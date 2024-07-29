الذكاء الاصطناعي ينير الحياة على نحو أفضل، شركة DreamSmart تفتتح رسميًا موسم منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في معرض ChinaJoy لعام 2024

شانغهاي، 29 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أُفتتح جناح عرض منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI الخاص بشركة DreamSmart رسميًا في السادس والعشرين من يوليو 2024 بمعرض الصين الدولي للترفيه الرقمي لعام 2024 (معرض 2024 ChinaJoy، شانغهاي، مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، جناح Snapdragon المميز، القاعة رقم E4-05)، وفيه تعرض الشركة أحدث منتجاتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI وإنجازاتها التكنولوجية في مختلف المجالات، وذلك في معرض متكامل جديد الشكل بأبرز المعارض الصينية الرائدة. وفي هذا الحدث، أعلنت شركة DreamSmart رسميًا عن انطلاق موسم DreamSmart لمنظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، بدءاً من معرض ChinaJoy لعام 2024، بهدف إنشاء احتفالية كبيرة بتلك المنظومة.

ويهدف موسم DreamSmart لمنظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، إلى تسيلط الضوء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، حيث يربط تجربة "star" البيئية المتكاملة لنظام Flyme AIOS من شركة DreamSmart. وسيتوسع الموسم، من خلال التجربة والتواصل المتعمقين لسيارات Flyme Auto وهواتف Meizu الذكية AI وكذلك نظارات MYVU الذكية للواقع المُعزز AR، نحو دوائر أكثر نشاطًا وتأثيرًا في القوى الشرائية على غرار السفر والرياضة والألعاب والتكنولوجيا، وذلك انطلاقًا من مفهوم "المستخدم أولاً". سيتم استخدام التكنولوجيا لدفع عجلة الابتكار في التجربة، بينما سيضيء الذكاء الاصطناعي AI الطريق نحو حياة أفضل.

وكأول فعالية مميزة ضمن موسم DreamSmart لمنظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، ستنطلق شركة DreamSmart بقوة من خلال عرض قاعة شاملة لتجربة التكنولوجية في جناحها بمعرض ChinaJoy. وستتيح للجمهور، من خلال ربط منتجاتها متعددة المجالات مثل السيارات وتكنولوجيا الواقع الممتد XR والهواتف الذكية، فرصة استكشاف سحر منظومة DreamSmart لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI عن قرب.

في إطار منظومة شركة DreamSmart لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، يتم دمج الأجهزة الطرفية المتعددة على تطبيق Flyme العملاق، المستند إلى النموذج العام ثلاثي الأطراف وقاعدة المعرفة الخاصة بالمجال، مع Flyme AIOS كنظام التشغيل الأساسي للمنظومة. ويتيح هذا النظام تمكين مختلف الأجهزة الطرفية بما في ذلك الهواتف، وأجهزة السيارات، ونظارات XR، على العمل بشكل متناغم. وتُعتبر Flyme Link القناة الحيوية التي تربط بين هذه الأجهزة الطرفية، مما يسمح لها بتواصل الاجهزة وتكاملها بعضها البعض في مختلف سيناريوهات الاستخدام. وتنتقل التطبيقات الأساسية (مثل الموسيقى والفيديو وتطبيقات الملاحة وغيرهم) بسلاسة أيضًا بين الأجهزة المختلفة عبر قناة Flyme Link، مما يوفر لمستخدمينا تجربة اندماج غامرة في جميع الظروف وفي جميع المواقف.

وفي الوقت ذاته، وبعد التعاون الاستراتيجي مع VSPO في يونيو، أضافت DreamSmart عنصراً قوياً للألعاب الإلكترونية على مسرح ChinaJoy للمرة الأولى، بدعم من سيارات Flyme Auto وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، وأطلقت مفهوم "قمرة قيادة الرياضات الإلكترونية" في الموقع. وتُضفي شركة DreamSmart طابعًا رياضيًا إلكترونيًا على أدوات السفر من خلال مفهوم قمرة قيادة الرياضات الإلكترونية الخاص بسيارات Flyme Auto، حيث تتيح قمرة القيادة هذه تخصيص الإعدادات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستخدمين، مما يجعلها لا تقتصر فقط على الراحة والاستماع إلى الصوت والفيديو، بل تقدم أيضًا تجربة ألعاب فريدة من نوعها للمستخدمين، لتجسد مفهوم "مقصورة الألعاب" المستقبلية في سيارات Flyme Auto الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد جناح شركة DreamSmart في معرض ChinaJoy 2024 حضور سيارة Lynk & Co 09 EM-P وكأس بطولة BLG كضيفي شرف من صناعات مختلفة، مما جعل الجناح محط أنظار الزوار وجذب عدداً كبيراً من اللاعبين للتجربة والتقاط الصور. ومن بين هذه الأجهزة، تدعم سيارة Lynk & Co 09 EM-P الجديدة وظيفة ربط السائق Flyme Link، والتي تتيح استخدام هواتف Meizu للاتصال مع شاشة السيارة، وتحقيق خاصية سطح المكتب دون وجود حواف لشاشة العرض.

وفي مجال تقنية الواقع الممتد XR الذي يتبوء طليعة العصر الحالى، أظهرت شركة DreamSmart أيضاً قوتها التقنية الكبيرة وسحر منتجاتها. تُعد نظارة MYVU الذكية للواقع المعزز AR من أبرز نظارات الواقع المعزز الذكية على مستوى العالم، حيث تجمع بين العديد من الوظائف مثل الذكاء الاصطناعي AI والترجمة والملاحة والموسيقى والإرشاد. تزن النظارة 43 جرامًا فقط، وهي الأخف وزناً في الصناعة، وتتمتع بتقنية عرض بصري وصوتي رائدة عالميًا. كما أن محركها البصري هو الأخف وزناً في العالم، مع ذروة سطوع يبلغ 2000 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة حتى في ضوء النهار. في عالم الصوتيات، تستخدم MYVU مكبرات صوت فائقة الخطية مخصصة للواقع المعزز AR وتصميم تجويف صوتي مخصص لخلق مجال صوتي ستيريو يوفر تجربة غامرة بالكامل.

