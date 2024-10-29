البرلمانيون المحليون من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية: التعاون الصيني الأفريقي هو شراكة تعود بالفائدة على الشعوب

مدينة نانتشانغ، دولة الصين, 29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات (JXICC): أقيم في 22 أكتوبر حفل اختتام "ندوة البرلمانيين المحليين من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية" في جيانغشي، حيث أكمل 24 مشاركًا من ست دول، وهي اتحاد جزر القمر وجمهورية بنين وجمهورية بوركينا فاسو الشعبية وجمهورية بوروندي وجمهورية الكونغو وجمهورية الكاميرون، ندوة امتدادها 14 يومًا.

في حفل الاختتام، أعربت السيدة Hayda Nourdine Sidi، نائبة رئيس جمعية اتحاد جزر القمر، عن خالص امتنانها نيابة عن المشاركين في الندوة.

Local Parliamentarians from French-speaking African Countries: Sino-African Cooperation is a Partnership that Benefits the Peoples

وذكرت Hayda Nourdine Sidi أنهم خلصوا من هذه الندوة إلى عدد من التجارب القيّمة التي وجّهتهم إلى رؤى جديدة وزودتهم بالكثير من الإلهام.

من خلال 14 يومًا من التعليم في الفصول الدراسية والزيارات الميدانية والخبرات الثقافية، لم يكتسب المشاركون فهمًا منهجيًا لتجارب التنمية الناجحة في الصين فحسب، بل اكتسبوا أيضًا معرفة مهنية حول بناء المؤسسات الحديثة في الصين، وإعادة إحياء الريف واستصلاحه، وحماية الثقافة والطبيعة وتنميتهما، وشهدوا بذلك على الروح الحيوية القوية للتنمية الاقتصادية في الصين.

وقالت السيدة Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou، حاكمة منطقة وسط جنوب بوركينا فاسو، إن الندوة كانت وقتًا رائعًا للاكتشاف والمشاركة والتجربة والتبادل، وأنهم تعلموا الكثير من الدروس الملهمة من تجارب الصين.

قال السيد Mathieu Ahouansou، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية في بنين، إنه يأمل في أن تتمكن الصين وأفريقيا في المستقبل القريب من تعزيز التعاون فيما بينهما لتحقيق الأهداف (من "مبادرة الحزام والطريق")، وهو ما سيعود بالفائدة على كل من الصين والدول الأفريقية، بما فيها جمهورية بنين.

وقال Mercier Alexandre Kesse-Okoko ، عضو مجلس الشيوخ من إدارة Cuvette-Ouest في جمهورية الكونغو، إن التعاون الصيني الأفريقي ممتاز ومفيد للشعوب، وما يجب القيام به الآن هو الاستفادة الكاملة من دور العلاقات الصينية الأفريقية وضمان تنميتها المستدامة.

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