البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

النتائج المالية لمجموعة QNB للنصف الأول من عام 2023 ترتفع إلى 7,6 مليار ريال قطري

المؤشرات الرئيسية

بلغ صافي الأرباح مبلغ 7,6 مليار ريال قطري ، بزيادة نسبتها 8 % عن العام السابق.

ارتفع إجمالي الموجودات إلى مبلغ 1,202 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها %7 عن يونيو 2022 .

ارتفعت القروض والسلف إلى مبلغ 819 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها %7 عن يونيو 2022 .

ارتفعت ودائع العملاء إلى مبلغ 836 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها %5 عن يونيو 2022 .

استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند %97,9 .

المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى %20,4 .

ارتفع العائد على السهم بنسبة 9% إلى 0,76 ريال قطري .

QNB Group Headquarters in Doha, Qatar

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى مبلغ 104 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها %1 عن يونيو 2022 .

تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 29,000 موظف من خلال أكثر من 900 موقع و 4,900 جهاز صراف آلي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

فيما يلي البنود الرئيسية للنتائج المالية للمجموعة للنصف الأول من عام 2023:

ملخص النتائج المالية

)مليار ريال قطري) يونيو 2023 يونيو 2022 التغيير %

صافي الأرباح 7,6 7,0 %8

الإيرادات التشغيلية 18,5 16,3 %14











إجمالي الموجودات 1,202 1,124 %7

القروض والسلف 819 766 %7

ودائع العملاء 836 795 %5

إجمالي حقوق المساهمين 104 103 %1













مؤشرات الأداء الرئيسية











يونيو 2023 يونيو 2022 ديسمبر 2022

العائد على السهم (ريال قطري) 0,76 0,70 1,44

نسبة الكفاءة )التكلفة الى الدخل) %20,4 %20,2 %19,7

نسبة القروض إلى الودائع %97,9 %96,4 %95,9

نسبة الديون المتعثرة %2,9 %2,4 %2,9

نسبة التغطية %99 %123 %99

نسبة كفاية رأس المال %19 %18,9 %19,6



































تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال النمو المستدام

نتائج بيان الدخل: بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 7,6مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها %8 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14% إلى 18,5 مليار ريال قطري، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) الى %20,4 كما في 30 يونيو 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مصادر نمو المركز المالي: بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,202 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها %7 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 819 مليار ريال قطري. ساعد تدفق الودائع القوي الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 836 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 97,9% كما في 30 يونيو 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية.

جودة محفظة الائتمان: بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,9 كما في30 يونيو 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 4,7 مليار ريال قطري وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

المعدلات التنظيمية: بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19 كما في 30 يونيو 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %146 و %106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي

يعتبرQNB البنك الأعلى تصنيفاً في قطر وأحد أعلى البنوك تصنيفاً في العالم بتصنيفات Aa3 من موديز، وتصنيف A+من ستاندرد آند بورز، وتصنيفA من فيتش.

وتعتبر هذه التقييمات دليلاً على متانة قاعدتنا لرأس المال ونهجنا في الحوكمة وعلى حصافة إدارتنا للمخاطر ونموذجنا للأداء والتشغيل. ويوفر لنا ذلك ميزة تنافسية للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية ويسمح لنا بمواصلة خطط النمو والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيتنا.

إن الأداء القوي لمجموعةQNB ، مدعوم بتصنيفات ائتمانية عالية، يعتبر عامل هام لتشجيع المؤسسات والشركات والعملاء الأفراد للتعامل مع البنك. كما أنها تعزز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية في المركز المالي للمجموعة واستراتيجيتها.

خلق وتقديم القيمة

بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، حافظ QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك وفقاً لتصنيف براند فاينانس. حيث بلغت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB 7,7 مليار دولار أميركي. وقد شهدت قيمة علامة QNB التجارية المصرفية نمواً على أساس سنوي وحافظت بقوة على ترتيبها في المرتبة 45 عالمياً ضمن أعلى قيمة 50 علامة تجارية مصرفية في العالم من حيث القيمة. كما حسنت المجموعة ترتيبها في مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، إلى مستوى 85 من مستوى 83 في عام 2022.

حصلت مجموعة QNB أيضاً على عدد من الجوائز المرموقة في العام الحالي، بما في ذلك:

جوائز EuroMoney للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2023

جوائز EuroMoney للتميز لعام 2023

جوائز MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والشرق الأوسط من Global Finance

جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر والشرق الأوسط من Global Finance

جوائز التمويل المستدام لعام 2023 من Global Finance

الاستدامة

خلال الربع الحالي، نشرت مجموعة QNB تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة، والذي يوثق التزامنا المستمر والتقدم الذي أحرزناه في مسيرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. يوفر التقرير تغطية شاملة ومقاييس ودراسات في التمويل المستدام والعمليات المستدامة والأنشطة غير المصرفية. وتلقى التقرير تأكيداً مستقلاً بشأن إعداده وفقاً لأحدث المعايير العالمية الخاصة بمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) .

بعد نشر إطار مجموعة QNB الرائد للتمويل المستدام والمنتجات المستدامة في السوق خلال العام الحالي وبفضل تركيزنا المستمر على أنشطة التمويل المستدام، حصلت مجموعة QNB على ثلاث جوائز مرموقة من Global Finance في مجال التمويل المستدام لعام 2023، بما في ذلك جائزة "أفضل بنك للتمويل المستدام في قطر". وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تكريم البنك بهذه الجوائز اعترافاً بالتزامه وتقديراً لأنشطته الرائدة في مجال الاستدامة.

إحصائيات المجموعة

يعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من4,900 جهاز صراف آلي

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