الرئيس إيمرسون منانغاغوا التقى هذا الأسبوع بنائب رئيس زامبيا السابق والمبعوث الخاص إينوك كافينديل لمناقشة مرشح SADC للبنك الأفريقي للتنمية

الرئيس منانغاغوا ، الذي يشغل منصب رئيس SADC ، أكد دعم بلاده و مجموعة SADC للمرشح الزامبي لرئاسة البنك الافريقي للتنمية الدكتور سام مايمبو

لوساكا ، زامبيا, 21 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أصدر المبعوث الخاص كافينديل البيان التالي بعد الاجتماع:

"أنا متحمس بشدة لرؤية تزايد الاصوات في ترشيح سام مايمبو ليصبح الرئيس القادم للبنك الأفريقي للتنمية. أنا ممتن بشدة لأصدقائنا في كل من SADC "الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي" و COMESA"السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا"] الكوميسا] لدعمهم المستمر وأمنياتهم الطيبة.

لقد حظي سام بمثل هذا الإجماع الواسع لانه مؤهلاً بشكل فريد لإحداث التغيير والتمكين اللذين يمثلان نقلة نوعية تحتاجها قارتنا؛ حيث يتجلى 30 عامًا من عمل سام في البنك الدولي في مجال التطوير من خلال قيادة النتائج، وتحسين العمليات، والاستثمار في البشر. إن البنك الأفريقي للتنمية بحاجة إلى قائد عملي يركز على تحقيق النتائج ولا يخشى اتخاذ قرارات صعبة من أجل خدمة قارتنا على الوجه الأمثل. يمكنني أن أؤكد بكل ثقة أن سام هو ذلك القائد. إن سام يملك السجل والتجربة اللازمين لتعزيز وتيرة ونطاق وتأثير عمل البنك بشكل كبير في خدمة شعب أفريقيا وحكوماتها على حد السواء.

إن منطقتنا تفخر بامتلاكها تاريخ عريق بدعم زملائنا من جنوب أفريقيا. فعلى سبيل المثال ، نتذكر جميعًا دور لوساكا في استضافة مقر "المؤتمر الوطني الأفريقي" خلال ايام الفصل العنصري المظلمة.

لذلك يحزنني أن أرى إخوتي في جنوب أفريقيا ، الذين يعوّلون على صداقة زامبيا الراسخة على مدى عقود عديدة ، يخفقون في التوحّد خلف المرشح المشترك لكل من "الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي" و الكوميسا للبنك الإفريقي للتنمية. إن تحديات التنمية الاقتصادية العاجلة في أفريقيا تتطلب وجود قيادة قادرة على إحداث نقلة نوعية في البنك الأفريقي للتنمية ، ومن مسؤوليتنا جميعًا طرح أفضل مرشح لهذا المنصب. لذلك، فهذا الظرف ليس بالوقت ولا المكان المناسبين للحكومة للتصرف من منطور المصلحة الذاتية الضيقة ، حيث يجب أن نتصرف جميعًا بما يخدم مصلحة القارة ومصلحة البنك الإفريقي للتنمية على أفضل وجه ممكن.

ختامًا، أوّد أن أعرب عن شكري لسام مايمبو على خدمته مدى الحياة لقارتنا بأكملها ، وحرصي على مشاهدة تأثيره الهائل كرئيس للبنك الإفريقي للتنمية."