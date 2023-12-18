الدول الخليجية تتصدر المراكز الأولى في التصنيف العالمي الجديد لاستثمارات العقارات السكنية لعام 2024

كشف مؤشر "هاوسرش" للاستثمار، اليوم الإثنين، استحواذ الدول الخليجية، عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص دبي، على المراكز الأولى في استثمارات العقارات السكنية لعام 2024.

ويسلط المؤشر، الذي يصدر لأول مرة، الضوء على جاذبية المنطقة كملاذ استثماري مستقر وموثوق، خاصة في ظل تراجع أسواق العقارات في أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

كانت الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص دبي، منذ فترة طويلة مركز جذب للاستثمار العقاري الخارجي، وهي معروفة بعروضها العقارية الفاخرة، وبيئتها التجارية المواتية، ونظامها الضريبي الذي يكاد يكون معدوماً.

وقد أسهم تدفق رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة والأجانب ذوي الثروات الكبيرة، وبشكل خاص بعد "البريكست" مع تناقص جاذبية لندن، في تنشيط سوق العقارات السكنية في دبي بشكل أكبر.

وفقاً لتصنيف المؤشر، فإن عُمان وقطر أيضاً تكتسب زخماً، حيث تجتذب المستثمرين العالميين الباحثين عن تدفقات نقدية موثوقة ومستقرة. وتبرز هذه الأسواق كبدائل جذابة لوجهات الاستثمار التقليدية، مقدمة فرصاً واعدة لتنويع المحافظ الاستثمارية.

يقول مارك ويلسون، مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس البحوث في "هاوسرش": "الأداء القوي لكل من عُمان وقطر في مؤشرنا لعام 2024 يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في منطقة الخليج ككل. مع عوائد إيجارية إجمالية تتراوح من حوالي 6% في قطر إلى ما يصل إلى 10% في بعض مناطق دبي، تقدم هذه الأسواق فرصاً مربحة لمن يسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة في الظروف الاقتصادية الراهنة.

صُمم مؤشر "هاوسرش" للاستثمار لمساعدة المستثمرين العقاريين الأفراد على تقييم جاذبية أسواق العقارات السكنية في 50 دولة.

ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عوامل مثل العوائد الإيجارية، وتصنيفات السلام والاستقرار، وحقوق الملكية، ومعدلات النمو الاقتصادي.

وتعكس نتائج المؤشر لعام 2024 تغير المشهد في استثمارات العقارات العالمية، مع صعود دول الخليج كلاعبين رئيسيين.

كما يمثل هذا التطور فرصة بارزة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم والدخول إلى الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو.

يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من مؤشر هاوسارك للاستثمار وتصنيفات الدول بالتفصيل على موقع "هاوسرش". كما يمكن للمستثمرين والأطراف المهتمة زيارة https://housearch.com/markets/ لمزيد من المعلومات.

يشار إلى أن "هاوسرش" هو منصة عالمية رائدة على الإنترنت متخصصة في العقارات السكنية، تركز بشكل أساسي على العقارات الجديدة المباعة مباشرة من قبل المطورين أو البنائين. أطلق في عام 2022 ويضم قائمة واسعة من أكثر من 4000 عقار جديد في وجهات استثمارية شهيرة مثل الإمارات العربية المتحدة