La 136e Foire de Canton (Canton Fair) : une plateforme d'exposition en ligne permet au commerce numérique mondial de s'affranchir des contraintes de temps et de lieu

GUANGZHOU, Chine, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire d'importation et d'exportation de Chine (la « Foire de Canton »), qui a récemment conclu le salon d'un mois organisé à Guangzhou, en Chine, fait de sa plateforme d'exposition en ligne une foire tout au long de l'année afin de favoriser continuellement une coopération hautement efficace entre les exposants et les acheteurs.

Tout au long de la session d'automne, près de 48 000 exposants ont téléchargé un nombre total de 3,75 millions de pièces sur la plateforme en ligne, atteignant ainsi un niveau record, avec des augmentations respectives de 60 % et 50 % par rapport à l'année précédente.

La plateforme en ligne, qui intègre de manière transparente la mise en relation de l'offre et de la demande, les négociations commerciales et le partage d'informations, offre aux exposants davantage d'opportunités d'entrer en contact avec des acheteurs étrangers. La 136e Foire de Canton a également lancé un assistant numérique virtuel et une nouvelle application de la Foire de Canton, qui ont grandement amélioré la commodité des échanges pour les exposants et les acheteurs.

« Dans le passé, nous ne pouvions exposer que lorsque nous étions physiquement présents à la foire, mais aujourd'hui, par la convergence de la plateforme en ligne et du salon hors ligne, nous pouvons exposer 24 heures sur 24 pour gagner plus d'affaires, en tirant parti à la fois de la qualité de nos produits et des opportunités offertes par la plateforme en ligne de la Foire de Canton », a déclaré Li Bingye, directeur marketing de Shijiazhuang Decno Decoration Materials Co, Ltd.

Pour renforcer sa présence en ligne, Decno a mis en place un stand de réalité virtuelle pour des démonstrations détaillées de ses produits. En utilisant l'application de la Foire de Canton (Canton Fair App), Decno est également en contact avec plus de 50 clients étrangers, ce qui leur permet d'identifier des acheteurs de qualité grâce aux informations fournies et de fournir des produits et des services plus ciblés.

M. Liang, responsable de l'approvisionnement en Chine pour le groupe indonésien Kawan Lama, est un autre bénéficiaire de la plateforme en ligne de la Foire de Canton. « Les fournisseurs de la plateforme en ligne sont vérifiés et approuvés par la Foire de Canton et beaucoup d'entre eux sont également des leaders de l'industrie. Ils sont donc plus dignes de confiance que les entreprises trouvées à travers d'autres canaux », a déclaré M. Liang.

Dans le contexte actuel d'évolution rapide du commerce mondial, la Foire de Canton est à la pointe de l'innovation, en combinant efficacement les expériences en ligne et hors ligne afin d'établir de nouvelles normes en matière d'engagement et de connectivité de l'industrie. Cette initiative stratégique vise à faire de la Foire de Canton une plateforme « leader du marché », en donnant aux exposants la possibilité de s'engager en permanence et en offrant aux entreprises des opportunités inégalées d'élargir leurs horizons commerciaux.

La 137e Foire de Canton se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025 à Guangzhou. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574113/image_969985_10988379.jpg