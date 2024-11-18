الاستراتيجية العالمية لشركة ROX Motor تصل إلى إنجاز مرحلي جديد في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات لعام 2024، وتتوسع إلى أكثر من 20 دولة

image

قوانغتشو ، الصين ، 18 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة "روكس موتور" (ROX Motor)، الرائدة في سوق مركبات الطاقة الجديدة للعيش في الهواء الطلق ، اتفاقات تعاون مع تجار من العراق والأردن وعُمان وليبيا ، مما يعزز استراتيجيتها للعولمة. في الوقت نفسه ، أطلقت "روكس موتور" برنامج توظيف شريك محلي للتعاون مع وكلاء الدرجة الأولى ، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمة وتجارب العملاء. افتتحت الشركة أيضًا أكاديمية ROX Motor Adventure Academy، وهي منصة حصرية تقدم تدريبًا في الهواء الطلق بقيادة خبراء لمجتمع "روكس موتور". أطلقت "روكس موتور" أيضًا صندوق ROX Motor Lure Magic Box ، مما يعزز قيمة العلامة التجارية من خلال عروض منتجات متباينة ومتدرجة.

نجاح التوسع العالمي وإطلاق برنامج توظيف الشركاء المحليين

خلال معرض قوانغتشو للسيارات ، حققت استراتيجية "روكس موتور" العالمية إنجازات مرحلية رئيسية. وقعت الشركة اتفاقات مع شركاء في العراق والأردن وعُمان وليبيا، وأطلقت قنوات المبيعات وأنظمة خدمة العملاء في هذه الأسواق الأربع. افتتحت "روكس موتور" أيضًا أول صالة عرض لها في الكويت ، مما يعزز توسعها في الشرق الأوسط بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، استضافت الشركة تدريبها العالمي الافتتاحي على خدمات ما بعد البيع ، بحضور مدراء خدمات ما بعد البيع والمهندسين من جميع البلدان الشريكة ، مما يعزز التزامها بتقديم تجارب خدمة قياسية استثنائية في جميع أنحاء العالم.

نجحت شركة "روكس موتور"، التي يقع مقرها الرئيسي في الصين مع منظور عالمي ، في إنشاء شبكة مبيعات وخدمات في أكثر من 20 دولة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر وكازاخستان. ويغطي هذا التوسع الأسواق الناشئة الرئيسية مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتجاوز عمليات التسليم والطلبات في الخارج 10000 وحدة. في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تحتل سيارة ROX 01 المرتبة الثالثة في مبيعات سيارات الدفع الرباعي الفاخرة للسير على كافة الأراضي؛ حيث تجاوزت حصتها السوقية 15٪ من يناير إلى أكتوبر. أدى المزيج الذي توفره سيارة ROX 01 الذي يجمع بين السلامة والراحة والموثوقية إلى اختيارها كمركبة رسمية لشرطة الإمارات العربية المتحدة ، مما يمثل اعترافًا كبيرًا بالعلامة التجارية في السوق الراقية للشرق الأوسط.

تتطور الاستراتيجية العالمية لشركة "روكس موتور" من النمو التقليدي القائم على التصدير إلى نهج أكثر تعاونًا مدفوعًا بالنظام الإيكولوجي ، متوائم مع سيناريوهات القيادة المحلية واحتياجات المستخدمين الحقيقية. تمثل الصِقارة (الصيد بالصقور) تقليدًا ثقافيًا مهمًا للعديد من مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وقد تم تصميم سيارة ROX 01 Falcon Edition المحدودة النسخ خصيصًا للاحتفاء بهذا التقليد. ظهرت السيارة لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) ، حيث حصلت عليها العائلة المالكة المحلية.

في معرض قوانغتشو للسيارات ، ظهرت سيارة ROX 01 Falcon Edition لأول مرة في الصين؛ حيث أظهرت التقاليد الثقافية الفريدة للجمهور المحلي.