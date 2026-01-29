البحري شريكًا رسميًا مميزًا لبطولة "ليف غولف "26 للعام الثاني على التوالي

Bahri

29 يناير, 2026, 21:37 AST

الرياض, 29 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تواصل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، تعزيز حضور علامتها التجارية من خلال رعايتها لبطولة «ليف جولف»، للعام الثاني على التوالي.

وبصفتها شريكًا رسميًا مميزًا، تعكس رعاية البحري لـ«ليف جولف» الالتزام بالتوسع وتعزيز مستوى الحضور والتواصل وتحفيز فرص التعاون محليًا وعالميًا. وتوفر هذه الشراكة للبحري منصة عالمية قوية للتواصل مع المستثمرين والشركاء والموردين وأصحاب المصلحة حول العالم، إلى جانب مواءمة علامتها التجارية مع رياضة تجسد قيم الدقة والقيادة والمرونة والأداء العالي.

وتُعدّ بطولة «ليف جولف – الرياض» في هذه النسخة منافسة عالمية تجمع 57 لاعبًا من نخبة لاعبي الجولف على مستوى العالم، حيث تمتد البطولة على مدى أربعة أيام يتنافس خلالها اللاعبون على صدارة الترتيب. وتمثل بطولة الرياض محطة انطلاق لسلسلة بطولات «ليف جولف» التي تشمل عددًا من المدن الدولية، حيث تمتد رعاية البحري للبطولة بعد الرياض إلى كل من سنغافورة، وكوريا، والمملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمار بن أحمد النهدي، نائب الرئيس للتسويق والتواصل في البحري، قائلًا: "تمثل رعايتنا لـ«ليف جولف» توافقًا استراتيجيًا يتجاوز حدود الرياضة، ويعكس طموحنا لتعزيز حضورنا العالمي والارتقاء بعلامة البحري التجارية على الساحة الدولية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمكّننا من الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور في أبرز الأسواق العالمية."

تأكيدًا على مكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، تستمر البحري في دعم بطولات «ليف جولف»، التي تمثل إضافة نوعية إلى منظومة العلاقات مع شركائها ومورديها ومجتمع المستثمرين حول العالم، فضلًا عن تعزيز دورها في دعم قطاع الرياضة.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872817/Bahri.jpg

