التعاون الدولي لتحسين رعاية مرضى السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء يستكمل الموارد للعام السادس

يغطي الجهد الجماعي لتحسين وتوحيد ممارسات العلاج الآن أكثر من 90٪ من حالات سرطان البالغين بالإضافة إلى عدد متزايد من أمراض الأطفال.

اجتماع بليموث، بنسلفانيا، ديسمبر 20، 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (National Comprehensive Cancer Network, NCCN®) - وهي تحالف من مراكز السرطان الأكاديمية الرائدة في الولايات المتحدة - بست سنوات من العمل جنبًا إلى جنب مع التحالف الأفريقي للسرطان (ACC) وجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ومبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة ‎(CHAI)، كجزء من التحالف ضد السرطان (Allied Against Cancer). تم تشكيل التعاون لدعم وتمكين مجتمع الأورام في إفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز قدرة النظام الصحي، وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان، وتحسين إمكانية الوصول لجميع المرضى.

يتضمن عمل التحالف ضد السرطان العديد من المبادرات، بما في ذلك تطوير المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء. تستند هذه التوصيات القائمة على الأدلة إلى إجماع الخبراء داخل المنطقة على مناهج مناسبة للسياق لعلاج جميع أنواع السرطان لدى البالغين تقريبًا في أكثر من اثني عشر دولة في جميع أنحاء المنطقة.

تتوفر المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء مجانًا على NCCN.org/harmonized أو عبر التطبيق المكتبة الافتراضية للمبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN® ‏.

قال البروفيسور إسحاق أديولي، وزير الصحة النيجيري السابق، الرئيس المشارك للجنة التنسيق الإدارية (ACC)، " يعمل مجتمع الأورام في إفريقيا جنوب الصحراء (SSA) مع NCCN لتعزيز قدرة المهنيين لدينا على مواجهة التحدي المتمثل في رعاية مرضى السرطان في SSA والحالات التي تتزايد بمعدل كبير." "تساعدنا أنشطة وأدوات التحالف ضد السرطان مثل إرشادات NCCN المنسقة على ضمان توفير رعاية مرضى السرطان وفقًا لأحدث الأبحاث، بناءً على جميع الموارد المتاحة. يتيح لنا توحيد الرعاية وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها توقع احتياجاتنا بشكل أفضل، بما في ذلك الأدوية، مما يسهل التفاوض على الأسعار وزيادة البنية التحتية اللازمة وكذلك المشاركة في التجارب السريرية والمؤتمرات أو الاجتماعات الدولية. "

ظهرت المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء لأول مرة في نوفمبر 2017، خلال المؤتمر الدولي للمنظمة الأفريقية للبحث والتدريب في مجال السرطان (AORTIC) حول السرطان في إفريقيا الذي يعقد كل سنتين في كيغالي، رواندا.

منذ ذلك الحين، نمت المكتبة إلى 54 المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (54 NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء، مما يوفر توصيات أفضل الممارسات لعلاج السرطان لأكثر من 92٪ من جميع حالات الإصابة بسرطان البالغين في المنطقة، بما في ذلك سرطانات الثدي والبروستاتا وعنق الرحم، بالإضافة إلى دعم موارد الرعاية وتوصيات الفحص. في الآونة الأخيرة، ركزت المجموعات على تطوير إرشادات طب الأطفال .

قال كريستال س. ديلينجر الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب، والرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN: "يشرفنا أن نكون قادرين على العمل جنبًا إلى جنب مع هؤلاء الخبراء المحليين المتفانين عبر مجتمع الأورام الأفريقي والمتعاونين مع التحالف ضد السرطان". "نأمل أن تستمر مثل هذه الجهود في تعزيز التحسينات في الرعاية العملية والطموحة في جميع أنحاء العالم مع دعم زملائنا في علم الأورام في توفيرهم للرعاية المثلى للسرطان".

في عام 2023 وحده، نشرت المجموعة 35 مبدأً توجيهيًا محدثًا. خلال مؤتمر AORTIC الدولي الرابع عشر حول السرطان في إفريقيا الذي عقد في داكار، السنغال في أواخر عام 2023، قدم أطباء الأورام من المنطقة عرضًا حول تنفيذ المبادئ التوجيهية المنسقة داخل بلدانهم، بدعم من جمعية السرطان الأمريكية (ACS).

"كنا محظوظين لأننا تمكنا من توسيع وتحديث المبادئ التوجيهية المنسقة هذا العام خلال اجتماعات في رواندا وزيمبابوي والسنغال، من أجل مواصلة إحراز تقدم ضد العبء المتسارع للسرطان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، قال شانثي سيفندران، (دكتوراه في الطب، MSCR، وماجستير في إدارة الأعمال، وهو النائب الأول لرئيس، دعم رعاية مرضى السرطان، وجمعية السرطان الأمريكية (ACS). "هدفنا هو التأكد من أن أطباء الأورام والمرضى في جميع أنحاء منطقة جنوب الصحراء الكبرى يمكنهم الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها لتقديم أفضل رعاية ممكنة بينما يواجهون غالبًا نقصًا في الموظفين والمعدات."

تم اعتماد مكتبة المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء من قبل وزارات الصحة الفيدرالية والمراكز الرائدة للسرطان في إثيوبيا وليبيريا وملاوي ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، والتي تمثل 44٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء. حتى الآن، تم تنزيل المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 56000 مرة.

تعرف على المزيد حول العمل التعاوني للتحالف ضد السرطان (Allied Against Cancer) لتحسين رعاية مرضى السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال alliedagainstcancer.org .

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)

تُعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® ( NCCN ®) هي تحالف غير هادف للربح من مراكز السرطان الرائدة المكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس NCCN جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة والعادلة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. بينما تُقدِّم إرشادات الممارسة السريرية لـ NCCN في علم الأورام (إرشادات NCCN®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر المبادئ التوجيهية للمرضى للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)® معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من مؤسسة والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)® . وتقوم الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) أيضًا بالنهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

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