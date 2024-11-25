الدقة تلتقي بالقوة: فانتج تحتفل بمرور 15 عامًا مع فيديو جديد بعنوان "آلة التداول المثالية"

بورت فيلا، دولة فانواتو, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- احتفالاً بمرور 15 عامًا من التميز، أطلقت شركة فانتج ماركتس (أو "فانتج")، الشركة الرائدة في الوساطة متعددة الأصول، فيديو بعنوان "آلة التداول المثالية"، وهو تكريم لخمسة عشر عامًا من الابتكار والدقة والسعي الدائم لتمكين المتداولين عالميًا. يجسد الفيديو رحلة فانتج ويعكس الروح الجريئة والطموحة للعلامة التجارية.

Precision Meets Power: Vantage Marks 15 Years with New Anniversary Video, “The Ultimate Trading Machine”

وجاء في الفيديو: "في السعي نحو التميز، الدقة والسرعة هما كل شيء." فمنذ 15 عامًا، كانت فانتج في طليعة الابتكار، حيث تطورت باستمرار لتلبية احتياجات المتداولين. بدءًا من إطلاق أدوات مثل التطبيق المحمول المبتكر ومنصة التداول بالنسخ، إلى التكامل مع منصة TradingView. وفي تقييم حديث أجرته Investing.com، برزت فانتج في القمة عبر عدة معايير رئيسية تشمل الرافعة المالية، قيمة الفارق السعري، استقرار الفارق، معدل عدم الانزلاق السعري، عمق السوق، وتنافسية مبادلة الأسعار، وذلك خلال إحدى أكثر الفترات تقلبًا – الانتخابات الأميركية. تثبت فانتج باستمرار معايير جديدة، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في التداول عبر الإنترنت.

منذ تأسيسها، حصلت الشركة على تراخيص في المملكة المتحدة، أستراليا، جنوب أفريقيا، جزر كايمان، وفانواتو، مما رسخ مكانتها كوسيط موثوق ومنظم. وعلى مدار السنوات، التزمت فانتج بأن تكون نموذجًا يُحتذى به للمتداولين، من خلال عقد شراكات مع مؤسسات مرموقة مثل NEOM McLaren Extreme E، ومنظمة اليونسكو، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يضمن إسهامها الإيجابي في المجتمع.

وقال مارك ديسباليير، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتداول: "على مدار 15 عامًا، دعمت فانتج الطموح بأدوات تمكّن المتداولين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في التداول. 'آلة التداول المثالية' ليست مجرد شعار – إنها تجسيد لالتزامنا بالدقة والتقدم."

وأضافت جيرالدين جوه، كبيرة مسؤولي التسويق: "هذا الفيديو يعكس رحلة فانتج – 15 عامًا من الابتكار والطموح والتفاني في تمكين المتداولين. هدفنا هو إلهام المتداولين ليطمحوا للأعلى، مع العلم أن فانتج ستكون دائمًا هناك، تدفعهم لتجاوز الحدود."

تواصل فانتج رحلتها مع التركيز على وضع معايير جديدة للصناعة، وتقديم ميزات مبتكرة، وتمكين المتداولين من تحقيق النجاح.

استمتع برحلة فانتج على مدار 15 عامًا وشاهد "آلة التداول المثالية" قيد التنفيذ هنا.

تعرف على المزيد حول الذكرى الخامسة عشرة لفانتج هنا.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تُقَدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

*"آلة التداول النهائية" هو مصطلح تسويقي ولا يعني الأداء المضمون.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=kjVl3_n4qIQ

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/5023475/Vantage_15_Logo_Logo.jpg