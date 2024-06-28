الجيل التالي من الأجهزة اللوحية F110 وK120 من Getac يُقدم مستويات جديدة من الأداء والكفاءة والموثوقية للموظفين الميدانيين

توفر الأجهزة اللوحية المرنة بالكامل الحلول الحاسوبية الشاملة لتلبية أهداف التحول الرقمي في مختلف الصناعات

ملخص الأخبار:

يعتمد الجيل التالي من F110 على الجهاز السابق منه الحائز على الجوائز؛ حيث إنه يوفر أداءً وموثوقية وفي استخدام الطاقة في الميدان.

صُممت الأجهزة المتينة بالكامل الجديدة للمهنيين في قطاعات مثل الدفاع، والمرافق، والتصنيع، والنفط والغاز، الذين يحتاجون إلى حلول رقمية يمكنهم الاعتماد عليها في مجموعة واسعة من بيئات التشغيل.

تشمل الميزات الرئيسية لـ F110 و K120 معالج Intel® CoreTM i5/i7 الجيل الثالث عشر، وشاشة 1200 نيت فائقة السطوع، وتكنولوجيا Wi-Fi 6E AX211 ووحدة الجيل الرابع ( 4G ) أو الجيل الخامس ( 5G ) أقل من 6 جيجاهرتز الاختيارية باستخدام تقنية الشريحة الإلكترونية.

تايبيه, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت Getac اليوم الجيل التالي من الأجهزة اللوحية F110 وK120، التي تجمع بين الموثوقية القوية بالكامل ومجموعة من التحديثات الجديدة القوية للأداء والكفاءة الاستثنائيين في الميدان.

لطالما كان نموذج F110 الرائد من Getac في طليعة تصميم الأجهزة اللوحية القوية، مما يجعله شائعًا بشكل لا يصدق مع العملاء في شتى القطاعات والصناعات. يعتمد الطراز F110 الجديد على هذا الإرث؛ حيث يوفر قوة معالجة محسنة، وسطوعًا، واتصالًا، إلى جانب كفاءة ممتازة في استخدام الطاقة، لأداء كامل التحول في مجموعة متنوعة من بيئات العمل الداخلية والخارجية الصعبة.

The F110 is designed for professionals in sectors such as defense, utilities, manufacturing, and oil & gas, who need digital solutions they can rely on in a wide range of operating environments. The new K120 tablet is a highly versatile solution for professionals, offering multiple operating modes to accommodate the needs of the user.

القوة والتنوع

تتضمن الميزات الرئيسية لجهاز F110 اللوحي أنه يأتي بشاشة ذات حجم 11.6 بوصة، ومعالج Intel® CoreTM i5 / i7 الجيل الثالث عشر، مع بطاقة رسومات Intel® UHD التي توفر مستويات جديدة من سرعة المعالجة والأداء الجرافيكي. يأتي جهاز K120 بشاشة ذات حجم 12.5 بوصة ومعالج ®Intel® i5 / i7 القوي مع بطاقة رسومات Iris® Xe المدمجة.

في أماكن أخرى، يتوفر كلا الجهازين بشاشة LumiBond ذات السطوع الفائق البالغ 1200 نيت، مع أوضاع متعددة اللمسات (يعمل باللمس، وباستخدام القفاز، وبالقلم وبالجهاز الرقمي الاختياري) لتحسين الإنتاجية في الظروف الجوية التي تتحول من الجو المشمس بالكامل إلى المطر والثلوج.

للحصول على أقصى قدر من الحركة والإنتاجية، يمكن استخدام F110 وK120 مع مجموعة واسعة من ملحقات Getac، بما في ذلك لوحة المفاتيح القابلة للفصل، ومقبض الحمل الصلب، ومراسي تثبيت الجهاز.

