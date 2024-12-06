الدورة الـ 136 لمعرض Canton: منصة المعرض على الإنترنت تُمكِّن التجارة الرقمية العالمية من تجاوز حدود الزمان والمكان

غوانزو، الصين، 6 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- يجعل معرض الصين للاستيراد والتصدير في دورته الـ 136 ("معرض Canton")، وهو المعرض التجاري الذي اُختتم مؤخرًا بعد أن استمر لمدة شهر واحد في غوانزو، الصين، من منصته للمعارض على شبكة الإنترنت معرضًا طوال العام؛ وذلك لتمكين التعاون عالي الكفاءة باستمرار بين العارضين والمشترين.

على مدار جلسة الخريف، قام ما يقرب من 48000 عارض بتحميل إجمالي 3.75 مليون من المعروضات إلى المنصة على الإنترنت، حيث سجلت ارتفاعًا قياسيًّا بنسبة 60 في المائة و50 في المائة على التوالي مقارنةً بنفس الجلسة في العامَين الماضيَين.

وتَخلِق المنصة عبر الإنترنت، التي تتكامل بسلاسة مع عملية التوفيق بين المُورِّدين والمشترين، والمفاوضات التجارية، وتبادل المعلومات، المزيد من الفرص للعارضين للتواصل مع المشترين في خارج البلاد. كما أطلَق معرض Canton في دورته الـ 136 أيضًا مساعدًا رقميًّا افتراضيًّا وتطبيقًا جديدًا لمعرض Canton يُحسِّن بشكل هائل من تسهيل التجارة للعارضين والمشترين.

قال Li Bingye، مدير التسويق في شركة Shijiazhuang Decno Decoration Materials Co., Ltd.: "في الماضي، لم يكن بإمكاننا العرض إلا عندما نكون متواجدين فعليًّا في المعرض، ولكن الآن ومع التقارب بين المنصة على الإنترنت والمعرض التجاري على أرض الواقع، يمكننا العرض على مدار الساعة من أجل الفوز بمزيد من الشركات التي تستفيد من جودة منتجاتنا والفرص التي توفرها منصة معرض Canton عبر الإنترنت".

وقد أنشأت Decno كشكًا للواقع الافتراضي من أجل العروض التوضيحية المفصلة للمنتجات؛ وذلك بهدف تعزيز وجودها على الإنترنت. ومن خلال استخدام تطبيق معرض Canton الذي يُدعى (Canton Fair)، تتواصل Decno أيضًا مع أكثر من 50 عميلًا خارج البلاد؛ مما يمكنهم من تحديد المشترين عاليي الجودة من خلال المعلومات المقدمة وتقديم منتجات وخدمات أكثر استهدافًا.

قال السيد Liang، رئيس قسم التوريد في الصين لمجموعة Kawan Lama Group الإندونيسية، وهو مستفيد آخر من منصة معرض Canton على الإنترنت: "يتم التحقق من الموردين على منصة الإنترنت والموافقة عليهم من قِبَل معرض Canton، وكثير منهم هم أيضًا قادة في الصناعة. وهذا يجعلهم أكثر جدارةً بالثقة من الشركات الموجودة في القنوات الأخرى".

في بيئة التجارة العالمية سريعة التطور اليوم، يُعَد معرض Canton في طليعة الابتكار من خلال الجمع بين التجارب عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع بصورة فعالة من أجل وضع معايير جديدة للتفاعل والتواصل في الصناعة. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى ترسيخ معرض Canton كمنصة "رائدة في السوق"، وتمكين العارضين بالقدرة على المشاركة باستمرار وتقديم فرص لا نظير لها للشركات من أجل توسيع آفاق أعمالها.

وستقام الدورة الـ 137 لمعرض Canton في الفترة من 15 أبريل إلى 5 مايو 2025 في غوانزو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/en-US

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