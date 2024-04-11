الاستطلاع الذي أجرته شركة Getac يسلط الضوء على دور تكنولوجيا الأجهزة المتينة في تحويل العمليات الصناعية

تايبيه, 11 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Getac Technology Corporation ، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج تكنولوجيا الأجهزة المتينة، عن نتائج التقرير الموجز IDC InfoBrief الذي أقيم برعاية شركة Getac في إبريل 2024 تحت عنوان "إعادة تعريف التكلفة الإجمالية للملكية: تقنيات الأجهزة المتينة لتمكين العمليات الصناعية". وكشفت نتائج التقرير أن الأجهزة المتينة تزيد من القدرة التنافسية داخل المؤسسات الصناعية من خلال تبسيط العمليات.

Findings from the Getac-sponsored IDC InfoBrief titled, “Redefining Total Cost of Ownership: Rugged Technologies to Empower Industrial Operation,” April 2024, revealed that rugged devices increase competitiveness within industrial organizations by streamlining operations.

وقد أعتمد التقرير الموجز IDC InfoBrief الذي أقيم برعاية شركة Getac على آراء 990 من صانعي قرارات تكنولوجيا المعلومات، ووجد أن الأجهزة المتينة توفر مزايا متعددة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المرافق والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعات التحويلية والموارد الطبيعية. وجاء التقرير لدراسة عالمية كشفت رؤى ست مناطق جغرافية مختلفة، وهم: أمريكا الشمالية، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، الصين، آسيا (باستثناء الصين) وأمريكا اللاتينية.

يساعد تنوع الأجهزة المتينة المؤسسات على تحسين العمليات اليومية من خلال تعزيز إنتاجية العمال، وتقليل وقت تعطل المعدات، وكذلك تمكين ترقية المكونات الفردية دون الحاجة إلى استبدال الجهاز بالكامل.

وتشمل بعض النتائج الإضافية المتعلقة بفوائد التكنولوجيا المتينة التي جاء بها التقرير الموجز ما يلي:

انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية ( TCO ): تؤدي الأجهزة المتينة إلى انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية TCO بمرور الوقت، حيث أبلغت المؤسسات عن انخفاض التكلفة الإجمالية TCO بنسبة تتراوح بين 10-20% للأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 20-30% لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تحسين الاستدامة: أفادت 43% من المؤسسات إن الأجهزة المتينة ذات المستشعرات المتقدمة والمزودة بأحدث سبل الاتصال تساعد على جمع بيانات العمليات، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول مبادرات استهلاك الطاقة والحد من النفايات.

العمليات الآلية: أفادت 37% من المؤسسات إن الأجهزة المتينة تساعد على أتمتة بعض العمليات، مما يقلل من الحاجة إلى العمل اليدوي.

كما سلط التقرير الموجز الضوء على معايير العملاء لاختيار موردي حلول الأجهزة المتينة، والتي تشمل القدرة على تخصيص الحل، والفعالية من حيث التكلفة للخدمات المقدمة، ومجموعة الأجهزة والحلول المقدمة.

وصرح السيد Jerry Huang، نائب رئيس قسم تطوير السوق العالمية لدى شركة Getac، قائلا: "تظهر نتائج هذه الدراسة الاستقصائية أن الأجهزة المتينة تلعب دورًا تحويليًا في العمليات الصناعية من خلال تحسين التكلفة الإجمالية للملكية TCO والإنتاجية، فضلًا عن دفع عجلة الاستدامة. وأضاف: "تؤكد هذه النتائج من جديد على التزامنا بتقديم حلول تعيد تعريف معايير الصناعة في عالم مليئ بالصعوبات والتحديات."

تتبنى المؤسسات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) تكنولوجيا الأجهزة المتينة في المقام الأول لزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وذلك لأن الأجهزة المتينة توفر القدرة على ترقية أو إصلاح المكونات الفردية بدلاً من إعادة شراء وحدات كاملة، مما يساعد على تبسيط إدارة الأجهزة وتبسيط الإصلاحات وتقليل وقت التعطل غير المخطط له. تتضمن النتائج الرئيسية للاستطلاع الذي شمل منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ما يلي:

يقضي ما يقرب من خمس المستجيبين (17%) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الآن أكثر من 20% من إجمالي ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم على الأجهزة المتينة، حيث يخطط ما يقرب من النصف (49%) لزيادة هذا الأمر خلال الأشهر 12-18 المقبلة.

يتم دمج الأجهزة المتينة مع مجموعة متنوعة من أنظمة الأعمال الأساسية، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسة ( ERP )، وإدارة الأجهزة المحمولة ( MDM )، وحلول إدارة المستودعات ( WMS ).

- وتشمل المهام الأساسية التي تستخدم فيها الأجهزة المتينة كل من إدارة المستودعات والأصول، وخدمات الفحص والصيانة الميدانية، والإدارة المتنقلة للقوى العاملة.

منذ دمج التكنولوجيا المتينة، شهد المستجيبون تحسينًا في قدرات ترقية الأجهزة، وانخفاض في معدلات تعطل المعدات، وتحسين إنتاجية العمال.

- نتيجة لذلك، يتوقع ما يقرب من النصف (49%) انخفاضًا في التكلفة الإجمالية للملكية TCO بنسبة تتراوح بين 11-20%، مقارنة بأجهزتهم غير المتينة السابقة.

تلعب الأجهزة المتينة أيضًا دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MEA على تحقيق أهداف ممارساتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من خلال تمكينها من أتمتة المهام، وتقليل عبء العمل اليدوي، وخفض مستويات النفايات واستهلاك الطاقة في النهاية.

وقال Huang: "إن المؤسسات القائمة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تدرك، بشكل متزايد، الفوائد التشغيلية التي تقدمها تكنولوجيا الأجهزة المتينة، بدءًا من تحسين إنتاجية العمال ووقت التعطل غير المخطط له وصولًا إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة في بيئات العمل الصعبة". وأضاف: "مع استمرار الطلب على تكنولوجيا الأجهزة المتينة ونموها بوتيرة سريعة، فإن الأجهزة والبرامج المتينة لشركة Getac، جنبا إلى جنب مع خدمة العملاء من الدرجة الأولى، ستساعد على تغذية ثورة رقمية عبر القطاعات الصناعية المختلفة وما هو أبعد من ذلك".

لتنزيل تقرير"إعادة تعريف التكلفة الإجمالية للملكية: تقنيات الأجهزة المتينة لتمكين العمليات الصناعية" بالكامل لشركة IDC InfoBrief الذي أقيم برعاية شركة Getac (رقم الوثيقة AP242464IB، بتاريخ إبريل 2024)، قم بزيارتنا من هنا .

نبذة عن Getac

شركة Getac Technology هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة المتينة وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يمكن ارتدائها على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع والسلامة العامة والإسعاف والحرائق والإنقاذ والمرافق والسيارات والموارد الطبيعية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.getac.com . شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على LinkedIn و YouTube .

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