الرؤساء التنفيذيون العالميون يتلاقون مع سفراء الأمم المتحدة في قمة القادة لتشكيل شراكات جديدة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص

كبار قادة الأعمال سيتناقشون خلال سلسلة فعاليات شركة Acumen بمدينة دبي في ديسمبر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Acumen Media عن إطلاقها لسلسلة من فعاليات التواصل ومقابلات مع شخصيات قيادية، وستعقد هذه الفعاليات خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ (COP28) بمدينة دبي في ديسمبر المقبل.

سلسلة المقابلات القوية ستتضمن محادثات عميقة مباشرة بين قادة الأعمال العالميين والصحفيين المتمرسين، مستكشفة وجهات نظرهم حول الحاجة الملحة لحلول المناخ ودور الأعمال التجارية في إحداث تغيير في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم شركة Acumen Media: "أردنا توفير منصة لقادة الأعمال المؤثرين يتمكنون فيها من مشاركة رؤاهم واستراتيجياتهم حول قضايا المناخ". وأضاف: "نأمل أن تحفز المقابلات وفعاليات التواصل التي تجريها شركتنا المحادثات والروابط المهمة لتمكين العمل المناخي المؤثر عبر القطاعين الخاص والعام."

ستعقد المقابلات مع الشخصيات القيادية في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر بالمنطقة الخضراء لمدينة إكسبو دبي. وستشهد المقابلات إجراء مناقشات مباشرة بين الصحفيين المتمرسين وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعات المختلفة على غرار الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع والتمويل، وذلك لمناقشة الدروس المستفادة وقصص نجاح الشركات في مجال الاستدامة وتوقعاتهم للأحداث المستقبلية.

فضلًا عما سبق ذكره، ستستضيف الشركة فعاليات التواصل المسائية في كل من 2 و4 و6 و8 ديسمبر في فندق Holiday Inn Al Maktoum بمدينة دبي. وستشهد هذه الفعاليات مشاركة قادة المال والأعمال والمسؤولين الحكوميين والمندوبين الشباب. وستتيح إمكانية إجراء المحادثات المنظمة وبناء وتمتين العلاقات لتوحيد الأطراف المعنية الرئيسية حول الأهداف المناخية المشتركة.

وأضاف المتحدث باسم الشركة قائلًا: "سيكون التعاون بين القطاعين الخاص والعام أمرًا بالغ الأهمية لدفع عجلة التقدم وتسريع وتيرته في مثل هذه القضايا المعقدة التي تؤرق العالم أجمع. نحن نأمل أن تساعد هذه القمة في تنمية أنواع العلاقات بين القطاعات المختلفة والاستماع إلى وجهات نظر الشباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تطورات مؤثرة تنبع من مؤتمر COP28".

نبذة عن شركة Acumen Media

تدعم شركة Acumen Media، من خلال استخدامها لأحدث التقنيات والطرق التكنولوجية وكذلك طرق السرد الجذابة، الشركات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم لسرد قصص نجاحهم، وهو الأمر الذي يعزز التنمية والتقدم في المجتمعات العالمية. وتتمثل مهمة الشركة في استكشاف القصص التي تكمن وراء نجاح كل عمل، وإبراز أهم الأمور والأحداث من خلال حزمة واحدة مخصصة. وتقوم الشركة، من خلال قوة السرد القصصي المرئي، بصياغة القصص التي تربط الناس ببعضهم البعض وإسماع صوتهم وإلهامهم للعمل.

وستستعرض هذه السلسلة قصص الشركات التالية أسماءهم:

ACEN

Actis

Air Selangor

Albaad

All4Labels

Alperia

ASICS

OPPO

BeZero Carbon

Black & Veatch

Block Gruppe

CaetanoBus

Choco

CropEnergies

DEKRA

DFH

EIFO

Elemental Excelerator

Energy Impact Partners

Eurasian Resources Group

euNetworks

Exness

Flexsys

FSN Capital

GENUI

Agrosepac Group

HOCHBAHN

Hayashibara

Hydrogen Refueling Solutions

Invest in Canada

Jacobs Douwe Egberts

JANA

KEW Technology & Dimeta

KingSett Capital

Kingwhale

LEAG

Mine Storage

MixJet

Pine Gate Renewables

Plasser & Theurer

REMA TIP TOP

RENK

RONAL GROUP

SLB

Seenons

Senior Europe

Spinnova

Syngenta Group

TDK Ventures

The Cultivated B

Uranium Energy Corp. (UEC)

UEM Edgenta

Velliv

VIVAVIS

Volocopter

Wilo

Yahsat

Zespri

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Saffron Dale

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