Résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2023

Les résultats du premier semestre 2023 du Groupe QNB ont dépassé les 7,6 milliards QAR

Faits marquants

Le bénéfice net a atteint 7,6 milliards QAR, en hausse de 8 % par rapport à juin 2022.

Le total des actifs a augmenté de 7 % par rapport à juin 2022 pour atteindre 1202 milliards QAR.

Les prêts et avances ont augmenté de 7 % par rapport à juin 2022 pour atteindre 819 milliards QAR.

Les dépôts des clients ont augmenté de 5 % par rapport à juin 2022 pour atteindre 836 milliards QAR.

Le ratio prêts/dépôts s'est établi à 97,9 %.

Le ratio coûts/revenus (efficacité) est resté élevé, à 20,4 %.

Le bénéfice par action a augmenté de 9 % pour atteindre 0,76 QAR

Le total des capitaux propres a augmenté de 1 % par rapport à juin 2022, pour atteindre 104 milliards QAR.

Le groupe QNB est présent dans plus de 28 pays sur trois continents, exerçant ses activités dans plus de 900 sites avec l'appui de 29 000 employés et disposant de plus de 4900 distributeurs automatiques de billets.

DOHA, Qatar, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- QNB, la plus grande institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), a annoncé ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023.

Les indicateurs clés des résultats financiers pour le premier semestre 2023 sont les suivants :

Principaux éléments financiers

(milliards QAR) Juin 2023 Juin 2022 Augmentation Bénéfice net 7,6 7,0 8 % Résultat d'exploitation 18,5 16,3 14 %







Total des actifs 1202 1124 7 % Prêts et avances 819 766 7 % Dépôts de clients 836 795 5 % Total des capitaux propres 104 103 1 %

Indicateurs clés de performance Juin 2023 Juin 2022 Décembre 2022 Bénéfice par action (QAR) 0,76 0,70 1,44 Ratio coûts/revenus 20,4 % 20,2 % 19,7 % Ratio prêts/dépôts 97,9 % 96,4 % 95,9 % Ratio NPL 2,9 % 2,4 % 2,9 % Ratio de couverture 99 % 123 % 99 % Ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) 19 % 18,9 % 19,6 %

Créer une valeur actionnariale à long terme grâce à une croissance pérenne et rentable

Résultats du compte de résultat : Le bénéfice net pour le semestre clos le 30 juin 2023 a atteint 7,6 milliards QAR, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat d'exploitation a augmenté de 14 % pour atteindre 18,5 milliards QAR, ce qui témoigne des efforts continus et fructueux déployés par le groupe pour maintenir la croissance à travers un éventail de recettes.

En outre, l'efficacité opérationnelle du groupe QNB se poursuit et permet de réaliser des économies, et la diversification des recettes a favorisé le maintien d'un ratio d'efficacité (coûts/revenus) élevé à 20,4 %, considéré comme l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Facteurs du bilan : Le total des actifs au 30 juin 2023 a atteint 1202 milliards QAR, soit une augmentation de 7 % par rapport au 30 juin 2022, due principalement à une croissance notable des prêts et avances de 7 % pour atteindre 819 milliards QAR. L'afflux important de dépôts de clients a permis d'augmenter la base de dépôts de 5 % pour atteindre 836 milliards QAR à compter du 30 juin 2022.

Le ratio prêts/dépôts du QNB Group s'est maintenu à un niveau élevé de 97,9 % au 30 juin 2023, bien en deçà des limites réglementaires.

Qualité du crédit : Le ratio des prêts non productifs par rapport aux prêts bruts s'élevait à 2,9 % au 30 juin 2023, ce qui témoigne de la grande qualité du portefeuille de prêts du Groupe et de la gestion efficace du risque en matière de crédit. Au cours de l'année, le Groupe QNB a également constitué une provision de 4,7 milliards QAR pour pertes potentielles sur prêts et le ratio de couverture des prêts non productifs est resté élevé à 99 %, ce qui témoigne de l'approche prudente adoptée par le Groupe à l'égard des prêts non productifs.

Ratios réglementaires : Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) du groupe QNB au 30 juin 2023 s'élevait à 19 %. En outre, le ratio de couverture des liquidités (LCR) et le ratio de financement stable net (NSFR) au 30 juin 2023 s'élevaient respectivement à 146 % et 106 %. Ces ratios sont supérieurs aux exigences réglementaires minimales imposées par la Banque centrale du Qatar et le Comité de Bâle.

Des notations de crédit parmi les plus élevées

QNB reste la banque la mieux notée au Qatar et l'une des banques les mieux notées au monde, avec les notes Aa3 de Moody's, A+ de S&P et A de Fitch.

Ces notations témoignent de la solidité du capital du groupe QNB, de sa gouvernance, de sa gestion prudente en matière de risques, de ses activités et de son modèle d'exploitation. Elles confèrent au groupe QNB un avantage concurrentiel lorsqu'il accède aux marchés mondiaux des capitaux pour le financement de gros et lui permettent de poursuivre sa croissance et ses projets d'expansion.

La solidité financière du groupe QNB se traduit par d'excellentes notations de crédit, ce qui témoigne de la confiance que les clients institutionnels, les entreprises et les particuliers accordent aux performances et à la stratégie à long terme du groupe QNB, procurant ainsi des garanties aux investisseurs et aux acteurs du marché.

Créer et fournir de la valeur

S'appuyant sur d'excellentes performances continues du groupe QNB et portées par sa force et son empreinte internationale, la marque QNB reste la marque bancaire la plus prisée de la région MEA selon Brand Finance, affichant une valeur de 7,7 milliards de dollars, ce qui place le groupe en 45ème position au niveau mondial parmi les 50 marques bancaires les plus prisées au monde. Cela illustre la réussite des efforts continus déployés par le groupe QNB pour répondre aux besoins de sa clientèle hétéroclite. L'indice de force de la marque (BSI) de QNB est passé à 85, contre 83 en 2022.

Le groupe QNB a également reçu un certain nombre de récompenses prestigieuses au cours de cette période :

Prix Euromoney Global Private Banking 2023

Prix d'excellence Euromoney 2023

MEED : prix d'excellence bancaire MENA 2023

Meilleure banque pour les PME au Qatar et au Moyen-Orient selon Global Finance

Meilleure banque privée au Qatar et au Moyen-Orient par Global Finance

Prix de la finance durable 2023 décernés par Global Finance

Développement durable

Au cours de ce trimestre, le groupe QNB a publié son dernier rapport annuel sur le développement durable, illustrant l'engagement et les progrès continus réalisés dans le cadre de notre démarche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Ce rapport comprend une couverture complète, des mesures et des études de cas pour nos activités de financement en matière de développement durable, d'opérations en matière de développement durable et d'activités bancaires en matière de développement durable (Beyond Banking). Le rapport a reçu de la part d'un organisme indépendant une assurance limitée quant à sa préparation conformément aux normes universelles les plus récentes de la Global Reporting Initiative (GRI).

À la suite de la publication du cadre de produits et de financement en matière de développement durable du groupe QNB, leader sur le marché, au début de cette année, et grâce à l'attention constante que nous portons aux activités de financement en matière de développement durable, le groupe QNB a reçu trois prix prestigieux lors des Global Finance Sustainable Finance Awards 2023, dont celui de « Meilleure banque pour le financement en matière de développement durable au Qatar ». Il s'agit de la troisième année consécutive où la Banque est récompensée par ces prix qui viennent saluer son engagement et ses activités pionnières dans ce domaine.

Statistiques du groupe

Le groupe QNB est épaulé par 29 000 employés présents sur plus de 900 sites et possédant plus de 4900 distributeurs automatiques de billets (DAB).