على مستوى وظائف البرمجيات، تستخدم MYVU تقنية الاتصال السلس بلا حدود Flyme Link التي تم تطويرها بشكل مستقل لنقل التطبيقات الأساسية عالية التردد من الهاتف الذكي إلى النظارات للمستخدمين لتجربتها. فهي تقدم للمستخدمين وظائف عملية تشمل الدردشة مع الذكاء الاصطناعي AI، والترجمة الصوتية البديهية، والملاحة، والاستماع إلى الموسيقى، وتوجيهات الاجتماعات، وذلك من أجل تلبية احتياجات المستخدمين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأعمال والسفر وركوب الدراجات، وتمنحهم تجربة عصرية وتكنولوجية أكثر تقدمًا.

في معرض ChinaJoy، بالإضافة إلى عرض نظارات MYVU الذكية للواقع المعزز AR بألوان ومجموعات متنوعة، تم تقديم هدايا حصرية مخصصة لفريق BLG DreamSmart. كما دعت MYVU أربعة أجانب من دول مختلفة للمشاركة في تبادل تجارب استخدام نظارات MYVU الذكية للواقع المعزز AR في الموقع، حيث لاقت قدراتهم المتميزة في الترجمة ومنطقهم التفاعلي إعجاباً واسعاً، مما جعل نظارات MYVU الذكية للواقع المعزز AR أداة لا غنى عنها للعديد من المسافرين إلى الخارج.

بالإضافة إلى Flyme Auto وMYVU، حظيت هواتف DreamSmart الذكية AI والأجهزة الأخرى القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI بمساحة بارزة في قاعة DreamSmart لمنظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI. ومن بينها، لفتت هواتف Meizu 21 PRO التي تعمل بالذكاء الاصطناعي AI وهاتف Meizu 21 Note للقوات الخاصة الأنظار بفضل تصميمها الجذاب الحصري، وتكوينها المتميز القائم على معالج Qualcomm Snapdragon 8 الرائد، وتجربة التفاعل السلس المستقرة لنظام التشغيل Flyme AIOS، حيث حظيت بإشادة واسعة من المستخدمين على مختلف المنصات.

منذ انطلاق شركة DreamSmart لمبادرة "كل شيء بالذكاء الاصطناعي" في مطلع عام 2024، أصبحت الأجهزة الذكية ركيزة أساسية في منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لشركة DreamSmart. كما أن إطلاق النسخة المستقرة من نظام التشغيل Flyme AIOS سيؤدي إلى إطلاق العنان لتكامل الأجهزة الذكية AI من الداخل إلى الخارج، ليشكل بذلك حلقة متكاملة من تجربة المستخدم. ويسمح المساعد الذكي AICY، مدعوماً بميزات قوية مثل الإدخال بمساعدة الذكاء الاصطناعي AI، والتسجيل العالمي بالذكاء الاصطناعي AI، والملاحظات بالذكاء الاصطناعي AI، ووضع البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI، بالإضافة إلى أفضل تأثيرات الرسوم المتحركة في تاريخ Flyme، لنظام Flyme AIOS بالتميز عن أنظمة التشغيل الأخرى وقيادة المنظومة الجديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI.

انطلاقًا من شعار "إثارة لا نهائية مع الهدف الحقيقي"، تم عرض العديد من المنتجات العصرية من علامة PANDAER التجارية التابعة لشركة DreamSmart على شكل جدار في معرض ChinaJoy. لطالما حظيت منتجات PANDAER بإعجاب المستخدمين في السنوات الأخيرة بفضل تصميمها العصري وتفاصيلها الغنية. استخدمت PANDAER بجرأة وذكاء الألوان الزاهية على الجدار لموضوع "CITY POP" الجديد للتعبير عن القصص العاطفية الكامنة وراء منتجاتها المختلفة، مما جعل هذا الاتجاه أكثر دفئًا ومعنى.

من خلال تجديد العلامة التجارية وانتشارها على منصات متعددة، تلتزم شركة DreamSmart بالاندماج العميق والتنسيق الفائق بين صناعتي الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، مع التركيز على "الهواتف + أجهزة الواقع الممتد XR + السيارات الذكية". تهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة اندماج غامرة متعددة الأجهزة وفي جميع السيناريوهات، وبناء منظومة عالمية للتكنولوجيا الذكية للسفر. تواصل شركة DreamSmart الاندماج في مجالات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا أجهزة الواقع الممتد XR والهواتف الذكية والأنظمة المطورة ذاتيًا والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأساليب الحياة العصرية، وتلتزم ببناء منصة طرفية ذكية شاملة متكاملة عبر الحدود، تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI لخلق حياة أكثر إشراقًا.

تلتزم DreamSmart ببناء موسم قوي لمنظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة. وفي هذه المرة، ومع معرض ChinaJoy لعام 2024 كمركز لعرض منتجاتها، ستواصل الشركة الابتكار وتعزيز التجربة وتطوير منتجات وعلامات تجارية مبتكرة ومتميزة. وفي مسار الذكاء الاصطناعي AI الجديد، ستبتكر شركة DreamSmart منظومة عمل رائعة تربط بين الأجهزة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI على غرار السيارات الذكية وأجهزة الواقع الممتد XR والهواتف الذكية.

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