خيارات الاتصال المتميزة

يُعد التواصل عن بُعد السريع والموثوق به جزءًا أساسيًّا من العمليات الميدانية في صناعات مثل الدفاع وإنتاج/استكشاف النفط والغاز، وهذا هو السبب في أن يقدم الجيل التالي من F110 وكذلك K120 مجموعة واسعة من خيارات الاتصال المتميزة وفقًا للمعايير القياسية. وتتضمن هذه التقنيات Intel® Wi-Fi 6E AX211 و802.11ax وBluetooth 5.3، مما يتيح للموظفين التواصل بسرعة مع الزملاء ومشاركة البيانات عند الحاجة. ويمكن تعزيز الاتصال أكثر من ذلك مع وحدات 4G LTE و5G Sub-6 الاختيارية (تصميم الشريحة المزدوج الذي يحتوي على الشريحة العادية والشريحة الإلكترونية)، في حين توفر كاميرا ويب بجودة 5 ميجابايت صورًا واضحة ومفصلة في أثناء مكالمات الفيديو وأنشطة التوجيه عن بُعد.

فضلًا على ذلك، فإن إدراج منفذين من نوع ThunderboltTM 4 Type-C في جهاز الكمبيوتر اللوحي K120 وفتحة بطاقة الشريحة المزدوجة (الشريحة الصغيرة و3FF والشريحة الإلكترونية) يُعد ميزة قياسية لتوسيع القدرات الشاملة، في حين يوفر القرص الصلب الثابت الذي يمكن إزالته عن طريق المستخدم طريقة آمنة ومرنة لإدارة البيانات في أثناء التنقل.

زيادة كفاءة الطاقة وموثوقية العمل في الميدان

يَحتاج المهنيون الميدانيون في القطاعات، مثل المرافق والتصنيع، إلى أجهزة رقمية يمكنهم الاعتماد عليها طوال وَرديات عملهم، حتى عندما يكون الوصول إلى مأخذ الطاقة أو مرافق الشحن محدودًا. يحتوي الجيل التالي من F110 على ذاكرة DDR5 (تصل إلى 32 جيجابايت)، التي توفر سرعات أساسية أعلى واستهلاك طاقة أقل من الأجيال السابقة، مما يجعلها مثالية للعمل طوال الوردية الكاملة. ويمكن استبدال بطارياته الصديقة للمستخدم في الميدان بسهولة إذا لزم الأمر. إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من وقت التشغيل بين الشحنات، فإن F110 متوافق مع بطاريات ليثيوم أيون العالية السعة الاختيارية من Getac أيضًا.

يتمتع كلا جهازي F110 وK120 أيضًا بالموثوقية القوية. معايير MIL-STD-810H (الجيش الأمريكي)، وشهادة IP66 وتصنيف السقوط في أثناء التشغيل بمقدار 6 أقدام، كل ذلك يجعلهما مناسبين بشكل مثالي للعمليات في بيئات العمل الصعبة؛ حيث يكون خطر الصدمات العرضية والسقوط والانسكابات أكبر بكثير.

يقول James Hwang، رئيس شركة Getac Technology Corporation: "مع تبني أكثر الصناعات صلابة للتحول الرقمي، يحتاج عدد متزايد من المنظمات إلى أجهزة يمكنهم استخدامها لتحل محل العمليات التقليدية باستخدام الأوراق والأقلام في الميدان، وفي المصنع، وفي المرافق النائية، وفي كل مكان آخر". "إن الجيل التالي من أجهزة F110 وK120 اللوحية القوية بالكامل تتميز بميزات وتحسينات جديدة تساعد المهنيين الميدانيين على إنجاز المهمة في أول مرة تُطلب منهم، حتى عندما يواجهون ظروفًا ومواقع معاكسة".

يتوفر الجيل القادم من F110 الآن وسيتوفر K120 في يوليو. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.getac.com

نبذة عن Getac

شركة Getac Technology Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة المتينة وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:.http://www.getac.com شارك في مدونة Getac الصناعية أو تابع الشركة على لينكد إن ويوتيوب.

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