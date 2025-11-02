على هامش منتدى بوابة الخليج 2025 في مملكة البحرين بنك السلام يحتفي بمرور عام على تأسيس ASB Capital بإجمالي أصول مُدارة تبلغ 5.8 مليار دولار أمريكي

• تم إطلاقها في الربع الرابع من عام 2024 خلال منتدى بوابة الخليج الاستثماري 2024 في مملكة البحرين.

• نمو الأصول المُدارة بنسبة 30% لتصل إلى 5.8 مليار دولار أمريكي.

• طرح مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، من بينها: صندوق الأسهم العالمية ASB State Street Global Equity Fund وصندوق أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ASB MENA Equity Fund وصندوق التكنولوجيا ASB Technology Fund وصندوق الصكوك ASB Sukuk Fund

• لعبت دوراً محورياً في إصدارات أسواق الأدوات المالية الإقليمية بإجمالي تجاوز ملياري دولار أمريكي.

• من المقرر إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة للصكوك XASB Sukuk ETF قريباً.

المنامة، مملكة البحرين, 2 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلن بنك السلام (رمز التداول: SALAM في بورصة البحرين وSALAM_BAH في سوق دبي المالي)، أحد أسرع المؤسسات المالية نمواً في المنطقة، عن مواصلة مسيرة التوسع وذلك خلال الاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس ذراعه المتخصصة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثماريةASB Capital ، والتي تم الإعلان عن إطلاقها خلال منتدى بوابة الخليج 2024في مملكة البحرين .

Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director

وقد حققت ASB Capital نمواً متسارعاً خلال العام المنصرم لتبلغ الأصول المُدارة اليوم حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس ثقة قاعدة زبائنها المتنامية. وخلال العام الحالي، عززت الشركة حضورها من خلال إطلاق العديد من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك صندوق الأسهم العالمية ASB State Street Global Equity Fund وصندوق أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ASB MENA Equity Fund وصندوق التكنولوجيا ASB Technology Fund وصندوق الصكوك ASB Sukuk Fund لتتيح لزبائنها فرصاً متنوعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقد شهد العام الحالي أيضاً زخماً كبيراً في أنشطة الشركة بمجالي الاستشارات وإدارة المحافظ الاستثمارية، مع توسعها في المحافظ الاستثمارية التفويضية وغير التفويضية للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية والشركات والمؤسسات الاستثمارية.

ولعبت ASB Capital دوراً محورياً ضمن منظومة بنك السلام المتكاملة للخدمات المالية عبر دفع أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار وأسواق رأس المال. فخلال عام 2025، شاركت ASB Capital في عدد من إصدارات أسواق الأدوات المالية الإقليمية، بما في ذلك Bapco Energies وبنك الكويت الدولي وسوليدرتي البحرين. كما أبرمت العديد من التفويضات الجديدة في هذا المجال، مما يعزز موقعها الاستراتيجي في المشهد المالي الإقليمي.

ومن المقرر أيضاً أن تطلق الشركة صندوق مؤشرات متداولة للصكوك XASB Sukuk ETF بالتعاون مع " Xtrackers " التابعة لـ " DWS "، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات ذات الدخل الثابت، وتعزيز نهج ASB Capital القائم على الابتكار في إدارة الأصول.

وعلى هامش منتدى "بوابة الخليج"، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital قائلاً : " يمثل العام الأول من مسيرة ASB Capital فصلاً محورياً في قصة النمو المستمرة لبنك السلام. حيث ارتكزت جهودنا خلال هذه الفترة على بناء الثقة وتعميق علاقتنا مع الزبائن وتوسيع نطاق عروضنا الاستثمارية. ويعكس هذا النمو في الأصول المُدارة وإطلاق الصناديق الاستثمارية الجديدة ونجاحها في معاملات أسواق رأس المال التزامنا بتقديم قيمة حقيقية ومستدامة لزبائننا. وتقف ASB Capital اليوم كواحدة من بين أبرز شركات إدارة الأصول والثروات في المنطقة، وسنواصل العمل لتحقيق من المزيد من الفرص الواعدة".

يواصل كل من بنك السلام و ASB Capital الاستفادة من البيئة المالية المتطورة في مملكة البحرين لتوسيع نطاق عملياتها على مستوى المنطقة، في إطار رؤيتها المشتركة لتقديم حلول مالية شاملة تتمحور حول الزبون، وتشمل مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية.