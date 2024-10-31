التزام كانون الشرق الأوسط بالاستدامة والشمول يحظى بالتقدير في جميع أنحاء المنطقة

يؤكد تقدير الجهات المرموقة للشركة التزام كانون بالتميز في مجال التقنية والرعاية البيئية والشمول والمساواة بين الجنسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- حصدت شركة كانون الشرق الأوسط سلسلة من الجوائز المرموقة تقديراً لالتزامها بمستقبل أكثر استدامة وشمولاً، وذلك في إطار تسليط الضوء على ريادتها في مجال الابتكار والاستدامة وتمكين المرأة. ويؤكد هذا التقدير من الجهات المرموقة في المنطقة على تفاني الشركة في التميز بمجال التقنية والرعاية البيئية والشمول والمساواة بين الجنسين.

كرّمت غرفة تجارة دبي شركة كانون الشرق الأوسط بمعيار ESG المرموق خلال أسبوع الاستدامة السنوي، تقديراً لجهود الشركة الاستثنائية في تبني ممارسات المستدامة وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعزز هذا التكريم دور "كانون" كشركة رائدة في تعزيز الاستدامة وإحداث أثر مجتمعي إيجابي.

كما تم الاحتفاء مؤخراً بالتزام "كانون" بتعزيز المساواة بين الجنسين والشمول في القطاع بفضل حملة "ومن هو إمباور". وحصلت المبادرة، التي أطلقت بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال في دبي، على الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تعليمي وتدريبي في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة الرابع والعشرين. ويحتفي هذا التكريم بنجاح الحملة في تعزيز المهارات والشمول والقيادة لدى النساء في قطاعيّ الطباعة والتصوير.

وحصدت "كانون" جائزة مبادرة برنامج تمكين المرأة المؤثرة لهذا العام خلال حفل جوائز ICT Champion لعام 2024 عن مبادرة "ومن هو إمباور" في كانون الشرق الأوسط. ويحتفي هذا التكريم بالجهود التعاونية بين كانون الشرق الأوسط ومجلس سيدات الأعمال في دبي بهدف تعزيز مهارات المرأة وإثراء معرفتها وقدراتها القيادية ودفع عجلة التغيير الإيجابي نحو بيئة أكثر شمولاً.

وفي إطار تعزيز ريادتها التقنية، حصدت حملة "رؤية بلا حدود" من "كانون" جائزتين مرموقتين خلال حفل جوائز Asian Business Review هما: جائزة الأعمال الدولية في الشرق الأوسط في فئة الإلكترونيات وجائزة التميّز التقني في الشرق الأوسط ضمن فئة الاتصال والإلكترونيات. وتشيد هذه الجوائز بالنهج المبتكر للحملة في تمكين الشركات والأفراد من خلال الحلول التقنية وحلول الاتصالات المتطورة، مما يعزز مكانة "كانون" في قطاع الإنتاج والبث في المنطقة.

قالت مي يوسف، مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق لدى شركة كانون في الشرق الأوسط وتركيا ووسط وشمال أفريقيا: "نشعر بفخر كبير بهذه الإنجازات التي تعكس التزامنا الراسخ بالابتكار المستدام وتمكين المجتمع. وتعتبر هذه الجوائز شهادة على العمل الجاد وتفاني فريقنا وشركائنا. ونلتزم بتخطي المزيد من الحدود ووضع معايير جديدة للقطاع وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع وتمكين القادة المستقبليين".

ومع استمرار شركة كانون الشرق الأوسط في قيادة الجهود في مجال التقدم التقني والمسؤولية المجتمعية، تعد هذه الجوائز بمثابة تأكيد قوي على رؤية الشركة ودورها المحوري في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً وتقدماً في مجال التقنية بمنطقة الشرق الأوسط.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":



تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.



وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.



وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.



وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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