الاعتراف بشركة JA Solar باعتبارها قابلة للتمويل بنسبة 100% في استطلاع بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة BNEF لعام 2023 حول العلامات التجارية للوحدات الكهروضوئية PV

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JA Solar Technology Co., Ltd.

19 ديسمبر, 2023, 23:53 AST

بكين، 19 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في استطلاعها للقابلية المصرفية لعام 2023 للشركات المصنعة للوحدات الكهروضوئية (PV) والعاكسات، قامت بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة (BNEF) بتقييم قادة الصناعة على أساس المقاييس الرئيسية للأداء والبيانات المالية والمنتجات والسمعة. وأظهرت شركة JA Solar قوة تشغيلية ومالية قوية إلى جانب سجل الأداء المتميز وتم الاعتراف بها على أنها قابلة للتمويل بنسبة 100٪ في الاستطلاع.

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JA Solar Recognized as 100% Bankable in the 2023 BNEF PV Module Brand Bankability Survey
JA Solar Recognized as 100% Bankable in the 2023 BNEF PV Module Brand Bankability Survey

وتعد BNEF واحدة من أكثر المؤسسات البحثية الخارجية مصداقية في سوق الطاقة المتجددة، وكانت تقاريرها بمثابة مرجع حاسم للعديد من المؤسسات المالية في مجال الائتمان التجاري منذ فترة طويلة، وفي الاستطلاع، تم جمع ردود الأفعال من البنوك العالمية والصناديق التمويلية ومقاولي هندسة الطاقة الشمسية ومنتجي الطاقة المستقلين والمستشارين الفنيين. ويقدم التقرير في النهاية تقييمًا شاملًا للأهلية المصرفية لمُصَنعي الوحدات، بعد تحليل الصحة المالية وسجلات الأداء.

وأشار التقرير إلى سجل نتائج موثوقية الوحدة الكهروضوئية لعام 2023 التي نشرتها مؤسسة اختبار الطاقة الكهروضوئية الشهيرة PVEL (PV Evolution Labs) وتقرير مؤشر الوحدة الكهروضوئية لعام 2023 الذي أصدره مركز اختبار الطاقة المتجددة RETC))، وهو عبارة عن مؤسسة اختبار رائدة في الولايات المتحدة، وقد تفوقت منتجات JA Solar في كلا التقريرين، مما يوفر تأكيدًا متبادلًا للقدرات المتقدمة لمنتجات للشركة.

قامت JA Solar على مدار السنوات بتعزيز أبحاثها وتطورها التكنولوجي بشكل مستمر، وضخ زخم جديد في التخفيض المستمر للتكلفة المستوية للكهرباء LCOE. وفي مايو 2023، أطلقت JA Solar وحدة DeepBlue 4.0 Pro الجديدة من النوع n، ويشتمل هذا المنتج على التقنيات الأساسية لتقنية خلايا Bycium+، ومواد التغليف عالية الموثوقية، وتقنيات التغليف عالية الكثافة، مما يؤدي إلى كفاءة وحدة تتجاوز 22.8%.

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