تهانينا لقطاع الدواجن بشركة التنمية لتحقيقه أعلى تقييم دولي من اتحاد التجزئة البريطاني، فالحصول على تقييم +AA في عملية تدقيق وتقييم غير معلنة يجسد تحليه بأعلى مستوى من الموثوقية بشأن سلامة الأغذية وجودتها ويؤكد التزام الفريق بتقديم التميز الدائم."

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 31 مارس 2024، تدير الشركة 126 مزرعة بالإضافة إلى ستة فقاسات ومصنعي أعلاف وأربعة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعالجة ، وتحويل المخلفات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.Tanmiah.com.

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