الاعتراف بشركة Getac كشركة رائدة في تقييمات IDC MarketScape للأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتينة على المستوى العالمي

تايبيه, يوليو 21, 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليومGetac Technology Corporation، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج التكنولوجيا القوية، أنها أصبحت شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الأجهزة المحمولة المتينة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتينة حسب ما ذكره تقريرين جديدين صدرا من قِبل IDC MarketScape.

Two new IDC MarketScape reports named Getac a worldwide Leader in Rugged Mobile Devices and Rugged Tablet and PC

وذكر التقريران الصادران عن IDC MarketScape: تقييم البائعين لسنة 2023 حول الأجهزة المحولة القوية على مستوى العالم.1 و IDC MarketScape: تقييم البائعين لسنة 2023حول الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم"2،" ، " أنه برغم التحديات، فإن مستقبل الأجهزة المحمولة القوية في أمان. تؤدي الأجهزة المتينة مهامًا لا تستطيع الأجهزة المخصصة للمستهلكين القيام بها، كما أنها تتفوق في إنجاز سير عمل المؤسسات عالية التخصص. ومع سعي المزيد من الشركات إلى تمكين قطاعات أكبر من قوتها العاملة، يقدم العاملون في وظائف الخطوط الأمامية فرصة واضحة نحو النمو".

وصرح جيمس هوانج، رئيس شركة Getac Technology Corporation قائلاً :"نعتقد أن هذه النتائج هي دليل إضافي على ريادة Getac في وضع المعايير في أجهزة الحوسبة المتينة والبرمجيات والملحقات والخدمات الاحترافية المصممة لكل عميل". وأضاف: "نتعاون بصورة استباقية مع عملائنا لحل المشكلات التشغيلية التي تواجههم على كل مستوى لضمان حسن الأداء في بيئات العمل القاسية. وهذا ينتج عنه انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية لأن أجهزة Getac مصممة من الألف إلى الياء للتعامل مع الظروف الصعبة".

وأشار تقرير IDC MarketScape إلى أنه "يتعين على المنظمات التابعة للمؤسسات التي تتطلب حلولًا متينة تمامًا تستند إلى نظامي Android أو Windows مصممة للعديد من حالات الاستخدام المناسبة لوظائف الخطوط الأمامية وضع شركة Getac على رأس قائمة مزوّدي الأجهزة المتينة الخاصة بهم.

وتتضمن نقاط القوة الإضافية التي تتميز بها Getac والواردة في التقارير ما يلي:

مجموعة الحلول الشاملة: "تقدم Getac مجموعة واسعة من الأجهزة المتينة التي تختلف باختلاف أنظمة تشغيل متعددة وعوامل الشكل وأحجام الشاشات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Getac عروضًا مميزة لأجهزة تشغيل الفيديو المتينة داخل السيارة والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم والتي لا يقدمها منافسوها المباشرون. تخلق عروض المنتجات المجاورة هذه إمكانية لتوسيع إضافي في السلامة العامة وإنفاذ القانون".

سلسلة التوريد المتكاملة رأسياً: "تصمم Getac وتصنع منتجاتها الخاصة وتتعاون مع الشركات التابعة لشركة Getac Holdings لصنع مكونات أساسية مهمة، على سبيل المثال؛ اللوحات الأم والبطاريات وكيسات الكمبيوترالمحمولة والمكونات الميكانيكية من البوليمر المشترك لسلسلة توريد متكاملة رأسياً."

يوصى باستخدام برنامج Android Enterprise : تضمن Getac بفضل مشاركتها في برنامج Android Enterprise الموصى به، "أن أجهزة الأندرويد الخاصة بها ستتلقى تحديثات الأمان في الوقت المناسب، إلى جانب دعم نظام التشغيل أثناء مراحل النشر".

لمزيد من المعلومات، يُرجى تحميل IDC MarketScape excerpt.

تقرير 1 "IDC MarketScape: تقييم البائعين لسنة 2023 مجموعات الأجهزة المحولة المتينة على مستوى العالم", doc#US50689523، يونيو 2023. تقرير 2"IDC MarketScape: تقييم البائعين لسنة 2023حول الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتينة على مستوى العالم"، doc#US50689523/ يونيو 2023.

نبذة عن IDC MarketScape

تم تصميم نموذج تقييم البائعين من IDC MarketScape لتقديم نظرة عامة على الصلاحية التنافسية لموّردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في سوق معين. وتستخدم منهجية البحث منهجية صارمة لتسجيل النتائج تعتمد على المعايير الكمية والنوعية مما ينتج عنه رسم بياني واحد يوضح وضع كل بائع في سوق معين. كما يوفر IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله مقارنة عروض المنتجات والخدمات والقدرات والاستراتيجيات وعوامل نجاح السوق الحالية والمستقبلية لبائعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مفيد. ويوفر هذا الإطار أيضًا لمشتري التقنية تقييمًا شاملاً لنقاط القوة والضعف لدى البائعين الحاليين والمحتملين.

نبذة عن شركة Getac

شركة Getac Technology هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة المتينة وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يمكن ارتدائها على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع والسلامة العامة والإسعاف والحرائق والإنقاذ والمرافق والسيارات والموارد الطبيعية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.getac.com. شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على LinkedIn وYouTube.

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