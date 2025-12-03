الحلويات الفوارة (Popping Candy) تحصل على شهادة الحلال: التوسّع الإستراتيجي لشركة Baida في سوق الشرق الأوسط

(PRNewsfoto/Baida Popping Candy)

شاوزو، الصين, 3 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- مؤخرًا، أعلنت شركة Baida — الشركة المُصنِّعة الصينية الرائدة عالميًا ومزودة حلول الحلويات الفوارة — رسميًا أن مجموعة منتجاتها الكاملة من الحلويات الفوارة قد حصلت على شهادة الحلال رسميًا. يُمثل هذا الإنجاز الهام خطوة محورية في التوسّع الإستراتيجي للشركة في سوق الشرق الأوسط. في المستقبل، ستواصل Baida التمسّك بإستراتيجية التطوير القائمة على ثلاثة محاور: "التوطين العميق، والاندماج الثقافي، والإبداع المشترك"، لدفع النمو عبر ثلاث ركائز أساسية للأعمال: شراكات التصنيع بنموذجي تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الأصلي (OEM/ODM)، وتكامل سلسلة توريد المواد الخام، وتطوير العلامات التجارية المملوكة للشركة — بما يوفّر فرصًا جديدة في السوق، وقيمة تجارية مستدامة للشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبصفتها شركة عالمية رائدة في صناعة الحلويات الفوارة، فإن شركة Baida حاليًا تخدم أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. تُشغّل الشركة منشأة إنتاج متطورة للغاية متوافقة مع معايير التصنيع الجيد (GMP) الدولية، وتحافظ على نظام إدارة جودة قوي. تبلغ مساحة مقرّها التصنيعي في مدينة شاوزو بمقاطعة قوانغدونغ 28,000 متر مربع، وهو مجهّز بتسعة خطوط إنتاج آلية بالكامل وعشرين خط تعبئة عالي السرعة، مما يُتيح قدرة إنتاج سنوية تصل إلى 10,000 طن متري لضمان إمداد ثابت وموثوق. لم تحصل الشركة على عدة شهادات دولية لسلامة الغذاء فقط — بما في ذلك ISO 22000 وBRC وIFS، بل حصلت أيضًا على شهادة الحلال من مركز شنشي الدولي لشهادات الحلال.

تُجسّد تكنولوجيا الحلويات الفوارة من الجيل الثالث المملوكة لشركة Baida قدرات هذه الشركة الاستثنائية في ابتكار المنتجات. وتتيح هذه التكنولوجيا الثورية للمنتج الحفاظ على ثبات ممتاز حتى في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة حتى 52 درجة مئوية. كما أن البنية الفريدة المجوفة الصغيرة الغازية تمنح إحساسًا قويًا وطويل الأمد بالفرقعة، وتقدّم تجربة ممتعة ومفاجِئة للمستهلكين. يضمن هذا التقدّم التقني أداءً ممتازًا في الظروف المناخية للشرق الأوسط، مما يوفر أساسًا تقنيًا قويًا للتوسع في السوق الإقليمية.

تسعى Baida بنشاط إلى بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع العلامات التجارية الغذائية والموزعين المحليين في الشرق الأوسط عبر نموذجي تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الأصلي (OEM/ODM). بالاعتماد على بنيتها الإنتاجية الناضجة وقدراتها القوية في البحث والتطوير، تقدّم Baida حلولًا متكاملة — من تطوير التركيبات وتخصيص النكهات إلى تصميم الغلاف. لتلبية المتطلبات الفريدة لسوق الشرق الأوسط، أطلقت الشركة بالفعل سلسلة من منتجات الهدايا ذات الطابع الخاص، بما في ذلك علب هدايا رمضان، ومجموعات للأطفال بمناسبة عيد الفطر، وتشكيلات حلويات خاصة بالزفاف. في مجال ابتكار النكهات، تمنح Baida الأولوية للنّكهات المحبوبة إقليميًا مثل التمر، والورد، والرمان، والنعناع، مع مزجها بطريقة متقنة مع النكهات العالمية الشهيرة مثل الكولا، والتوت الأزرق، والعنب — محققةً انسجامًا مثاليًا بين الثقافة التقليدية والنكهات الحديثة.

