البحرين تستعد لاستضافة منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 في أكتوبر

يجمع المنتدى في نسخته الرابعة نخبة من قادة القطاع لاستشراف المرحلة المقبلة من الابتكار في الخدمات المالية.

المنامة – البحرين،, 11 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ --

تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، المنتدى الرائد في المنطقة للخدمات المالية، والذي ستنطلق أعماله في الفترة ما بين 7 و8 أكتوبر 2026 بمركز البحرين العالمي للمعارض. ويأتي المنتدى بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من مصرف البحرين المركزي وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وستقوم "فوربس الشرق الأوسط" بإعداد برنامج وأجندة المنتدى.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

وسيجمع المنتدى عدداً من القيادات الفكرية العالمية وأبرز رواد الابتكار في قطاع الخدمات المالية وصناع القرار بهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه البيئة الداعمة للقطاع إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الواعدة التي ستساهم في دعم نمو قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة والعالم. وتاتي نسخة هذا العام بعد تحقيق المنتدى مكانة مرموقة كمنصة للتعاون النوعي، وطرح الرؤى القيادية، ودفع مسيرة تطور القطاع.

وفي تصريح للسيد محمد العلوي الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: " رسّخ منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 مع قرب انطلاق دورته الرابعة مكانته كأحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكداً على ما تتميز به البيئة الداعمة للخدمات المالية والتكنولوجيا في مملكة البحرين من حيوية مستمرة، إلى جانب الدعم القوي لهذه البيئة من قبل الجهات المعنية والمهتمة بتطويرها. ويضم المنتدى نخبة من المؤسسات المالية والشركاء، ويستقطب القيادات الفكرية والرؤساء التنفيذيين من مملكة البحرين والمنطقة والأسواق العالمية."

وأضاف السيد محمد العلوي: "ويوفر برنامج المنتدى الذي تم إعداده ليتضمن عدداً من الجلسات الرئيسية، والحلقات النقاشية والمعارض التي تشكل جميعها منصةً لتبادل المعرفة وبناء الشراكات مع ما يحتويه المشهد المالي العالمي من تحولات عميقة. كما سيعكس منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 التقدم المستمر الذي أحرزه القطاع وما يتسم به من مرونة ودور محوري في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة الخدمات المالية بأكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين".

وقد واصل قطاع الخدمات المالية إظهار المرونة في التكيف مع الظروف المتغيرة للسوق في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات مستمرة، و تجلى ذلك في مملكة البحرين التي تتميز بمنظومة تشريعية متقدمة وتعاون قوي بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم الاستقرار ويُمكّن الابتكار والنمو. ومع ما يشهده قطاع التكنولوجيا المالية من تطور ستركز الدورة الرابعة للمنتدى على بحث المسارات العملية لتحقيق النمو، بما في ذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة المالية واللوائح التنظيمية والبنية التحتية، مع تسليط الضوء على فرص التعاون والابتكار.

وسيتيح المنتدى منصة تفاعلية للمشاركين للاستفادة من النقاش حول أحدث التطورات في القطاع، وللمساعدة في بناء علاقات استراتيجية مع الشركاء المحتملين والمستثمرين وصناع القرار. وللمزيد من المعلومات أو للتسجيل في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 يرجى زيارة الموقع الالكتروني.

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مملكة البحرين. ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في البحرين وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية لمملكة البحرين وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com.

نبذة عن منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية

يُعدّ منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية المنتدى الرائد في البحرين للخدمات المالية، والذي انطلق لأول مرة عام 2023 ويُعقد الآن في دورته الرابعة، حيث يجمع المستثمرين العالميين وصناع القرار والمؤسسات المالية وقادة التكنولوجيا لاستكشاف المرحلة التالية من الابتكار المالي. وينظم المنتدى مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من شركاء رئيسيين في البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية، ويجمع بين جميع المهتمين بقطاع التكنولوجيا المية في المنطقة والعالم بهدف تبادل الأفكار وبناء الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار التي تُشكّل مستقبل الخدمات المالية، مع ربط الرؤى العالمية والفرص الإقليمية. وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكترون . www.fintechforward.bh