من الجدير بالذكر أن Baida نفّذت أيضًا نظامًا قويًا لتعليقات السوق. من خلال تحليل بيانات المبيعات ورؤى المستهلكين، توفّر الشركة لشركائها رؤى ثقافية متعمقة وحلولًا مبتكرة تساعدهم على الاستجابة بفعالية لتوجهات السوق المتغيرة. ومع استمرار زيادة الطلب على المشروبات والحلويات الجديدة بين المستهلكين الشباب في الشرق الأوسط، تعمل الحلويات الفوارة من Baida على ترسيخ موقعها كمكوّن رئيسي يندمج في سلاسل إمداد الأغذية والحلويات سريعة النمو في المنطقة.

قال Ivan، رئيس الأسواق الخارجية في Baida: "الإحساس الفوّار الفريد للحلويات الفوَّارة جاهز ليصبح مكوّنًا من الجيل القادم في تجربة التذوق — على خطى فقاعات البوبا وحبات البوبا المتفجرة". وأضاف أن Baida تخطّط لتوريد مكوّنات دقيقة الحبيبات من الحلويات الفوّارة، وحلول تطبيقات متكاملة لمحلات الشاي بالحليب، والمقاهي، ومحلات الآيس كريم، والمخابز في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. من ابتكار قوائم منتجات إلى دعم الحملات التسويقية، تهدف Baida إلى تمكين عملاء قطاع الأغذية والمشروبات بالكامل والمساهمة معهم في دفع الابتكار في المشهد الغذائي المحلي.

وفيما يتعلّق بتطوير علامتها التجارية الحصرية، ستستخدم Baida اسم "Baida Popping" كعلامة تجارية رئيسية لبناء هوية محلية ذات صدى ثقافي. تتمحور العلامة التجارية حول القيم الأساسية: "المرح، والمشاركة، والعائلة، والاحتفال، وابتسامات الأطفال"، ساعيةً إلى وضع الحلويات الفوارة كـ "رمز مبهج للتقارب الأسري" و"رمزًا حلوًا لمشاركة الاحتفالات". لهذا الغرض، ستكشف Baida عن هوية بصرية جديدة مُصممة للثقافة العربية، كما ستعيد تصميم شخصية علامتها (IP) الحالية "BoomBoom Head" بطابع مستوحى من الشرق الأوسط — مع دمج الأزياء والألوان المحلية — لتحويل هذه العلامة إلى رفيق محلي محبوب للأطفال. وتخطّط الشركة لإطلاق منتجات Baida Popping أولًا في الإمارات والسعودية وقطر، من خلال شراكات إستراتيجية مع المطارات الرئيسية وسلاسل التجزئة الكبرى.

قال Ivan مؤكدًا: "لسنا ملتزمين فقط بتقديم منتجات عالية الجودة — بل نسعى حقًا للاندماج في الحياة اليومية للمستهلكين المحليين". ستواصل الشركة تعزيز إستراتيجيتها للاندماج الثقافي، مع الحفاظ على الجوهر الأساسي لمنتجاتها، وفي الوقت نفسه دمج العناصر الثقافية الإقليمية بعناية لصياغة هوية علامة تجارية مميّزة مستوحاة محليًا.

ومع حصولها على شهادة الحلال وبدء تنفيذ إستراتيجيتها المعتمدة على ثلاثة محاور بالكامل، يبدو مستقبل Baida في الشرق الأوسط واعدًا بشكلٍ استثنائي. بفضل جودة المنتجات المتفوقة، والبحث والتطوير المتقدّمين، والفهم العميق للثقافة المحلية، تستعد Baida لتقديم تجارب نكهات غير مسبوقة للمستهلكين في الشرق الأوسط، مع خلق قيمة مستدامة للشركاء المحليين. تتمثّل رؤية الشركة طويلة المدى في أن تصبح مشاركًا نشطًا ومحفزًا في تشكيل ثقافة الحلويات المبتكرة في المنطقة.

ومن خلال الاستمرار في دفع الابتكار والاندماج الثقافي، تأمل Baida في ترسيخ الحلويات الفوارة كجسر يربط بين الثقافات المتنوعة — وجعلها مصدرًا لا غنى عنه للبهجة في التجمعات العائلية، وترفيه الأطفال، والأحداث الاحتفالية في الشرق الأوسط. تجسّد هذه الرؤية الإستراتيجية التزام Baida المتواصل بسوق الشرق الأوسط، وعزمها الراسخ على المشاركة في بناء مستقبل مشترك نابض بالحياة بالشراكة مع الشركاء المحليين.

